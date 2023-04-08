Военное обозрение
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Сообщение главы Крыма о сбитой над Феодосией ракеты говорит о том, что либо ракета пролетела около 300 км, либо выпускалась со стороны моря

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Сообщение главы Крыма о сбитой над Феодосией ракеты говорит о том, что либо ракета пролетела около 300 км, либо выпускалась со стороны моря

Нашла подтверждение информация о том, что украинские войска предпринимали очередную попытку атаковать территорию Крымского полуострова. Впервые за последнее время использовались не беспилотники, а ракетное вооружение.


Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём ТГ-канале пишет о том, что ракета, запущенная со стороны Украины, сбита над Феодосией.



Учитывая тот факт, что Сергей Аксёнов делает заявление о том, что ракета выпущена со стороны Украины, надо полагать, речь идёт о территории, контролируемой киевским режимом. Ближайшими к Феодосии территориями, которые находятся под контролем ВСУ, являются оккупированные противником населённые пункты Херсонской и Запорожской областей. Так, от Феодосии до Херсона по прямой 280 км, до Никополя (Днепропетровская область) - 300 км, до Запорожья – около 315 км.



Такой расклад по расстояниям говорит о том, что Украина применяет ракеты средней дальности, которые уж точно не ограничиваются 80 километрами, упоминавшимися в связи с западными поставками всё последнее время.

Могла ли ракета выпускаться со стороны моря? Вполне могла, но только официальной информации о том, что ракета направлялась с одного из судов в сторону Феодосии, к настоящему моменту нет.
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21 комментарий
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  1. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 13:49
    +4
    Это уведомление, что мост в зоне досягаемости. Уважаемые партнёры тонко намекают на толстые обстоятельства.

    По сути, это начало первого этапа битвы за Крым.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:51
      +3
      Так ведь старая истина гласит - "Готовится надо к худшему, а лучшая подготовка к нему не допустит самого худшего".
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:04
      +1
      Ну так производство украинского ОТРК Гром-2 не уничтожено вот им и пуляют.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 14:41
        0
        Да, по данным Рыбаря это был именно Гром-2

        О попытке удара ВСУ по Феодосии в Крыму из ОТРК «Гром-2»



        Сегодня в районе 11.05 украинские формирования попытались нанести очередной удар по полуострову Крым из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2» из позиционного района на полигоне «Алибэй/Тузлы».

        Ракета пролетела на высоте более 15 километров и была сбила расчетом ЗРК С-300 в окрестностях Феодосии. Задымление на фото вызвано падением осколков после её поражения в воздухе. По заявлению главы Крыма Сергея Аксенова, жертв в результате атаки нет.

        Сейчас ВСУ интенсифицируют подготовку к наступлению, которое может начаться в течение ближайших двух недель. На этом фоне увеличено число пусков ракет и БЛА по российским объектам в Херсонской, Запорожской областям и Республике Крым из РСЗО HIMARS и ОТРК «Гром-2».

        Новейший ОТРК по-прежнему проходит испытания в районе Тузлов к югу от Одессы. Сегодняшняя попытка, как и 29 марта в Гвардейском, является пристрелкой возможностей ракетного комплекса по атакам вглубь России на большой дальности. Расстояние от Тузлов до Феодосии по прямой траектории составляет 415 км.

        И чем ближе будет дата вероятной активизации ВСУ на фронте, тем интенсивнее будут попытки поразить важные объекты военной и гражданской инфраструктуры РФ.
    3. krops777
      krops777 Сегодня, 14:21
      +1
      Уважаемые партнёры тонко намекают на толстые обстоятельства.


      Уважаемым партнерам пора бы уже дать по щам, для начала по Польше по базам и тактическим ядерным оружием, все равно за нее впрягаться никто не будет но вполне может стать вразумлением некоторых особо упоротых. Ведь перемалыванием свинокомплекса их не убедишь их это не касается напрямую а вот когда коснется тогда глядишь и мозги на место встанут, покидать зону комфорта да еще так круто думаю никому не захочется.
    4. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 14:29
      0
      Цитата: Kuziming
      то начало первого этапа битвы за Крым.

