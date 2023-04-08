Сообщение главы Крыма о сбитой над Феодосией ракеты говорит о том, что либо ракета пролетела около 300 км, либо выпускалась со стороны моря

Нашла подтверждение информация о том, что украинские войска предпринимали очередную попытку атаковать территорию Крымского полуострова. Впервые за последнее время использовались не беспилотники, а ракетное вооружение.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём ТГ-канале пишет о том, что ракета, запущенная со стороны Украины, сбита над Феодосией.
Учитывая тот факт, что Сергей Аксёнов делает заявление о том, что ракета выпущена со стороны Украины, надо полагать, речь идёт о территории, контролируемой киевским режимом. Ближайшими к Феодосии территориями, которые находятся под контролем ВСУ, являются оккупированные противником населённые пункты Херсонской и Запорожской областей. Так, от Феодосии до Херсона по прямой 280 км, до Никополя (Днепропетровская область) - 300 км, до Запорожья – около 315 км.
Такой расклад по расстояниям говорит о том, что Украина применяет ракеты средней дальности, которые уж точно не ограничиваются 80 километрами, упоминавшимися в связи с западными поставками всё последнее время.
Могла ли ракета выпускаться со стороны моря? Вполне могла, но только официальной информации о том, что ракета направлялась с одного из судов в сторону Феодосии, к настоящему моменту нет.