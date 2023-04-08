Военное обозрение
Войти Регистрация

В сети появились кадры участка дороги Артёмовск-Часов Яр с большим количеством уничтоженной техники ВСУ

22
В сети появились кадры участка дороги Артёмовск-Часов Яр с большим количеством уничтоженной техники ВСУ

Ситуация для бойцов ВСУ, продолжающих упорное сопротивление в пока еще контролируемых районах Артемовска (Бахмута), становится все более сложной. Согласно последним данным из интернет-источников, украинский гарнизон закрепился в западной части города, где были заранее подготовлены укрепленные позиции обороны. Но самая большая проблема для упорно не желающих покидать город всушников даже не столько в мощном давлении «вагнеровцев», сколько в потере безопасного транспортного коридора для снабжения боеприпасами и возможной переброски подкреплений.


Еще несколько дней назад один из украинских военных опубликовал в сети видео, на котором показано спокойное передвижение автомобильной техники по трассе О-056 Артемовск — Хромово — Часов Яр. Сейчас ситуация кардинально изменилась.

Артиллерия ЧВК «Вагнер» взяла под плотный огневой контроль все оставшиеся не перерезанными физически пути снабжения ВСУ в Артемовске, включая вышеназванную О-56 и вторую асфальтированную дорогу Е-40 в районе Миньковки, Голубовки и Приволья. Одновременно вскрываются и пути перемещения вражеской техники по объездным грунтовкам в районе полевых переправ между Красным (Ивановским) и Часовым Яром, а также Часовым Яром и Калиновкой. Теперь и эти направления находятся под огневым воздействием.

В попытке продолжить снабжение бахмутского гарнизона командование ВСУ задействовало силы 4-й танковой и 30-й механизированной бригад. Для подвоза боекомплекта, медикаментов и снаряжения используется любой доступный транспорт: от американских армейских грузовиков HMMWV до обычных гражданских легковушек. Но большинство из этих транспортов становятся целью для наших 152-мм орудий «Гиацинт-Б», использующих для ударов корректируемые боеприпасы «Краснополь». Такие снаряды вообще не оставляют шансов украинской технике «увернуться» от удара.

Дополнительную проблему украинские военные создали сами себе, когда ранее, пытаясь остановить продвижение «Вагнера» вглубь Артемовска, подорвали все переправы. Теперь им приходится наводить импровизированные мосты, которые тоже становятся целью для нашей артиллерии.

Да и тактика «москитной логистики», когда снабжение осуществляется небольшими партиями, нарушается огнем артиллерии «оркестра». В качестве доказательства очень тяжелой ситуации с передвижением украинской техники российский паблик The Forever War разместил соответствующие кадры.

На кадрах показан один из участков дороги между Хромово и Часовым Яром, на котором скопилось более 15 единиц уничтоженной техники ВСУ. Часть из нее просто застряла в грязи и стала легкой мишенью для артиллерии. А вот танк 4-й отдельной танковой бригады ВСУ, пытающийся, видимо, объехать затор по обочине, был уничтожен с близкого расстояния из ПТРК.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:51
    +5
    Уж очень плотно нашинковали, похоже хорошо пристрелянный кусок дороги.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:02
      0

      Ситуация для бойцов ВСУ... Артемовска (Бахмута), становится все более сложной

      Важно, чтобы
      всё более и более сложно
      не превратилась в вот уже точно (мамой клянусь!) последние
      красные линии
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:02
      +4
      Порой смотришь на всушников и не можешь никак понять, чем же их так привлекает президент наркоман, Бандера, Шухевич и куча местного отребья, что они готовы за них жизнь свою сложить, когда можно было просто выполнить Минские договорённости и не гнобить себе подобных.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 14:19
        +1
        чем же их так привлекает президент наркоман, Бандера, Шухевич и куча местного отребья
        Их привлекает "европейское будущее" с итальянскими виллами, датскими зарплатами, норвежскими пенсиями, немецкой медициной и французской социалкой. И естественно, на халяву yes . Они в это реально верят.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:23
        -2
        Их не приалекает ни Зеля,ни Бандера..Надо понимать,что они такие же,как мы.Да,с мозгами вывернутыми идеологией.А упорство откуда?Да они просто защищают свой дом.Они не воспринимают Россию,как освободителя.Только как оккупанта.Что бы мы делали если из соседней страны притащилась армия?
        1. кредо
          кредо Сегодня, 14:51
          +1
          Цитата: dmi.pris1
          Их не приалекает ни Зеля,ни Бандера..Надо понимать,что они такие же,как мы.Да,с мозгами вывернутыми идеологией.А упорство откуда?Да они просто защищают свой дом.Они не воспринимают Россию,как освободителя.Только как оккупанта.Что бы мы делали если из соседней страны притащилась армия?

