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Вооружённые силы Абхазии начали широкомасштабные военные учения

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Вооружённые силы Абхазии начали широкомасштабные военные учения

На фоне тревожных событий, разворачивающихся в соседней Грузии, Абхазия укрепляет обороноспособность республики.


Как сообщает оборонное ведомство Абхазии на своём сайте, сегодня в стране начинаются широкомасштабные военные учения с целью отработки боеготовности армейских подразделений.

Учения пройдут как на полигонах, так и на неизвестной для военных местности, говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что учения проходят в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям. При этом особый акцент делается на координацию действий всех родов войск Абхазии, а также отработку комплексных ударов по противнику современными боевыми средствами.

В Минобороны Абхазии отмечают, что данные учения как и все другие подобные мероприятия осуществляются согласно совместному с армией Россией плану боевой подготовки.

Напомним, что Абхазия провозгласила независимость в 1992 году, а в 2008 году её независимость признала Россия. Оба события были связаны с вооружёнными конфликтами с Грузией, напавшей в августе 2008 года на российских миротворцев в Южной Осетии и спящий Цхинвал.

В прошлом месяце в Грузии начались антиправительственные протесты, в связи с чем абхазский президент Аслан Бжания приказал перевести силовиков республики на усиленный режим несения службы.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Администрации президента Республики Южная Осетия
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6 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:11
    0
    В Грузии всё вроде как поутихло или нет?Думаю что в Грузии ничего подобного 08.08.08 на данный момент времени не будет.



    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      ...Думаю что в Грузии ничего подобного 08.08.08 на данный момент времени не будет.

      Трудно сказать - президент там американская подстилка и куча НКО, сидящих на подсосе у США и ЕС + живое (в буквальном смысле) воплощение некоторой части населения Грузии "либеральной демократии" в лице Саакашвили.
      Вместо того, чтобы заниматься развитием страны, которая свалилась с неба в виде обособленного государства, грузины с маниакальным упорством, начиная с горбачёвской перестройки, выясняли отношения со всеми, кого посчитали недостойными себе и похоже до сих пор бредят несбыточными мечтами о возвращении Абхазии и Южной Осетии под своё управление.
  2. divan
    divan Сегодня, 14:13
    0
    неужели опять вляпаемся в дерьмо? А оно нам надо?
  3. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 14:14
    0
    Брать Тбилиси нужно абхазам !!!
    Иначе они под пинками англосаксов ,опять начнут
    бомбить Цхинвал и т.д.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:29
      +1
      В Абхазии живёт около 250 тыс.человек.В Грузии живёт 3,5 млн. человек. Разница в 14 раз!!!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:37
    0
    Слова послихи США в Тбилиси : О не желании открывать второй фронт в Грузии против России ,восприняты абхазами правильно.