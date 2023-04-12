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«Мы не такие!»: украинский язык в русских школах

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«Мы не такие!»: украинский язык в русских школах
Источник: forpost-sevastopol.ru



Скажи паляница!


Удивлять у нас умеют. Сначала подведомственный Министерству образования и науки РУДН публично демонстрирует все прелести «украинства». К слову, раздел землячества студентов из Украины до сих пор не удалён с официального сайта Российского университета дружбы народов. Сейчас Министерство просвещения подготовило пособие для младших школьников по изучению украинского языка. Предполагается использовать учебники на освобождённых территориях Донбасса, Луганской области, Запорожья и Херсонщины. Замминистра Александр Бугаев заявил о скорой готовности образовательных ресурсов для преподавания украинского языка в 5-9 классах. При этом у школьников будет выбор – учить украинский в качестве родного или на факультативных занятиях.

Ничего не скажешь, инициатива со стороны Минпросвета очень своевременная – конца и края спецоперации не видно, а в России в школах вводится преподавание вражеского языка. Да, на данный момент украинская мова должна иметь аналогичный статус немецкого в годы Великой Отечественной войны. То есть вызывать аллергию у любого здравомыслящего человека. Но не вызывает – как минимум в Министерстве просвещения. Сразу несколько вопросов ведомству. Если верить переписи населения 2021 года, в России проживало без малого 900 тыс. этнических украинцев. Они сами так написали в ходе опроса. То есть для нескольких сотен тысяч человек в стране украинский был родным. Почему до создания учебника додумались только сейчас, спустя год с начала спецоперации? В России даже есть белорусская школа, при этом белорусов в стране в четыре раза меньше украинцев. Справедливости ради, в Крыму украинский язык на уровне местной конституции является одним из государственных. Только воспользовались правом учиться на нём всего 197 учащихся. Чисто теоретически ничего преступного в обучении украинскому языку в школах нет, но только не сейчас. На новых землях должны вырасти пара поколений – не меньше. Примеров, почему должно быть именно так, достаточно. В самом начале специальной военной операции именно украинский язык стал одним из методов истязания российских военнопленных. Кодовое слово «паляница», обозначающее булку круглого хлеба, позволяло выявлять диверсантов. По крайней мере, так заявляют украинские источники. Скорее всего, это очередная городская легенда, основанная на неспособности русскоговорящего правильно произнести слово. «Скажи паляница!» стало распространённым приёмом пыток – пленным не давали воды, медикаментов и просто истязали до тех пор, пока они не выговорят кодовое слово. Что же, теперь в русских школах будут учить правильному произношению «паляницы». Как справедливо отметили в социальных сетях, ситуация очень похожа на вечера немецкой культуры в блокадном Ленинграде или воспитательные мероприятия в сталинградской школе с прочтением последних номеров Völkischer Beobachter.

При этом враг демонстрирует лютую ненависть ко всему русскому не только на своей территории, но и далеко за пределами. За нечаянно оброненное русское слово на западе Украины можно в лучшем случае отделаться лёгкими телесными. Русскую культуру и всё, что с ней связано, просто вырывают из общества. При этом националистам не понять – Украина невозможна без русского наследия. Без отменённой собственной истории украинцам впору себя записывать к восточным полякам или венграм.

Мы не такие


Как говорилось выше, пока инициатива чиновников от образования коснулась только четырех новых субъектов Российской Федерации. Справедливым будет вопрос – почему остальные национальности, к примеру Донбасса, оказались лишены привилегии обучения родному языку? Почти 130 этносов проживает в регионе. Давайте каждому организуем свой учебник для начальной школы. Если в очередной раз устраиваем пресловутый жест доброй воли, то не стоит ограничиваться только украинским языком.

Но если серьёзно, то с какой целью на исконно русскоязычных бывших украинских территориях заново насаждается «мова»? Пусть и не насильно. Такими шагами автоматически строится мост между националистскими пропагандистами и школьниками Донбасса. Изучение пресловутого «классического украинского языка» позволит быстрее и лучше понимать, что пишут и говорят во вражеских СМИ. А в ряде случаев и налаживать прямой контакт с носителями языка по ту сторону фронта.