      Как вариант, прилетело нечто с дальностью 500-600км, запущенное из Одесской или Николаевской областей и летевшее до Феодосии над морем.
      Украинцы сами способны соорудить такую ракету, а могли и американцы передать.
      Понятно, что подбираются к мосту и эта ракета не последняя.
    5. TRex
      TRex Сегодня, 14:30
      0
      Бахнуло хорошо, собака перепугалась, стекла звякнули... Было два взрыва с интервалом секунда-полторы. Я сперва подумал, что два истребителя преодолели звуковой барьер над городом....
      Оказывается - ракета. Как она пролетела над Крымом более 100 км - вопрос. По линии Джанкой-Керчь вроде должны быть позиции ПВО...
  2. Сарбоз
    Сарбоз Сегодня, 13:51
    0
    Американцы кровь из носу стараются вывести нас из равновесия, чтобы добиться от нас крайне жёсткого ответа. Не просто так в Германии появляется статья о "красных линиях" Кремля.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:54
      +4
      Цитата: Сарбоз
      Американцы кровь из носу стараются вывести нас из равновесия, чтобы добиться от нас крайне жёсткого ответа. Не просто так в Германии появляется статья о "красных линиях" Кремля.

      Тогда, утираемся и терпим далее crying
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:56
    +4
    Что всё таки Запад поставил не афишируя на попробывать, счас пристреливают и проверяют и само оружие и наше ПВО а вот дальше попробуют пробить по взрослому с максимальным эффектом, либо по мосту либо по военному объекту, хотя от Киева стоит ожидать удара и по гражданскому.
  4. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 13:58
    0
    Непонятно, как ракета там оказалась. Если она летела из района Одессы, то как смогла пройти Севастополь и Симферополь? Если из района Запорожье - Гуляй - Поле, то там тоже серьезные районы ПВО - Мелитополь и Бердянск.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:05
      0
      ТермиНахТер hi, пока неизвестно что за ракета предположить трудно.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:37
        0
        Цитата: Ропот 55
        пока неизвестно что за ракета предположить трудно.

        Смысла гадать нет.
        Если сбита, тип через малое время будет известен. hi
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:59
    0
    Самый простой вариант Украина довела до ума ракету Ольха 2 вместе с НАТО и передала документацию для производства одной из стран НАТО.И не подкопаешься.Нам от этого не легче.Откуда она прилетела военные приблизительно знают.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:00
    +1
    Цитата: Kuziming
    Это уведомление, что мост в зоне досягаемости. Уважаемые партнёры тонко намекают на толстые обстоятельства.

    По сути, это начало первого этапа битвы за Крым.

    Мы же тоже можем предупредить: долбануть Искандером по Банковой...
    1. next322
      next322 Сегодня, 14:50
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Мы же тоже можем предупредить: долбануть Искандером по Банковой...

      это уже даже не смешно......это только несбыточные мечты кремлевских сказочников....а уважаемые западные партнеры этого не разрешают
  7. Слон
    Слон Сегодня, 14:03
    +2
    Непонятно почему нет сведений по самой ракете на основе обломков. В целом, новость для нас плохая, полалаю это пробный запуск
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:40
      0
      Цитата: Слон
      Непонятно почему нет сведений по самой ракете на основе обломков.

      Рано ещё.
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 14:11
    +1
    Теоретически "Гром-2" имеет дальность полета до 500 км...
  9. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 14:14
    0
    Учитывая тот факт, что Сергей Аксёнов делает заявление о том, что ракета выпущена со стороны Украины, надо полагать, речь идёт о территории, контролируемой киевским режимом. Ближайшими к Феодосии территориями, которые находятся под контролем ВСУ, являются оккупированные противником населённые пункты Херсонской и Запорожской областей.

    Непонятно, а куда она летела-то? Судя по карте в море? Больше похоже, что стреляли не со стороны Украины.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 14:51
      0
      Рыбарь считает, что удар наносился по Феодосии. Пролетела 414км.