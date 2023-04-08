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Американский конгрессмен заявил о готовности Вашингтона отправить войска на Тайвань, если туда вторгнется Китай

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Американский конгрессмен заявил о готовности Вашингтона отправить войска на Тайвань, если туда вторгнется Китай

В Вашингтоне продолжают вмешиваться во внутренние дела других государств, прикрывая это самыми разными выдуманными причинами.


Одним из таких мест является остров Тайвань, который американцы используют для давления на Китай, на словах говоря о поддержке концепции единого Китая, а на деле оказывая всестороннюю поддержку властям мятежного острова. Мы все помним, как встревожились американцы, когда СССР закрепился у них под «брюхом» на Кубе. Но суть мировой политики Вашингтона заключается в формуле «что позволено Юпитеру, не позволено быку».

Американцам мало того что они нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, посещением высшими официальными лицами США острова и принимая тайваньских лидеров у себя. По словам председателя комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, если Пекин вторгнутся на остров, Вашингтон готов послать туда американские войска. Конгрессмен заявил об этом в интервью телеканалу Fox News.

По логике американцев китайцы не могут вторгаться на свою территорию, а американцы могут это делать на чужой территории.

Маккол выразил уверенность в том, что Китай всё же вторгнется на Тайвань и в этом случае американский народ и Конгресс поддержат отправку войск на остров.

Речь идет о санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено моим комитетом, или об объявлении войны, которое мы не применяли со времен Второй мировой войны

- сказал конгрессмен.
Использованы фотографии:
Википедия/Ed Schipul
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:56
    +6
    С каких пор конгрессмен может быть главнокомандующим?
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 14:59
      +4
      Ярчайший пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:06
        0
        Цитата: Чёрный
        Ярчайший пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства

        Американская болтология и наглость, но вот воевать с Китаем, что то сомнтельно.
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 15:18
        0
        Конгресмен в первых рядах туда отправится или скорее отправит других...
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 15:00
      +4
      Да у них там, каждый суслик - агроном.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:02
      +2
      Американский конгрессмен заявил о готовности Вашингтона отправить войска на Тайвань, если туда вторгнется Китай


      Почему он так не любит американских солдат,что готов их отправить на убой?Ведь совершенно понятно что Китай ближе и против США тут играет логистика и уязвимость от китайских ПКР и авиации.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:04
      0
      Цитата: tralflot1832
      С каких пор конгрессмен может быть главнокомандующим?

      Ну если Чумадед, может быть главнокомандующим, почему бы и полоумному конгрессмену ( интересно а как представитель ЛГБТ называется) не стать этим главным, в штатах "демократия".
    5. роман66
      роман66 Сегодня, 15:22
      0
      Зато, наконец, увидим потоление АУГ, в полном составе
    6. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 15:22
      0
      Цитата: tralflot1832
      С каких пор конгрессмен может быть главнокомандующим?

      Электорат подготавливают...
      Лет через десять все будут к этому морально готовы.
  2. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 14:58
    +2
    ну..когда там тысяч 100.000 матрасников сдохнет..они только начнут задумываться.. нахрена им это было нужно делать.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 14:59
    +2
    Американский конгрессмен заявил о готовности Вашингтона отправить войска на Тайвань, если туда вторгнется Китай

    Кабы конгрессмены для работы не нужны были, слова бы им не сказал - языком метут, словно помелом!
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:12
    +2
    Этому конгрессмену залепить бы себе дупло раз и навсегда и не позориться перед всем миром, ибо с логикой у него полный раздрай - на понятный язык его бредни переводятся так - если Китай введёт войска на СВОЮ территорию, то мы ух... Впрочем, для амеров характерно путать Австрию с Австралией, так что они могут даже не догадываться, что Тайвань - неотъемлемая часть Китая.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 15:23
      0
      путать Австрию с Австралией,

      И грузию с Джорджией
  5. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 15:17
    0
    Конгрессмену языком ляпать, как дурному с горы катиться))) с него какой спрос?)))
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:18
    0
    Если туда вторгнется китай то отправлять будет некуда-это остров сэр!))) Ну поплавают рядом и толку?