Со стороны вся история выглядит очередной попыткой продемонстрировать гуманность российского подхода к освобождению территории Украины. Причём нацелено это исключительно на западного зрителя – общественность во вражеском стане давно находится в изолированном пузыре националистской пропаганды. Только вот не работают подобные «жесты доброй воли». Мы им изучение украинского в начальных классах – они новые танки и ракеты для ВСУ. В России не переименовали ни один топоним, связанный со славным прошлым советской Украины – киевский режим камня на камне не оставил от русского наследия. Укоренившийся конструкт «российского вторжения на Украину» не перебить наивными попытками делать не так, как враг.

Если инициатива с украинским языком на освобождённых территориях является попыткой скопировать советский подход, то затея ничем хорошим не закончится. Речь о сохранении национальной идентичности и задабривании местных элит в союзных республиках за счёт откровенного невнимания к проблемам этнических русских. Достаточно вспомнить, где лучше жилось во времена расцвета СССР – в условном Саратове или в условном Тбилиси. Чем эта история закончилась, всем хорошо известно – парадом суверенитетов и межнациональной резнёй. Вместо того чтобы соорудить советский плавильный котёл наций, руководство СССР заложило бомбу замедленного действия. Сейчас мы в точности повторяем ошибки столетней давности.

И, наконец, главный вопрос – о каком «классическом украинском языке» говорит Министерство просвещения? Ещё сто лет назад ни о каком официальном украинском языке и речи не было. В большинстве научных источников украинский язык рассматривается исключительно как средство «бытового общения сельских жителей, мещан, обывателей, мелких торговцев, ремесленников, малообразованных слоёв общества, а также инструмент фольклорного творчества и песенно-обрядовой культуры». На протяжении столетий русский язык для малороссов был единственным в образовании, науке, праве, военном и административном деле. Киев веками был русскоговорящим городом, как и все остальные города Украины. На основании каких классических столпов стоит преподавание украинского в русских школах? Современная украинская грамматика – это порождение большевистской России и больше ничего. До революции на Украине был только разговорный украинский, который никоим образом нельзя назвать классическим. Если авторы из Минпросвета считают классическим украинским язык Тараса Шевченко, то он использовал мову исключительно в поэзии. Все прозаические произведения автора написаны на хорошем «пушкинском» русском языке. Ещё есть великий Иван Франко, в честь которого назвали целый западноукраинский город. Деятель писал на многих языках, в том числе и на украинском. Только вот украинским он стал гораздо позже. Как упоминает Андрей Медведев, «в 43 прижизненно напечатанных произведениях филологи насчитали более 10 тысяч изменений». В частности, слова «взгляд», «воздух», «войско», «вчера» в более поздних изданиях уже заменены на «погляд», «повітря», «військо», «вчора». И так тексты Франко становились всё более украинскими. Главное, с первоисточниками не сравнивать.

Русский превалировал на Украине всегда – во многом из-за такого двуязычия и появились конструкты наподобие суржика. Это русско-украинский гибридный язык, формировавшийся на протяжении не менее трех столетий. До сих пор подавляющая часть жителей центральной и восточной Украины, сами того не подозревая, говорят преимущественно на суржике. Например, в Киеве суржик более сотни лет назад стал причудливой смесью польского и иврита с нотками малороссийской речи. И так в каждом регионе Украины. Осталось только определиться, на каком конкретно «украинском языке» остановилось российское Министерство просвещения.
Автор:
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23 комментария
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  1. srelock
    srelock Сегодня, 03:50
    +4
    Справедливым будет вопрос – почему остальные национальности, к примеру Донбасса, оказались лишены привилегии обучения родному языку? Почти 130 этносов проживает в регионе.
    Потому, что основные языки в регионе русский и мова.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 04:45
      +9
      Цитата: srelock
      Потому, что основные языки в регионе русский и мова.

      Позвольте предположить, что мова намного менее популярна.

