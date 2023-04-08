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Минобороны РФ: под Донецком за сутки уничтожено почти четыре сотни боевиков ВСУ и зарубежных наёмников

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Минобороны РФ: под Донецком за сутки уничтожено почти четыре сотни боевиков ВСУ и зарубежных наёмников

На Купянском и Краснолиманском направлениях потери украинских военных составили примерно 110 человек. Там на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области действует группировка «Запад» Вооруженных сил РФ, а в районе Красного Лимана (ДНР) – группировка «Центр».


Об этом сообщается в последней сегодняшней сводке Министерства обороны России.

Но наиболее существенные потери украинская армия понесла на Донецком направлении. Под Донецком за сутки было уничтожено почти четыре сотни боевиков ВСУ и зарубежных наёмников. Вооруженные силы Украины недосчитались за день около 370 человек. В основном причиной таких потерь стали активные действия российской авиации и артиллерии. Также здесь было ликвидировано девять единиц бронированной техники, три автомашины и украинская САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял более пятидесяти человек личного состава, а также бронемашину и две гаубицы Д-20 и Д-30. В Херсонской области российские военные уничтожили около 60 бойцов ВСУ, а также САУ «Акация» и другую технику.

В ДНР, Запорожской и Херсонской областях ВС России уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Следует отметить, что за сутки российские войска наносили удары по 92 украинским артиллерийским подразделениям. Системы ПВО перехватили семь реактивных снарядов, выпущенных реактивными установками HIMARS.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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3 комментария
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  1. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 15:04
    +1
    почти четыре сотни боевиков ВСУ и зарубежных наёмников

    Интересно, сколько именно наёмников. Ждём плач в иносми?
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 15:06
    +1
    Мало, мало, мало огня!....................................
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 15:14
    +1
    Уничтожаем сотнями, но не продвигаемся ни на метр. Интересная тактика...чего за ними бегать.