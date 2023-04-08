Сообщается о применении ВСУ ракеты ОТРК «Гром-2» при попытке ударить по Крыму

Поступают подробности, касающиеся попытки ВСУ нанести удар по Феодосии, расположенной в восточной части Крыма.Как сообщается рядом ресурсов, украинские военные, намереваясь поразить объекты в Крыму, использовали оперативно-тактический комплекс «Гром-2». Ракета из данного ОТРК была выпущена, по предварительным данным, с полигона «Тузлы», который находится в Одесской области, на побережье Чёрного моря.В результате эффективной работы российской противовоздушной обороны ракета была уничтожена в ходе полёта, её обломки упали на территорию одного из населённых пунктов, не причинив вреда жителям и строениям.Новый ОТРК киевский режим пытался получить на протяжении 30 лет, с начала 1990-х годов, как преемника «Точки-У». Для украинских конструкторов в качестве образца выступал российский комплекс «Искандер-М», хотя при этом активно использовалось западное оборудование. На начальных стадиях исследований, в начале 2000-х годов, работы оплачивала Саудовская Аравия, однако ввиду пробуксовки проекта в скором времени вышла из него.Основные трудности в реализации программы были связаны с необходимостью решения задач, непосильных украинской оборонке: созданием нового твёрдотопливного двигателя, оснащение комплекса новыми средствами навигации и связи.Как полагают западные обозреватели, прогресса в проекте украинские конструктора могли достичь лишь благодаря помощи Запада. По всей видимости, ОТРК «Гром-2» интегрировал в себе уже готовые технологические решения и оборудование, оставив из украинских разработок лишь боевую часть, хотя и то не факт. При этом у Запада появилось оправдание: якобы никаких дальнобойных систем он Киеву не передавал (заявляется о дальности огня в 500 км).Первое сообщение о применении «Гром-2» было сделано Минобороны РФ 30 марта. Тогда сообщалось о том, что ракета была успешно поражена российскими средствами ПВО.