      Да, на данный момент украинская мова должна иметь аналогичный статус немецкого в годы Великой Отечественной войны. То есть вызывать аллергию у любого здравомыслящего человека.

      Во время Великой Отечественной войны немецкий и в школах проходили и дополнительно изучали. Другое дело что немецкий - это немалый пласт культуры и науки, а укроволяпюк - пласт селючатины...
      А по поводу изучения, да ради бога - ЗА СВОЙ СЧЁТ!

      Речь о сохранении национальной идентичности и задабривании местных элит в союзных республиках за счёт откровенного невнимания к проблемам этнических русских.
      Ага, советский период... Что нынче в России продвигают, по отношению к среднеазиатским "специалистам" заметно хуже и вреднее. В Челябинске русский подросток не сам зарезался, сильно ему в этом "специалисты" помогли.
      1. Luminman
        Luminman Сегодня, 04:59
        +5
        Цитата: Владимир_2У
        Другое дело что немецкий - это немалый пласт культуры и науки, а укроволяпюк - пласт селючатины

        Сильно сказано! Снамаю шляпу... wink
      2. не тот
        не тот Сегодня, 05:20
        +2
        А по поводу изучения, да ради бога - ЗА СВОЙ СЧЁТ!
        Присоединяюсь.
      3. Комментарий был удален.
      4. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 06:17
        +5
        Цитата: Владимир_2У
        Ага, советский период... Что нынче в России продвигают

        Ну это же свято дело, обязательно кинуть что-нибудь в "ненавистный совок"
        руководство СССР заложило бомбу замедленного действия.
        а кто-то эту "бомбу" активировал, да так умело, что по сей день взрывная волна идёт...
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 06:20
      +5
      мова.
      Ак, а чЁ, самот я с КировскОй области. Создайте вятской учебник. Довелось пожить в Краснодарском Краю, тогда привязались разные словечки, тип "такжеж". Но что-то учебников кубанского гутаренья не видел.
      Так что на востоке Украины обычный южнорусский ховор, но никак не мова.
      1. Алекс Тархов
        Алекс Тархов Сегодня, 08:38
        +1
        Да ты и русский не знаешь. И не спеши когда пишешь и проверяй написанное, если грамоте обучен. С Кировской... Слез с нее? Из Кировской. А слезть можно С печки, С дерева.
  2. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 04:00
    +6
    Отличная статья. Не понятно чем в Минпросвете занимаются. Надо будет в семье выучат. Моя учительница в начальных классах в Сибири калёным железом вытравливала у меня суржик. Требовала чтоб говорил на правильном русском языке, за что я ей очень благодарен. Кстати в Сибири разговаривают на самом правильном русском литературном языке. soldier
    1. не тот
      не тот Сегодня, 04:24
      +3
      Абсолютно согласен.С каждым словом.
    2. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 06:10
      +2
      в Сибири разговаривают на самом правильном русском литературном языке.
      Причем в деревнях и поселках до сих пор в ходу такие старые слова, как: пимы (валенки), стайка (сарай), сенцы/сени (коридорчик при входе в дом)...
      1. Алекс Тархов
        Алекс Тархов Сегодня, 08:39
        +1
        Это на востоке. От Нижнего Новгорода и восточнее.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 08:07
      +1
      в Сибири разговаривают на самом правильном русском литературном языке.

      А я думал - в Питере.. belay crying
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:00
    +3
    Осталось только определиться, на каком конкретно «украинском языке» остановилось российское Министерство просвещения.
    Министерство просвещения (образования) не перестают удивлять народ с ельцинских времен. Причем каждый министр старался внести свое имя в историю страны выдумывая что-то новенькое и желательно поддерживаемое на западе. Введение учебников украинского языка ни что иное, как действительно показное действие - мы не такие. Скажу честно, не знаю принесет это пользу или наоборот вред в будущем регионам, в которых основная масса людей русскоязычные, а у многих, в связи с последними событиями, украинская мова вызывает отторжение и даже отвращение. А, что еще может испытывать человек, которого убивают под эту мову?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 05:12
      +9
      Мова- поломанный русский ! Слушаешь его и так и хочется надавать по губам за искажения слов и понятий !
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 05:29
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        Мова- поломанный русский ! Слушаешь его и так и хочется надавать по губам за искажения слов и понятий !

