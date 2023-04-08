Владлен Татарский остаётся с нами, его голос будет дальше звучать. И мы будем делать все, чтобы его голос звучал еще многие и многие годы

Состоялась церемония прощания с Владленом Татарским, погибшим в результате теракта. В последний путь военкора проводили близкие, друзья и многочисленные сторонники российского патриотического движения.- заявил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, присутствовавший на траурной церемонии.Владлен был принят в её ряды в качестве почётного бойца, уже после его гибели. Согласно традициям данной ЧВК, смерть побратима не должна оставаться безнаказанной. В связи, как предостережение врагам, рядом с гробом была расположена кувалда – символ возмездия, используемый «вагнеровцами».Похороны прошли с участием военного караула, что стало данью уважения к насыщенному боевому прошлому Максима Фомина. В конфликте на Донбассе он, уроженец Макеевки, принимал деятельное участие с 2014 года. Борьбу с украинскими карателями он вёл до 2019 года. После этого уволился со службы и посвятил себя военной журналистике и написанию мемуаров, занялся ведением блогов.После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине Фомин возвратился на службу. Многочисленная аудитория блогера оказывала активную помощь подразделениям, нуждавшимся в матчасти.Владлен был убит 2 апреля в результате взрыва, заказанного иностранными спецслужбами. В настоящее время подозреваемая в совершении теракта находится под арестом, ведётся следствие.