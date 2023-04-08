Военное обозрение
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Состоялась церемония прощания с Владленом Татарским

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Состоялась церемония прощания с Владленом Татарским

Состоялась церемония прощания с Владленом Татарским, погибшим в результате теракта. В последний путь военкора проводили близкие, друзья и многочисленные сторонники российского патриотического движения.


Владлен Татарский остаётся с нами, его голос будет дальше звучать. И мы будем делать все, чтобы его голос звучал еще многие и многие годы

- заявил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, присутствовавший на траурной церемонии.

Владлен был принят в её ряды в качестве почётного бойца, уже после его гибели. Согласно традициям данной ЧВК, смерть побратима не должна оставаться безнаказанной. В связи, как предостережение врагам, рядом с гробом была расположена кувалда – символ возмездия, используемый «вагнеровцами».

Похороны прошли с участием военного караула, что стало данью уважения к насыщенному боевому прошлому Максима Фомина. В конфликте на Донбассе он, уроженец Макеевки, принимал деятельное участие с 2014 года. Борьбу с украинскими карателями он вёл до 2019 года. После этого уволился со службы и посвятил себя военной журналистике и написанию мемуаров, занялся ведением блогов.

После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине Фомин возвратился на службу. Многочисленная аудитория блогера оказывала активную помощь подразделениям, нуждавшимся в матчасти.

Владлен был убит 2 апреля в результате взрыва, заказанного иностранными спецслужбами. В настоящее время подозреваемая в совершении теракта находится под арестом, ведётся следствие.
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8 комментариев
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  1. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 14:29
    +2
    Царствие небесное.
    Помним и не забудем...
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:34
      +2
      Светлая память военкору Владлену Татарскому - Максиму Фомину, горячо любившему свою Родину и свой народ - т.е. нас с вами!
      Наши искренние соболезнования его родным и близким, его друзьям и товарищам, его боевым побратимым по защите нашей Родины!

      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 14:37
        +3
        Нашлась же продажная сволочь россиянка и террористка, которая его убила, да ещё и в людном месте!
        Нет и не может быть её от нас никогда никакого прощения!
        Или пожизненное заключение ей, или лучше бы смертная казнь проукраинской террористке!
        1. ЛМН
          ЛМН Сегодня, 14:41
          0
          Тут на сайте,их полным полно.глаза раскрыть просто нужно.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:31
    +3
    Пусть земля будет пухом Владлену Татарскому.
    Надеюсь возмездие организаторам и исполнителям его убийства воздастся сполна.
  3. Комментарий был удален.
  4. pavel torgovetsky
    pavel torgovetsky Сегодня, 14:47
    -6
    Володя татарский покушать хотел
    Официант принес ему обед
    Ноги на улице , уши на люстре
    В Киеве громко заржал СБУшник
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 14:50
      +1
      pavel torgovetsky (pavel torgovetsky)

      Надо же бандеровец из схрона вылез...почему не на передовой?
      З день уже здесь дежурит. smile
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:53
      +1
      За свои части тела не волнуешся,чудило?