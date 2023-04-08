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Для создания газового хаба в Турции потребовалось менять законодательство

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Для создания газового хаба в Турции потребовалось менять законодательство

Предполагается создать хаб для газа, в основном, российского, на турецкой территории. Для создания газового хаба в Турции даже потребовалось менять законодательство.


Об этом турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез рассказал в интервью телеканалу CNN Türk.

У нас есть возможность стать важным центром торговли в страны Восточной Европы

- заявил он, подразумевая в первую очередь российские газовые поставки транзитом через Турцию.

Донмез пояснил, что действующие законодательные нормы рассчитаны исключительно на внутреннее потребление энергоресурсов и содержат ряд ограничений, которые ради более свободного выхода на внешние рынки будут сняты. По его словам, внутренний рынок Турции ежегодно потребляет 50-60 миллиардов кубометров топлива. Теперь же появилась возможность получать до 100 миллиардов, а излишки перепродавать в другие страны.

После того как парламентарии закончат работу с законодательными поправками, их должен будет утвердить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В первую очередь изменения коснулись структуры турецкой нефтегазовой компании Botas. В парламенте их уже одобрили и теперь отправили на рассмотрение главе государства.

Работу над проектом хаба инициировала российская сторона. В условиях растущей глобальной нестабильности его создание выгодно как Москве, так и Анкаре. Турецкая сторона хотела бы, чтобы строительство хаба взяли на себя россияне, инвестировав в проект значительные собственные средства.
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12 комментариев
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  1. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 14:09
    0
    Турции даже потребовалось менять законодательство.

    Жить захочешь не так раскорячишься.

    Турки, возможно, знакомы с нашим постперестроечным кинематографом ;)
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 14:19
      0
      Вообще то В ТУРЦИЮ ,мы можем перекрыть канал ..!
      Пусть болгаров на ятаганы посадят.. laughing
    2. iran
      iran Сегодня, 14:26
      -1
      Цитата: Gnefredov
      Жить захочешь не так раскорячишься :)


      Только это применимо не к Турции, а к нашей стране. Сами турки сидят на кассовом аппарате и снимают с России бабло за все услуги, не забывая выбивать себе немыслимые преференции, понимая, что Россия будут вынуждена на них согласиться, так как деваться ей некуда. Если этот турецкий хаб осуществится, то теперь Турция сможет держать Россию за фаберже похлеще выкрутасов Батьки Лукашенко в самые кудрявые времена.
  2. divan
    divan Сегодня, 14:17
    0
    вот друзья , так друзья ! Атомную станцию строим за свой счёт , так теперь и хранилище газа сюда подавай! А когда же рассчитываться будут эти друзья ( и будут ли?)
  3. iran
    iran Сегодня, 14:22
    +1
    Если бы у нашего верховного главнокомандующего действительно был дар многоходовочника и профессионала видеть будущую геостратегию, то еще задолго до войны ушел бы полностью с газовых магистралей через Украину. Тем самым смог бы сохранить все Потоки, и не пришлось бы сейчас идти в кабалу турецкому Султану. Это все следствие не желания Путина уходить из украинского транзита малой кровью, хотя его заранее об этом предупреждали, что если этот фактор будет использоваться Западом для давления на Россию. Теперь придется огромными потерями крови переориентироваться на Турцию. И как много раз было сказано ранее, что Украина нужна Европе только как транзитер газа. А без этого Украина превращается для ЕС в такую же ненужную страну как Молдова.
  4. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 14:22
    +2
    Турецкая сторона хотела бы, чтобы строительство хаба взяли на себя россияне, инвестировав в проект значительные собственные средства.
    инвестировали уже в потоки в европу
  5. Pavlos Melas
    Pavlos Melas Сегодня, 14:34
    0
    турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез

    Министр с говорящей фамилией.
  6. iran
    iran Сегодня, 14:37
    -1
    Цитата: Дед Пихто
    Вообще то В ТУРЦИЮ ,мы можем перекрыть канал ..!
    Пусть болгаров на ятаганы посадят.. laughing


    В этом хабе будет не только российский газ, но и еще турецкий газ, и с огромной долей вероятности иранский газ. Турки, в отличие от нашего гениального многоходовочного стратега, умеют думать рационально и выжимать для себя максимальные условия.
    1. marswell
      marswell Сегодня, 14:58
      0
      Вроде не пасмурно, а ципсоболоте уже расквакались:( И с какой стати ВАШ зеля стал стратегом???
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:40
    -1
    Да...
    Путин на все готов (хоть страну в пропость) лишь бы газ продать.
    Вот заключит Россия новый контракт с Украиной - представляю , как коротнет у урапатриотов lol
  8. iran
    iran Сегодня, 14:53
    0
    Цитата: ximkim
    Да...
    Путин на все готов (хоть страну в пропость) лишь бы газ продать.
    Вот заключат Россия новый контракт с Украиной - представляю , как коротнет у урапатриотов lol


    Да то что он хочет продавать газ - это нормально. А не нормально, когда эти доходы уходили непонятно на что или банально разворовывались окружением. В Иране природные богатства принадлежат народу и сам народ может видеть, куда и на что идут эти доходы. А именно - на любые социальные проекты, на поддержку матерей в декрете (иранкам можно не работать, а только заниматься детьми), на строительство дорог, на современные больницы, на поддержку бизнеса, на развитие инфраструктуры. Куда идут доходы от экспорта в России? В карманы олигархам, в различные заграничные финансовые трасты и прочие иностранные бумаги. Зато по телевизору каждый день показывают больных детей, котпрым нужны деньги на лечение в загранице и просят сердобольных людей отправить любую сумму им на счет. Такое в Иране сейчас просто представить невозможно, хотя при шахе Пехлеви все было как сейчас при Путине.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:10
      0
      Куда идут нефтегазовые (речь прежде всего о нефтегазовых) доходы? Вообще то в федеральный бюджет и ФНБ. Из которого уже финансируются соцпроекты, строятся больницы и прочее. В 2022г дефицит федерального бюджета составит 3,3 трлн руб, но все обязательства на социалку и прочее оказались исполненными - деньги взяли из ФНБ. Странно, правда? Вложенные в трасты, бумаги и прочее деньги никто не украл, они «спасли» Россию в ровно тот момент, когда ей это потребовалось. За январь-март 2023г у нас снова дефицит бюджета в 2,4 трлн руб и снова все обязательства были исполнены.

      Другое дело, что бюджетное правило можно было бы распространить не только на нефтегазовые доходы, но и на остальные природные богатства. А так олигархи есть везде, в топ-20 списке Форбс есть индусы, китайцы, мексиканцы, россиян там кстати нет. И даже китайские олигархи не особо горят желанием делиться своими богатствами с простыми китайцами.