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Глава Чеченской Республики: Контрнаступление ВСУ будет только на руку нашим военнослужащим

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Глава Чеченской Республики: Контрнаступление ВСУ будет только на руку нашим военнослужащим

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал отнестись спокойно к теме контрнаступления украинских войск.


Вот что об этом политик написал в своём посте в Telegram:

По-моему в последнее время чрезмерное внимание уделяется теме контрнаступления нацистских формирований Украины, ведь повода для беспокойства здесь быть не должно. Лично я только за, если они пойдут на этот шаг. Для удачного контрнаступления они нуждаются в огромных ресурсах, но без потерь им уж точно не обойтись. Также хочу отметить, что наши позиции более укреплённые, к тому же мы часто угадываем манёвры и приёмы противника. Именно оборонная позиция наших войск и позволит использовать меньше ресурсов.

Глава Чечни признал, что контрнаступление ВСУ будет только на руку российским военнослужащим, подчеркнув, что и на этот раз в руках наших военных окажутся не только образцы различной западной техники, но и множество пленных.

Кадыров также высоко оценил сплочённость российского общества, которой, по его словам, нет равных ни в одной стране мира, так как позицию президента Владимира Путина поддерживают большинство граждан страны.

На провал возможного украинского контрнаступления как-то обращал внимание и советник временно исполняющего главы ДНР Ян Ганин, который полагает, что в этом случае украинские военные рискуют понести внушительные потери, причём уже в первые часы.

Главное, что в этом случае не вышла на первое место недооценка противника, с чем в исторической ретроспективе уже приходилось сталкиваться.
Использованы фотографии:
ГШ ВСУ
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1 комментарий
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:21
    +1
    Кто знает, кто знает что лучше и как оно повернется, если я правильно понял наши форсировать события не торопяться и ждут, операция "Цитадель" 2023.