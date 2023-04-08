The Washington Post: ВСУ выпускают в день около 7700 снарядов

Это, в конечном счете, артиллерийская война, поэтому та сторона, у которой больше снарядов, будет иметь значительное преимущество

Одним из основных видов боеприпасов, которые в больших количествах используются в зоне проведения СВО обеими сторонами, являются артиллерийские снаряды.Как пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на неназванного украинского военного, на сегодняшний день украинская сторона в день выпускает до 7700 снарядов.При этом издание добавляет, что по некоторым оценкам с российской стороны выпускается в три раза больше артиллерийских боеприпасов. Т.е., если верить этой информации, получается более 23000 снарядов в день.По словам авторов издание, дефицит снарядов вынуждает ВСУ применять их более «выборочно», например, нанося удары не по пехоте, а по технике.The Washington Post отмечает, что у украинских военных сложилась парадоксальная ситуация с артиллерией. С одной стороны, имеется достаточно орудий советских времен, но не хватает снарядов для них, с другой – в большом количестве есть западные снаряды калибра 155 мм, но для них мало соответствующих орудий.По словам американского военного аналитика Роба Ли, вероятно, что США и другие западные страны увеличили поставки боеприпасов перед весенним наступлением ВСУ.- отметил Ли.