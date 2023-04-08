На Купянском и Краснолиманском направлениях потери украинских военных составили примерно 110 человек. Там на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области действует группировка «Запад» Вооруженных сил РФ, а в районе Красного Лимана (ДНР) – группировка «Центр».
Об этом сообщается в последней сегодняшней сводке Министерства обороны России.
Но наиболее существенные потери украинская армия понесла на Донецком направлении. Под Донецком за сутки было уничтожено почти четыре сотни боевиков ВСУ и зарубежных наёмников. Вооруженные силы Украины недосчитались за день около 370 человек. В основном причиной таких потерь стали активные действия российской авиации и артиллерии. Также здесь было ликвидировано девять единиц бронированной техники, три автомашины и украинская САУ «Гвоздика».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял более пятидесяти человек личного состава, а также бронемашину и две гаубицы Д-20 и Д-30. В Херсонской области российские военные уничтожили около 60 бойцов ВСУ, а также САУ «Акация» и другую технику.
В ДНР, Запорожской и Херсонской областях ВС России уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Следует отметить, что за сутки российские войска наносили удары по 92 украинским артиллерийским подразделениям. Системы ПВО перехватили семь реактивных снарядов, выпущенных реактивными установками HIMARS.