        Ладно только это...так они матом на чистом русском излагают свои претензии... первое время меня это шокировало и вводило в ступор...так сказать не ожидал от братского народа.
        А потом прошел курс речевой агрессии и стал затыкать рот таким братьям и сестрам их же оружием...помогло. smile
        Эти хамы по другому не понимают.
        Что касается украинской мовы не скрою...народные песни украинские мне нравятся...а вот бандеровские гимны терпеть не могу... конечно решать вопрос украинского языка так как его решают в министерстве культуры это не есть хорошо...все это надо оставить до Победы над нацистами Украины.
      2. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 08:41
        +1
        А что вы хотели, господство поляк сказывается.
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 06:26
      +5
      Министерство просвещения
      оно конечно само всё придумало. Может кто подскажет есть в стране Глава Правительства, ну или хотя бы президент. Впрочем за последнюю тысячу лет, единственный правитель, который везде не при чем.
  4. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:53
    +4
    Общество равных возможностей -великий фокус иллюзионистов капитализма.Идеологи этого течения прекрасно знали,что основным богатством будут пользоваться считанные проценты населения.А остальные люди будут кормовой базой для богачей.У нас еще до сих пор не поняли всех прелестей капитализма.Говорят,нас обманули. И невдомек,что капитализм по другому просто не умеет.Все подлости-это набор их знаний.Часто говорят,что СССР распался из-за неправильной политики государства.Хотя это было проектом США. И Украина тоже была проектом Штатов.Причем,мы сильно в этом сильно помогли Западу. Риторика у нас сейчас такова,что может и здорового человека свести с ума. То украинский язык является искусственным,то давайте этот искусственный язык изучать.Просто какая то шизофрения.
  5. AvesevA
    AvesevA Сегодня, 07:15
    +4
    Обучение мове не обязательное, это же по сути как в крыму будет. Там 200 человек, и на например херсонщине будет 200 человек. Автор видимо не знает про региональный языки. Например в республике Башкортостан даже этнически русские учат башкирский. Но никакой грязи по этому поводу нет, язык обязательно входит в школьную программу. Но даже мова не обязательна будет как башкирский в Башкирии.
  6. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 07:43
    +2
    А не окопались ли в Министерстве селюки "враги народа" ? При Сталине вопрос этот бы решили кардинально
  7. JÜRGEN WEGNER
    JÜRGEN WEGNER Сегодня, 08:29
    +2
    Я не может быть вражеским.

    Россия - это не фашистская Германия или находящаяся под внешним вражеским управлением Украина.

    Россия - Беларусь - Украина = триединство народов.

    Бандерлоги - это не Украина, "клоунада" зелёная это тоже не Украина.

    Украина - это народ геройски защищавший СССР от гитлеровцев и являющий собой братский народ. Таковым должен и остаться.
  8. Алекс Тархов
    Алекс Тархов Сегодня, 08:42
    +1
    Мы ходим по кругу. Правительство, в котором полно украинцев и евреев из Украины опять хвостом виляет. Пытается всем угодить. Противно. Глупость неистребима
  9. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 08:43
    0
    Эта статья антинаучная и провокационная, она направлена на поддержание образа врага.
    Ничего не скажешь, инициатива со стороны Минпросвета очень своевременная – конца и края спецоперации не видно, а в России в школах вводится преподавание вражеского языка. Да, на данный момент украинская мова должна иметь аналогичный статус немецкого в годы Великой Отечественной войны. То есть вызывать аллергию у любого здравомыслящего человека
    Автор-"освободитель" заострил свои мысли до такой степени, что отказывает людям в праве на родной язык и фактически призывает к охоте на ведьм! Да и насчёт здравомыслия есть серьёзные сомнения...