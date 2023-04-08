В сети появились кадры участка дороги Артёмовск-Часов Яр с большим количеством уничтоженной техники ВСУ

Ситуация для бойцов ВСУ, продолжающих упорное сопротивление в пока еще контролируемых районах Артемовска (Бахмута), становится все более сложной. Согласно последним данным из интернет-источников, украинский гарнизон закрепился в западной части города, где были заранее подготовлены укрепленные позиции обороны. Но самая большая проблема для упорно не желающих покидать город всушников даже не столько в мощном давлении «вагнеровцев», сколько в потере безопасного транспортного коридора для снабжения боеприпасами и возможной переброски подкреплений.
Еще несколько дней назад один из украинских военных опубликовал в сети видео, на котором показано спокойное передвижение автомобильной техники по трассе О-056 Артемовск — Хромово — Часов Яр. Сейчас ситуация кардинально изменилась.
Артиллерия ЧВК «Вагнер» взяла под плотный огневой контроль все оставшиеся не перерезанными физически пути снабжения ВСУ в Артемовске, включая вышеназванную О-56 и вторую асфальтированную дорогу Е-40 в районе Миньковки, Голубовки и Приволья. Одновременно вскрываются и пути перемещения вражеской техники по объездным грунтовкам в районе полевых переправ между Красным (Ивановским) и Часовым Яром, а также Часовым Яром и Калиновкой. Теперь и эти направления находятся под огневым воздействием.
В попытке продолжить снабжение бахмутского гарнизона командование ВСУ задействовало силы 4-й танковой и 30-й механизированной бригад. Для подвоза боекомплекта, медикаментов и снаряжения используется любой доступный транспорт: от американских армейских грузовиков HMMWV до обычных гражданских легковушек. Но большинство из этих транспортов становятся целью для наших 152-мм орудий «Гиацинт-Б», использующих для ударов корректируемые боеприпасы «Краснополь». Такие снаряды вообще не оставляют шансов украинской технике «увернуться» от удара.
Дополнительную проблему украинские военные создали сами себе, когда ранее, пытаясь остановить продвижение «Вагнера» вглубь Артемовска, подорвали все переправы. Теперь им приходится наводить импровизированные мосты, которые тоже становятся целью для нашей артиллерии.
Да и тактика «москитной логистики», когда снабжение осуществляется небольшими партиями, нарушается огнем артиллерии «оркестра». В качестве доказательства очень тяжелой ситуации с передвижением украинской техники российский паблик The Forever War разместил соответствующие кадры.
На кадрах показан один из участков дороги между Хромово и Часовым Яром, на котором скопилось более 15 единиц уничтоженной техники ВСУ. Часть из нее просто застряла в грязи и стала легкой мишенью для артиллерии. А вот танк 4-й отдельной танковой бригады ВСУ, пытающийся, видимо, объехать затор по обочине, был уничтожен с близкого расстояния из ПТРК.