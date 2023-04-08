Для создания газового хаба в Турции потребовалось менять законодательство

У нас есть возможность стать важным центром торговли в страны Восточной Европы

Предполагается создать хаб для газа, в основном, российского, на турецкой территории. Для создания газового хаба в Турции даже потребовалось менять законодательство.Об этом турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез рассказал в интервью телеканалу CNN Türk.- заявил он, подразумевая в первую очередь российские газовые поставки транзитом через Турцию.Донмез пояснил, что действующие законодательные нормы рассчитаны исключительно на внутреннее потребление энергоресурсов и содержат ряд ограничений, которые ради более свободного выхода на внешние рынки будут сняты. По его словам, внутренний рынок Турции ежегодно потребляет 50-60 миллиардов кубометров топлива. Теперь же появилась возможность получать до 100 миллиардов, а излишки перепродавать в другие страны.После того как парламентарии закончат работу с законодательными поправками, их должен будет утвердить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В первую очередь изменения коснулись структуры турецкой нефтегазовой компании Botas. В парламенте их уже одобрили и теперь отправили на рассмотрение главе государства.Работу над проектом хаба инициировала российская сторона. В условиях растущей глобальной нестабильности его создание выгодно как Москве, так и Анкаре. Турецкая сторона хотела бы, чтобы строительство хаба взяли на себя россияне, инвестировав в проект значительные собственные средства.