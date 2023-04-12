Источник: forpost-sevastopol.ru
Скажи паляница!
Удивлять у нас умеют. Сначала подведомственный Министерству образования и науки РУДН публично демонстрирует все прелести «украинства». К слову, раздел землячества студентов из Украины до сих пор не удалён с официального сайта Российского университета дружбы народов. Сейчас Министерство просвещения подготовило пособие для младших школьников по изучению украинского языка. Предполагается использовать учебники на освобождённых территориях Донбасса, Луганской области, Запорожья и Херсонщины. Замминистра Александр Бугаев заявил о скорой готовности образовательных ресурсов для преподавания украинского языка в 5-9 классах. При этом у школьников будет выбор – учить украинский в качестве родного или на факультативных занятиях.
Ничего не скажешь, инициатива со стороны Минпросвета очень своевременная – конца и края спецоперации не видно, а в России в школах вводится преподавание вражеского языка. Да, на данный момент украинская мова должна иметь аналогичный статус немецкого в годы Великой Отечественной войны. То есть вызывать аллергию у любого здравомыслящего человека. Но не вызывает – как минимум в Министерстве просвещения. Сразу несколько вопросов ведомству. Если верить переписи населения 2021 года, в России проживало без малого 900 тыс. этнических украинцев. Они сами так написали в ходе опроса. То есть для нескольких сотен тысяч человек в стране украинский был родным. Почему до создания учебника додумались только сейчас, спустя год с начала спецоперации? В России даже есть белорусская школа, при этом белорусов в стране в четыре раза меньше украинцев. Справедливости ради, в Крыму украинский язык на уровне местной конституции является одним из государственных. Только воспользовались правом учиться на нём всего 197 учащихся. Чисто теоретически ничего преступного в обучении украинскому языку в школах нет, но только не сейчас. На новых землях должны вырасти пара поколений – не меньше. Примеров, почему должно быть именно так, достаточно. В самом начале специальной военной операции именно украинский язык стал одним из методов истязания российских военнопленных. Кодовое слово «паляница», обозначающее булку круглого хлеба, позволяло выявлять диверсантов. По крайней мере, так заявляют украинские источники. Скорее всего, это очередная городская легенда, основанная на неспособности русскоговорящего правильно произнести слово. «Скажи паляница!» стало распространённым приёмом пыток – пленным не давали воды, медикаментов и просто истязали до тех пор, пока они не выговорят кодовое слово. Что же, теперь в русских школах будут учить правильному произношению «паляницы». Как справедливо отметили в социальных сетях, ситуация очень похожа на вечера немецкой культуры в блокадном Ленинграде или воспитательные мероприятия в сталинградской школе с прочтением последних номеров Völkischer Beobachter.
При этом враг демонстрирует лютую ненависть ко всему русскому не только на своей территории, но и далеко за пределами. За нечаянно оброненное русское слово на западе Украины можно в лучшем случае отделаться лёгкими телесными. Русскую культуру и всё, что с ней связано, просто вырывают из общества. При этом националистам не понять – Украина невозможна без русского наследия. Без отменённой собственной истории украинцам впору себя записывать к восточным полякам или венграм.
Мы не такие
Как говорилось выше, пока инициатива чиновников от образования коснулась только четырех новых субъектов Российской Федерации. Справедливым будет вопрос – почему остальные национальности, к примеру Донбасса, оказались лишены привилегии обучения родному языку? Почти 130 этносов проживает в регионе. Давайте каждому организуем свой учебник для начальной школы. Если в очередной раз устраиваем пресловутый жест доброй воли, то не стоит ограничиваться только украинским языком.
Но если серьёзно, то с какой целью на исконно русскоязычных бывших украинских территориях заново насаждается «мова»? Пусть и не насильно. Такими шагами автоматически строится мост между националистскими пропагандистами и школьниками Донбасса. Изучение пресловутого «классического украинского языка» позволит быстрее и лучше понимать, что пишут и говорят во вражеских СМИ. А в ряде случаев и налаживать прямой контакт с носителями языка по ту сторону фронта.
Со стороны вся история выглядит очередной попыткой продемонстрировать гуманность российского подхода к освобождению территории Украины. Причём нацелено это исключительно на западного зрителя – общественность во вражеском стане давно находится в изолированном пузыре националистской пропаганды. Только вот не работают подобные «жесты доброй воли». Мы им изучение украинского в начальных классах – они новые танки и ракеты для ВСУ. В России не переименовали ни один топоним, связанный со славным прошлым советской Украины – киевский режим камня на камне не оставил от русского наследия. Укоренившийся конструкт «российского вторжения на Украину» не перебить наивными попытками делать не так, как враг.
Если инициатива с украинским языком на освобождённых территориях является попыткой скопировать советский подход, то затея ничем хорошим не закончится. Речь о сохранении национальной идентичности и задабривании местных элит в союзных республиках за счёт откровенного невнимания к проблемам этнических русских. Достаточно вспомнить, где лучше жилось во времена расцвета СССР – в условном Саратове или в условном Тбилиси. Чем эта история закончилась, всем хорошо известно – парадом суверенитетов и межнациональной резнёй. Вместо того чтобы соорудить советский плавильный котёл наций, руководство СССР заложило бомбу замедленного действия. Сейчас мы в точности повторяем ошибки столетней давности.
И, наконец, главный вопрос – о каком «классическом украинском языке» говорит Министерство просвещения? Ещё сто лет назад ни о каком официальном украинском языке и речи не было. В большинстве научных источников украинский язык рассматривается исключительно как средство «бытового общения сельских жителей, мещан, обывателей, мелких торговцев, ремесленников, малообразованных слоёв общества, а также инструмент фольклорного творчества и песенно-обрядовой культуры». На протяжении столетий русский язык для малороссов был единственным в образовании, науке, праве, военном и административном деле. Киев веками был русскоговорящим городом, как и все остальные города Украины. На основании каких классических столпов стоит преподавание украинского в русских школах? Современная украинская грамматика – это порождение большевистской России и больше ничего. До революции на Украине был только разговорный украинский, который никоим образом нельзя назвать классическим. Если авторы из Минпросвета считают классическим украинским язык Тараса Шевченко, то он использовал мову исключительно в поэзии. Все прозаические произведения автора написаны на хорошем «пушкинском» русском языке. Ещё есть великий Иван Франко, в честь которого назвали целый западноукраинский город. Деятель писал на многих языках, в том числе и на украинском. Только вот украинским он стал гораздо позже. Как упоминает Андрей Медведев, «в 43 прижизненно напечатанных произведениях филологи насчитали более 10 тысяч изменений». В частности, слова «взгляд», «воздух», «войско», «вчера» в более поздних изданиях уже заменены на «погляд», «повітря», «військо», «вчора». И так тексты Франко становились всё более украинскими. Главное, с первоисточниками не сравнивать.
Русский превалировал на Украине всегда – во многом из-за такого двуязычия и появились конструкты наподобие суржика. Это русско-украинский гибридный язык, формировавшийся на протяжении не менее трех столетий. До сих пор подавляющая часть жителей центральной и восточной Украины, сами того не подозревая, говорят преимущественно на суржике. Например, в Киеве суржик более сотни лет назад стал причудливой смесью польского и иврита с нотками малороссийской речи. И так в каждом регионе Украины. Осталось только определиться, на каком конкретно «украинском языке» остановилось российское Министерство просвещения.