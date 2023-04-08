Спикер Воздушных сил ВСУ: Украинская ПВО не способна сбивать новые российские полуторатонные планирующие авиабомбы

С очередной «жалобой» на применение ВС РФ новых средств поражения выступил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Ранее он уже сетовал, что российские ВКС начали использовать планирующие авиационные бомбы с модернизированной системой наведения ФАБ-500 весом 500 килограмм. Тогда Игнат сообщил, что российские Су-35 и Су-34, не входя в зону поражения украинской ПВО, наносят удары этими боеприпасами на расстоянии до 70 километров.
Теперь, по словам спикера ВС ВСУ, российская авиация намерена начать применять еще более грозное оружие, а именно полуторатонные бомбы с системами планирования и самонаведения. К такому предположению Игнат пришел после недавнего посещения министром обороны России Сергеем Шойгу одного из предприятий, где производят такие боеприпасы. Вероятно, эти бомбы также будут оснащены крыльями и GPS-навигацией, считает спикер.
Как и в случае с более «легкими» боеприпасами, новые тяжелые бомбы украинская ПВО сбивать не способна. По крайней мере, теми ЗРК, которые состоят на вооружении ВСУ, посетовал спикер. Недосягаемыми в этом случае останутся и самолеты-носители боеприпасов.
Следует понимать, что такие бомбы наносят удары с дистанции 50 плюс километров и по линии боевого столкновения или государственной границы
— сообщил Игнат.
Далее спикер перешел к той части своего выступления, ради которой и затеваются все эти разговоры о новых военных угрозах со стороны России. Естественно, чтобы противостоять очередному российскому сверхоружию, Запад должен предоставить Киеву как можно больше и побыстрее современных систем ПВО, таких как ЗРК Patriot и системы SAMP-T. И это только для защиты с земли.
Дабы сбивать российские самолеты еще до того, как они, находясь на безопасном расстоянии, атакуют украинские цели Киеву срочно нужны современные истребители F-16 «или другие, но не ниже поколения 4++», заключил свою пламенную речь спикер Воздушных сил Украины.