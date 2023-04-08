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Сообщается о применении ВСУ ракеты ОТРК «Гром-2» при попытке ударить по Крыму

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Сообщается о применении ВСУ ракеты ОТРК «Гром-2» при попытке ударить по Крыму

Поступают подробности, касающиеся попытки ВСУ нанести удар по Феодосии, расположенной в восточной части Крыма.


Как сообщается рядом ресурсов, украинские военные, намереваясь поразить объекты в Крыму, использовали оперативно-тактический комплекс «Гром-2». Ракета из данного ОТРК была выпущена, по предварительным данным, с полигона «Тузлы», который находится в Одесской области, на побережье Чёрного моря.

В результате эффективной работы российской противовоздушной обороны ракета была уничтожена в ходе полёта, её обломки упали на территорию одного из населённых пунктов, не причинив вреда жителям и строениям.

Новый ОТРК киевский режим пытался получить на протяжении 30 лет, с начала 1990-х годов, как преемника «Точки-У». Для украинских конструкторов в качестве образца выступал российский комплекс «Искандер-М», хотя при этом активно использовалось западное оборудование. На начальных стадиях исследований, в начале 2000-х годов, работы оплачивала Саудовская Аравия, однако ввиду пробуксовки проекта в скором времени вышла из него.

Основные трудности в реализации программы были связаны с необходимостью решения задач, непосильных украинской оборонке: созданием нового твёрдотопливного двигателя, оснащение комплекса новыми средствами навигации и связи.

Как полагают западные обозреватели, прогресса в проекте украинские конструктора могли достичь лишь благодаря помощи Запада. По всей видимости, ОТРК «Гром-2» интегрировал в себе уже готовые технологические решения и оборудование, оставив из украинских разработок лишь боевую часть, хотя и то не факт. При этом у Запада появилось оправдание: якобы никаких дальнобойных систем он Киеву не передавал (заявляется о дальности огня в 500 км).

Первое сообщение о применении «Гром-2» было сделано Минобороны РФ 30 марта. Тогда сообщалось о том, что ракета была успешно поражена российскими средствами ПВО.
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14 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:58
    +3
    Ну, это же ещё не переход "красной линии", я так понимаю?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:01
      +4
      Когда Южмаш станет похож на налоговую в Бахмуте?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:06
        0
        Вот, уже и по нашему Крыму лупить начали. Чем отбиваться станем? Грозными заявлениями ДАМа?
        1. ААК
          ААК Сегодня, 15:21
          -1
          Нет, отбиваться как всегда будем только крайнеозабоченными миролюбивыми призывающими к переговорному процессу заявлениями Лаврова, грозный ДАМ - это наше секретное и исключительно неконвенциональное наступательное оружие массового поражения...
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:10
        -1
        Там кроме ЮМЗ есть и завады спецхимии в Павлограде,Шостке...Производств полно.Почему не уничтожаются?Ну,наверное ВВП прав-мы еще и не начинали.. am
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:12
          +2
          Там кроме ЮМЗ есть и завады спецхимии в Павлограде,Шостке...Производств полно.Почему не уничтожаются?


          Ждут наверно когда по Кремлю прилетит.Иначе логически не обьяснить этот пофигизм.
      3. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:13
        +2
        А почему не рассматриваем что Украина передала технологию производства Грома 2, одной из стран НАТО.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:18
          +1
          Цитата: tralflot1832
          А почему не рассматриваем что Украина передала технологию производства Грома 2, одной из стран НАТО.


          На Польшу намекаете?Ну разве только если там с нуля профильный завод построили.Что маловероятно.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:59
    +2
    Значит моё предположение оказалось не далеко от истины .
  3. azkolt
    azkolt Сегодня, 15:00
    +1
    Где Голос Разума прогнозировавший, что Марьинку займут до Нового года? украинцы зря вы по Крыму бьете, все равно красные линии не перейдете!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:10
      0
      Из какого фильма этот загадочный Голос Разума?Из Гарри Поттера что ли?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:19
      +1
      Дай Бог,начнут наши бойцы действительно вгонять всук в ад,поверьте-появятся..У победы же полно "стоящихоколо",в непростые времена только их нет.
  4. AlexSmi1970
    AlexSmi1970 Сегодня, 15:15
    0
    Усупешная работа ПВО? Вообще-то Феодосия находиться на восточном берегу Крыма, значит ракета пересекла весь остров до сбития.
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 15:28
      0
      Цитата: AlexSmi1970
      значит ракета пересекла весь остров до сбития.

      На нисходящей траектории, когда высота позволила.