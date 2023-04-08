Глава Чеченской Республики: Контрнаступление ВСУ будет только на руку нашим военнослужащим

По-моему в последнее время чрезмерное внимание уделяется теме контрнаступления нацистских формирований Украины, ведь повода для беспокойства здесь быть не должно. Лично я только за, если они пойдут на этот шаг. Для удачного контрнаступления они нуждаются в огромных ресурсах, но без потерь им уж точно не обойтись. Также хочу отметить, что наши позиции более укреплённые, к тому же мы часто угадываем манёвры и приёмы противника. Именно оборонная позиция наших войск и позволит использовать меньше ресурсов.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал отнестись спокойно к теме контрнаступления украинских войск.Вот что об этом политик написал в своём посте в Telegram:Глава Чечни признал, что контрнаступление ВСУ будет только на руку российским военнослужащим, подчеркнув, что и на этот раз в руках наших военных окажутся не только образцы различной западной техники, но и множество пленных.Кадыров также высоко оценил сплочённость российского общества, которой, по его словам, нет равных ни в одной стране мира, так как позицию президента Владимира Путина поддерживают большинство граждан страны.На провал возможного украинского контрнаступления как-то обращал внимание и советник временно исполняющего главы ДНР Ян Ганин, который полагает, что в этом случае украинские военные рискуют понести внушительные потери, причём уже в первые часы.Главное, что в этом случае не вышла на первое место недооценка противника, с чем в исторической ретроспективе уже приходилось сталкиваться.