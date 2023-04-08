Песков о заявлении Макрона по ядерному оружию: Такой яростной критики президента Франции в адрес США мы не слышали давно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал одно из заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное им во время государственного визита в Китай. Макрон, напомнил, заявил, что нужно ввести запрет на размещение странами-обладателями ядерного оружия такого вооружения за своими границами. Тогда Си Цзиньпин согласился с тезисом Макрона.
Дмитрий Песков, давая комментарий журналисту ВГТРК Павлу Зарубину:
Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно.
Это откровенный троллинг Макрона со стороны главы пресс-службы Кремля. Ведь именно США являются первым государством в мире, которое позволило себе размещать своё ядерное оружие за своими пределами. Американские авиационные бомбы с ядерными боеголовками находятся на территории военных баз в Бельгии, Германии, Италии, Турции и ряде других стран. Макрон же, находясь в Пекине, обращал своё внимание исключительно на решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.
В Москве неоднократно призывали США соблюдать принцип нераспространения ЯО и изъять своё ядерное оружия с территории стран, не входящих в так называемый «ядерный клуб». США не только не сделали это, но ещё и приступили к тренировкам европейских лётчиков по эксплуатации боевой авиации, вооружённой ТЯО.