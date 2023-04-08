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Спикер Воздушных сил ВСУ: Украинская ПВО не способна сбивать новые российские полуторатонные планирующие авиабомбы

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Спикер Воздушных сил ВСУ: Украинская ПВО не способна сбивать новые российские полуторатонные планирующие авиабомбы

С очередной «жалобой» на применение ВС РФ новых средств поражения выступил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Ранее он уже сетовал, что российские ВКС начали использовать планирующие авиационные бомбы с модернизированной системой наведения ФАБ-500 весом 500 килограмм. Тогда Игнат сообщил, что российские Су-35 и Су-34, не входя в зону поражения украинской ПВО, наносят удары этими боеприпасами на расстоянии до 70 километров.


Теперь, по словам спикера ВС ВСУ, российская авиация намерена начать применять еще более грозное оружие, а именно полуторатонные бомбы с системами планирования и самонаведения. К такому предположению Игнат пришел после недавнего посещения министром обороны России Сергеем Шойгу одного из предприятий, где производят такие боеприпасы. Вероятно, эти бомбы также будут оснащены крыльями и GPS-навигацией, считает спикер.

Как и в случае с более «легкими» боеприпасами, новые тяжелые бомбы украинская ПВО сбивать не способна. По крайней мере, теми ЗРК, которые состоят на вооружении ВСУ, посетовал спикер. Недосягаемыми в этом случае останутся и самолеты-носители боеприпасов.

Следует понимать, что такие бомбы наносят удары с дистанции 50 плюс километров и по линии боевого столкновения или государственной границы

— сообщил Игнат.

Далее спикер перешел к той части своего выступления, ради которой и затеваются все эти разговоры о новых военных угрозах со стороны России. Естественно, чтобы противостоять очередному российскому сверхоружию, Запад должен предоставить Киеву как можно больше и побыстрее современных систем ПВО, таких как ЗРК Patriot и системы SAMP-T. И это только для защиты с земли.

Дабы сбивать российские самолеты еще до того, как они, находясь на безопасном расстоянии, атакуют украинские цели Киеву срочно нужны современные истребители F-16 «или другие, но не ниже поколения 4++», заключил свою пламенную речь спикер Воздушных сил Украины.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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15 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:41
    0
    всё надеются на появление вундервафли которая переломит ситуацию.... ну-ну.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:50
      +3
      Цитата: Nexcom
      всё надеются на появление вундервафли которая переломит ситуацию.... ну-ну.


      Джавелин,Байрактар,M777,САУ Caesar,HIMARS,JDAM-ER.Калибр,Орион-РУ, Торнадо-С, Герань-2,Ланцет, ФАБ-1500 с УМПК.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:50
      0
      Вопрос на засыпку..А мы сами способны перехватывать такое,если против нас применят?Меня вот это волнует.Дело все идет к этому
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:07
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Вопрос на засыпку..А мы сами способны перехватывать такое,если против нас применят?Меня вот это волнует.Дело все идет к этому


        Ну что то похожее сбили,но это не JDAM-ER.
        28 марта Минобороны России впервые сообщило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде GLSDB — так называемой умной авиабомбе с реактивным двигателем. Это оружие для оснащения реактивных систем залпового огня западного производства Киев начал получать от США и НАТО ещё в прошлом году.28 ноября агентство Reuters впервые сообщило, что Пентагон рассматривает предложение компании Boeing о поставке Украине комплексов GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), способных поражать цели на расстоянии до 150 километров. Если поставки одобрят, то оружие приедет на Украину уже весной 2023 года.

        https://life.ru/p/1541975
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 15:24
          0
          Одиночную цель перехватить проще.Возможно,пробный шар.Если будет массовый удар,ну хотя бы два десятка таких изделий,то все перехватить будет очень сложно.В Крыму обьектовое ПВО похоже отладили.
  2. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 14:42
    +2
    Фабы крылья получили !!! Львов должен быть разрушен ! И вообще все что с польшой граничит
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:44
    -4
    Пусть не врёт ,полторашки мы ещё не бросали.Зачем сразу лапки к верху.А попробовать,из кулемётов из 10 Геранек сбиваете 12.А чем полторашка от Гераньки отличается, нечем.И нечего смотреть Российское телевидение по ночам под подушкой.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 14:49
      +1
      Не скажите. Герань летит на скорости примерно 150 км/ч, а планирующая бомба раза в три быстрее. Очень проблемная цель для ПВО (не только украинского).
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:51
        +1
        Ну да гераньку они уже на звук сбивают ,как ковбои.А полторашка летит молча. lol
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:56
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Пусть не врёт ,полторашки мы ещё не бросали.Зачем сразу лапки к верху.А попробовать,из кулемётов из 10 Геранек сбиваете 12.А чем полторашка от Гераньки отличается, нечем.И нечего смотреть Российское телевидение по ночам под подушкой.


      Бросали.Видосы есть в интернете.ОДАБ-1500/ФАБ-1500 с УМПК и УПАБ-1500Б.
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:01
    0
    Спикер Воздушных сил ВСУ: Украинская ПВО не способна сбивать новые российские полуторатонные планирующие авиабомбы

    Врёт как дышит. Полуторки с крыльями имеют небольшую (не сверхзвук) скорость и большую эпр, так что для любой системы пво они не являются сложными целями.
    Дабы сбивать российские самолеты еще до того, как они, находясь на безопасном расстоянии, атакуют украинские цели Киеву срочно нужны современные истребители F-16 «или другие, но не ниже поколения 4++», заключил свою пламенную речь спикер Воздушных сил Украины.

    Именно это и является основной целью всей его демагогии, а то повитрянные силы без самолётов, становятся повитрянными только в смысле испускания известных "ветров". Плюс религиозное пресмыкание перед западной техникой.
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:04
    +1
    Это очень, очень, очень хорошая новость! Главное, чтобы эти бомбы летали больше и чаще, косяками и клиньями, стаями и стадами. Чтобы враги наши поняли наконец, что мать Кузьмы - женщина в гневе страшная, а в обычном состоянии ещё страшнее, и что долгожданный полярный лис наконец-то пришёл. good
  6. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 15:11
    0
    российские Су-35 и Су-34, не входя в зону поражения украинской ПВО, наносят удары этими боеприпасами на расстоянии до 70 километров.

    Жаль что их нельзя сбрасывать с высоты 25 - 30 километров на 300 - 500 километров дальностью.
    Тогда мы могли бы угрохать уже сейчас все 25 мостов через Днепр и отсечь Левобережную Украину от Правобережной.
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 15:18
    0
    Так такие гостинцы должны идти в одном залпе с парой противорадиолокационных ракет. И все: клиент свою доставочку получит.
  8. Petio
    Petio Сегодня, 15:26
    0
    Планирщие бомби как российские с УМПК и УПАБ так и американские JDAM-ER не такие уж сложние цели для ПВО. Сбиваются. Гораздо легче чем Х-22 например или Х-31. Сирийската ПВО тоже сбивала израильские аналоги SPICE-1000.И израелтяне етого не отрицали. Проблема в том что тратить дорогую ЗУР на каждую бомбу нельзя. При сброса 50-100 бомб реално могат сбить 5-10. А если все ЗУР потратить на бомби следим могат полететь Герани и Калибри. Их тогда чем сбивать?