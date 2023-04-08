Речь идет о санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено моим комитетом, или об объявлении войны, которое мы не применяли со времен Второй мировой войны

В Вашингтоне продолжают вмешиваться во внутренние дела других государств, прикрывая это самыми разными выдуманными причинами.Одним из таких мест является остров Тайвань, который американцы используют для давления на Китай, на словах говоря о поддержке концепции единого Китая, а на деле оказывая всестороннюю поддержку властям мятежного острова. Мы все помним, как встревожились американцы, когда СССР закрепился у них под «брюхом» на Кубе. Но суть мировой политики Вашингтона заключается в формуле «что позволено Юпитеру, не позволено быку».Американцам мало того что они нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, посещением высшими официальными лицами США острова и принимая тайваньских лидеров у себя. По словам председателя комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, если Пекин вторгнутся на остров, Вашингтон готов послать туда американские войска. Конгрессмен заявил об этом в интервью телеканалу Fox News.По логике американцев китайцы не могут вторгаться на свою территорию, а американцы могут это делать на чужой территории.Маккол выразил уверенность в том, что Китай всё же вторгнется на Тайвань и в этом случае американский народ и Конгресс поддержат отправку войск на остров.- сказал конгрессмен.