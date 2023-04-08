Вооружённые силы Абхазии начали широкомасштабные военные учения

На фоне тревожных событий, разворачивающихся в соседней Грузии, Абхазия укрепляет обороноспособность республики.Как сообщает оборонное ведомство Абхазии на своём сайте, сегодня в стране начинаются широкомасштабные военные учения с целью отработки боеготовности армейских подразделений.Учения пройдут как на полигонах, так и на неизвестной для военных местности, говорится в сообщении ведомства.Также сообщается, что учения проходят в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям. При этом особый акцент делается на координацию действий всех родов войск Абхазии, а также отработку комплексных ударов по противнику современными боевыми средствами.В Минобороны Абхазии отмечают, что данные учения как и все другие подобные мероприятия осуществляются согласно совместному с армией Россией плану боевой подготовки.Напомним, что Абхазия провозгласила независимость в 1992 году, а в 2008 году её независимость признала Россия. Оба события были связаны с вооружёнными конфликтами с Грузией, напавшей в августе 2008 года на российских миротворцев в Южной Осетии и спящий Цхинвал.В прошлом месяце в Грузии начались антиправительственные протесты, в связи с чем абхазский президент Аслан Бжания приказал перевести силовиков республики на усиленный режим несения службы.