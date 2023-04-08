Американский конгрессмен заявил о готовности Вашингтона отправить войска на Тайвань, если туда вторгнется Китай

В Вашингтоне продолжают вмешиваться во внутренние дела других государств, прикрывая это самыми разными выдуманными причинами.
Одним из таких мест является остров Тайвань, который американцы используют для давления на Китай, на словах говоря о поддержке концепции единого Китая, а на деле оказывая всестороннюю поддержку властям мятежного острова. Мы все помним, как встревожились американцы, когда СССР закрепился у них под «брюхом» на Кубе. Но суть мировой политики Вашингтона заключается в формуле «что позволено Юпитеру, не позволено быку».
Американцам мало того что они нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, посещением высшими официальными лицами США острова и принимая тайваньских лидеров у себя. По словам председателя комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, если Пекин вторгнутся на остров, Вашингтон готов послать туда американские войска. Конгрессмен заявил об этом в интервью телеканалу Fox News.
По логике американцев китайцы не могут вторгаться на свою территорию, а американцы могут это делать на чужой территории.
Маккол выразил уверенность в том, что Китай всё же вторгнется на Тайвань и в этом случае американский народ и Конгресс поддержат отправку войск на остров.
Речь идет о санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено моим комитетом, или об объявлении войны, которое мы не применяли со времен Второй мировой войны
- сказал конгрессмен.