          Если я не ошибаюсь, то про защиту "своего дома" как причину упорства или тупости ВСУ (кому что по нраву) заявлял ещё Ходаковский.
          Спорное утверждение, потому как для большинства всушников население Донбасса такие же нелюди как и жители России, при том что население Донбасса живёт там испокон веков. Так что с таким же утверждением "о защите родного дома" можно было говорить и в отношении фашистов, которые с не меньшим а даже большим упорством вели боевые действия на территории СССР, при том что "своим домом" территория СССР была лишь в их прожектах.
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 15:02
            -1
            Вы попробуйте включить мозг и подумать.Пример с фашистами тут совсем не уместен.Иначе тут такая логическая цепочка завяжется...Да ,и ВСУ полно выходцев с востока и юга Украины,как с ними быть?Ненавидят своих родных,друзей,близких.Так,получается?Логика не вяжется.
      3. Artunis
        Artunis Сегодня, 14:23
        +3
        Не понимаете? А вы историю хоть немного изучали? Гитлер пришёл к власти в 33г. Фашизма практически не было в Германии, а в 45 немцы дрались до последнего даже уже в Берлине без малейшего шанса на жизнь! ПРОПАГАНДА с промывкой мозгов и тотальной цензурой творит чудеса со стадом людей превращённых в баранов. Если каждый день людям из всех утюгов повторять что небо имеет чёрный цвет, то через какое то время они(люди) искренне в это поверят, а кто будет возражать к ближайшей стенке - перевоспитают короче. Не стоит удивляться короче, всё когда то уже было и будет ещё.
      4. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:32
        0
        Цитата: кредо
        Порой смотришь на всушников и не можешь никак понять, чем же их так привлекает президент наркоман, Бандера, Шухевич и куча

        Кода в детском садике, детишки поют - "Батька наш Бандера, мыты Украина", то это те дети, чьи родители родились родился в 1991 году и то же в садке пели эти песни. Их с первого класса учили, что русские враг, которые в 1654 году оккупировали Украину.
        1. Алексей Лантух
          Алексей Лантух Сегодня, 15:11
          +1
          Даже, не только в 1991, но и раньше: начиная примерно с 1980 года. Пусть каждый подумает, что он думал о политике в 11 лет. Тем, кто родился в 80-м сегодня уже 52!!! То то и оно. Такой вот телевизор. У нас не должно быть никаких иллюзий
      5. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 14:39
        0
        Они под чем то и промытые до уровня игиловцев.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 14:10
      0
      Цитата: Ропот 55
      Уж очень плотно нашинковали, похоже хорошо пристрелянный кусок дороги.

      Вот только танк уж больно на Т-72Б3 похож... или "трофейный"... или...
  2. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 13:54
    0
    Великий КОНТРНАСТУП фашистский..потерпел фиаско.
  3. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 13:57
    0
    а куда трупаки деваются..когда показывают сгоревшую бронетехнику..даже костей не видно?
    1. olezenka1
      olezenka1 Сегодня, 14:22
      +2
      Мой знакомый, смотря этот ролик, сказал: "Похоже на картину "Побоище Игоря Святославича"......" А я подумал- нет. У Виктора Васнецова на картине убитыми лежат и русские (в основном новгородцы) и половцы (кочевники). А на ролике сегодняшнего дня- только вражья техника. И это хорошо!
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:57
    +1
    Не плохо, но мало брони - один так, да Харви несколько.
    Жаль не вдоль всей дороги, но похоже она заперта.
    Эта та последняя или ещё сть другие дороги в Артьевск?
  5. SerVal
    SerVal Сегодня, 14:03
    0
    Прекрасно! (на Украине полная безнадёга).
    1. Artunis
      Artunis Сегодня, 14:40
      +1
      А у нас надёга?! Полгода топчемся на одной линии, никаких фактически продвижений! И что дальше?! Если взялись воевать так надо воевать - всеобщая мобилизация, военное положение, смерш и всё от сюда вытекающее! А то ребята там воюют как могут малой численностью а в тылу сплошное благолепие - шоу, песни с плясками и корпоративы. Так не воюют, так проигрывают войны. Нафига тогда было начинать всё это если решимости нет для победы.
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:11
    -1
    я конечно не знаю, но ...
    там до черта легковушек и микриков
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:22
      0
      до черта легковушек и микриков
      Диаспора укропов по всей ЕС их скупает и гонит к своим, ибо без растаможки( не нужна, понятное дело) цены на них здесь- бросовые.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:19
    0
    А вот оказывается, что в Артемьевска чуть ли не электрички ходили, как так-то?!
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:33
      0
      в Артемьевска чуть ли не электрички ходили
      Откуда в Артемовске "житло"? Точнее кто там
      еще живет?