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Песков о заявлении Макрона по ядерному оружию: Такой яростной критики президента Франции в адрес США мы не слышали давно

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Песков о заявлении Макрона по ядерному оружию: Такой яростной критики президента Франции в адрес США мы не слышали давно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал одно из заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное им во время государственного визита в Китай. Макрон, напомнил, заявил, что нужно ввести запрет на размещение странами-обладателями ядерного оружия такого вооружения за своими границами. Тогда Си Цзиньпин согласился с тезисом Макрона.


Дмитрий Песков, давая комментарий журналисту ВГТРК Павлу Зарубину:

Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно.

Это откровенный троллинг Макрона со стороны главы пресс-службы Кремля. Ведь именно США являются первым государством в мире, которое позволило себе размещать своё ядерное оружие за своими пределами. Американские авиационные бомбы с ядерными боеголовками находятся на территории военных баз в Бельгии, Германии, Италии, Турции и ряде других стран. Макрон же, находясь в Пекине, обращал своё внимание исключительно на решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

В Москве неоднократно призывали США соблюдать принцип нераспространения ЯО и изъять своё ядерное оружия с территории стран, не входящих в так называемый «ядерный клуб». США не только не сделали это, но ещё и приступили к тренировкам европейских лётчиков по эксплуатации боевой авиации, вооружённой ТЯО.
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25 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:38
    +12
    Песков ,квартальную премию заслужил.Тролинг уровня бог.Последний раз такое удовольствие получал ,от покойного Чуркина.Вот кто мастер был.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 15:52
      -3
      да...два "пургомёта"...ну и "главы государств,и "эти...пресс -кормильцы. абзац...какое ещё нужно доказательство о деградации личности, послушав "американскую официальную голову в дредах"..."женька лучше была, её хоть "михан" любил,да и наш не лучше. глобальный дурдом.если простые люди, понимают, что им "втирают дичь",то куда смотрят все наши СВР ? они за кого ? СМЕРШ где ?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:03
        -8
        Песков ,лучший прессаташе ,над всеми остальными.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 16:37
          +6
          Цитата: tralflot1832
          Песков ,лучший прессаташе

          ... чем Карин Жан-Пьер, но не лучше Псаки, Женька хоть баба с юмором.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 16:43
            +1
            Псаки вне конкуренции,не ужели она на своём политическом ТВ Шоу отжигает? hi
            1. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 17:11
              0
              Цитата: tralflot1832
              Псаки вне конкуренции,не ужели она на своём политическом ТВ Шоу отжигает?

              У неё же ребёнок, мамой стала повзрослела, поумнела. В штатах сейчас все пресс....(даже пока слова такого ещё не выдумали ) удел ни дам, ни мужиков, а ЛГБТ человеков -"я и лошадь я и бык, я и баба и мужик".
          2. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:10
            +3
            Цитата: carpenter
            Цитата: tralflot1832
            Песков ,лучший прессаташе

            ... чем Карин Жан-Пьер, но не лучше Псаки, Женька хоть баба с юмором.

            Он даже если пол сменит, - лучше Псаки не станет. laughing
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:20
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Песков ,квартальную премию заслужил.Тролинг уровня бог.Последний раз такое удовольствие получал ,от покойного Чуркина.Вот кто мастер был.

      Как там было в старом анекдоте... Президент США и Генсек...
      - У нас в Штатах каждый может критиковать президента США и у нас в СССР тоже каждый может критиковать президента США... lol
  2. HAM
    HAM Сегодня, 15:41
    +12
    Как сказал один французский журналист:"Макрон поехал в Китай с няней-Урсулой"....Просмотрела няня,нашкодил малыш....
    1. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 16:03
      +4
      Цитата: HAM
      Просмотрела няня,нашкодил малыш....

      По попке нашлёпать должна была гинекологиня. А дедушке заокеанскому если растолкуют, тот и по голове может. А то у макарона язык, что метла. Метёт пургу, понимаешь...
      1. ettore
        ettore Сегодня, 17:41
        +1
        Цитата: Jovanni
        По попке нашлёпать должна была гинекологиня.

        Точно по попке? Гинекологи не по попке работают.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 16:11
      +2
      Макрон, видимо опился китайского чая и "наурсулил" по полной. Уши ему, интересно, еще не оторвали за такие дела? lol
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:39
      +3
      Цитата: HAM
      Как сказал один французский журналист:"Макрон поехал в Китай с няней-Урсулой"...

      А я всё время думал, что Урсула, его персональный гинеколог.
      1. ettore
        ettore Сегодня, 17:42
        0
        Цитата: carpenter
        А я всё время думал, что Урсула, его персональный гинеколог.

        Она совмещает две должности.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 18:15
          0
          Ну дык у толерантных что перед что зад - всё одинаково пользуют....
  3. Roust
    Roust Сегодня, 15:54
    +6
    Им плевать, у них двойные стандарты, и они успокоятся только тогда, когда наше ЯО будет на Кубе.
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 15:57
      +4
      и не только на Кубе
      Никарагуа Боливия Мексика...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:59
      +2
      Цитата: Roust
      Им плевать, у них двойные стандарты, и они успокоятся только тогда, когда наше ЯО будет на Кубе.

      Хитрый ход штатов, после размещения Росси на территории Белоруссии ЯО. Заставили "малыша" Макрона петь песни о запрете на размещение ЯО. В России найдутся птицы либералы, которые поддержат "малыша", надо мол проявить "акт доброй воли" и их поддержат (на Руси любят во все времена юродивых). Короче : договор, совместное фото, шампунь-коньяк, Россия убирает ЯО из Белоруссии, а США ставят на боевую готовность ЯО и средства доставки F-35 в Финляндии , до Питера 300 км, "взлёт-пуск-взрыв". А вот от Гродно до Варшавы всего 240 км.
  4. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 16:07
    0
    Может уже пора специальную должность ввести "официальный тролль РФ" и с утра до вечера полоскать западников, благо поводы они сами подкидывают lol
    1. Енисей и Тепсей
      Енисей и Тепсей Сегодня, 16:58
      +3
      Вам Медведева мало!? Первый на должность уже есть.
    2. al3x
      al3x Сегодня, 16:59
      +1
      А должность назвать "Профитролль"
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:30
    +2
    Ну так запад в лице лягушки и возмутился вероломству Москвы, этож святотатстство-русские не должны своё яо размещать за пределами страны. Это только исключительным и богоизбранной нации положено и даровано судьбой и богом. Нильзяя, помогите,они правила основанные на порядке соблюдают и нас копируют.)))
    А по серьезному-ну квакнул,и что? Его штаты послушают чтоль?
    А заставить убрать яо штаты может только полная тотальная изоляция сша. Тоесть нескоро.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:17
      +2
      Цитата: evgen1221
      Ну так запад в лице лягушки и возмутился вероломству Москвы, этож святотатстство-русские не должны своё яо размещать за пределами страны.

      Ну да верно, западное ЯО, оно экологически чистое и какое демократическое, ну прямо как Дахау.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:19
      0
      Цитата: evgen1221
      А по серьезному-ну квакнул,и что?

      Его бы "пощекотал" один только намёк на размещение ЯО в Ливии, но момент бездарно и безнадёжно "проквакан".
  6. zloybond
    zloybond Сегодня, 18:02
    -1
    Ну учитывая, что Макарон имел в виду Беларусь и Россию, а Песков поимел в виду США и их базы... так себе болтовня.