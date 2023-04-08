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The Washington Post: ВСУ выпускают в день около 7700 снарядов

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The Washington Post: ВСУ выпускают в день около 7700 снарядов

Одним из основных видов боеприпасов, которые в больших количествах используются в зоне проведения СВО обеими сторонами, являются артиллерийские снаряды.


Как пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на неназванного украинского военного, на сегодняшний день украинская сторона в день выпускает до 7700 снарядов.

При этом издание добавляет, что по некоторым оценкам с российской стороны выпускается в три раза больше артиллерийских боеприпасов. Т.е., если верить этой информации, получается более 23000 снарядов в день.

По словам авторов издание, дефицит снарядов вынуждает ВСУ применять их более «выборочно», например, нанося удары не по пехоте, а по технике.

The Washington Post отмечает, что у украинских военных сложилась парадоксальная ситуация с артиллерией. С одной стороны, имеется достаточно орудий советских времен, но не хватает снарядов для них, с другой – в большом количестве есть западные снаряды калибра 155 мм, но для них мало соответствующих орудий.

По словам американского военного аналитика Роба Ли, вероятно, что США и другие западные страны увеличили поставки боеприпасов перед весенним наступлением ВСУ.

Это, в конечном счете, артиллерийская война, поэтому та сторона, у которой больше снарядов, будет иметь значительное преимущество

- отметил Ли.
Использованы фотографии:
Википедия/Operational Command «West»
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:27
    +4
    Откуда они берут эти цифры?С потолка?.Хотя есть факт,мы чаще применяем заградительный огонь.А это большой расход боеприпасов
  2. Normann
    Normann Сегодня, 16:33
    -1
    Цитата: dmi.pris1
    А это большой расход боеприпасов

    Благо после союза их очень много осталось, да и заводы не останавливаются.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:09
      +2
      По заводам не так безоблачно.Крупнейшее призводство снарядо в России уничтожено лет пятнадцать назад
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:39
    +2
    нельзя верить сми западным они полуправду говорят ! что им выгодно ! нет не какой не хватки боеприпасов у всу !
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:39
    -4
    У классика есть слова : Забил снаряд я в пушку туго! Он зря не говорил.152 мм 155мм разница в 3мм,это не так критично.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:03
      +1
      Конечно, газеткой запыжат чтоб 152 мм в 155 мм стволе не болталось... lol Вообще нивапрос.

      зы Вангую: скоро на Украине страшно повысится спрос на газетки. yes
  5. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 16:44
    +1
    7700 - это где-то семь вагонов. Почему эти вагоны нельзя …(там плохое слово вместо многоточия должно быть)? Осложнит переговорный процесс? Расстроит партнеров? Чей-то бизнес пострадает? 7700 - это … (еще одно плохое слово)
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:02
      +2
      Пробуем рассуждать:
      Вагон нужно своевременно обнаружить (чем?),
      Непрерывно отслеживать (чем?),
      Далее удар можно наносить по движущемуся вагону (чем осуществлять наведение по движущейся цели?)
      или по стоящему на станции. Уже проще, но нужно ВТО с КВО 5м если не менее, чуть промахнулся и вагон не пострадал - примеры с Искандером, который не попал по вагону мы видели в начале СВО.
      И финальный вопрос о средстве поражения (чем?). С Искандером все понятно. Калибром вроде тоже. А вот самолеты у нас по понятным причинам далеко за линию фронта не летают. На эту тему много и не однократно разбирал FB: если наша авиация полетит бомбить цели на западной или центральной Украине, она закончится за 2-3дня.

      Вспомним историю со словацким С-300. Его смогли убить только на базе. Убили без колебаний, но когда смогли.
      1. Eroma
        Eroma Сегодня, 17:31
        +2
        На каких станциях может осуществляться разгрузка вагонов от ЛБС? Скорее всего в пределах дальности стрельбы Точка-У, которые лежат на складах. Что мешает, накрывать эти станции всегда, когда там есть любые вагоны? (Мы же запускаем ракеты по складам в тылу, значит какая-то разведка есть!). Тогда вагоны будут разгружать дальше от ЛБС, дополнительные сложности, большее скопление вагонов, хорошие цели для более дальнобойных систем, можно и Скады запускать, если они ещё способны летать, а это 500км!
        Как говорится: было бы желание
      2. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 17:43
        0
        Похоже, об этом и надо вести речь- о рациональности, точности, эффективности применения б/п . Пока, похоже, ни одна из сторон не испытывает голода в этом сегменте: наша арта поля пашет, не жмется( судя по фото, видео, даже с пропагандистских СМИ); ВСУ-ушники, кроме всего прочего, регулярно,по- возрастающей, долбят мирняк. Кто на их месте стал бы расходовать БК, при его дефиците, на второстепенные цели?
        Опять туман войны...
        По мнению знакомых участников(с разных направлений)возможно,
        именно им не повезло,- "работают оперативно, результативно. Даже в желтой зоне достают минометами во время ротации, прогрева техники( декабрь- февраль). По результатам работы нашей арты сказать ничего не могут. С одной стороны,- понятно. С другой,- взаимодействие, связь,- далеко не на требуемом уровне.
        Из самых страшных воспоминаний: "... метрах в двустах за нашими блиндажами, позициями( танкисты, добровольцы влившиеся в НМ ДНР) развернулись "Гиацинты". И начали эффектно накидывать... Пялимся из щелей, говорит, радуемся... А местные, кто давно тут, шахтеры воюющие лет по десять( таких не много осталось), молодежь донецкая, россияне,- старперы, ипотечники, идейные-разные, одним словом...
        Отвлекся, - извините... Так вот, вопли:" Огурец! Огурец!!!" Так у них ракеты РСЗО величают. Гул, - говорит, жуткий. Чуть не обделался,- далековато от укрытия оказался.
        Оказалось,- две пары СУ-25 на минимальной высоте прошлись...
        Ну, да, - типа про эмоции пишу... А теперь, пожалуйста, коллеги, кто служил,- оцените степень бардака! ( Будь парни на земле более подготовленны,- заземлили бы штурмовиков от ВКС( тьфу! - и там, и там, - не слава Богу, / атеист/).
        ...А - нечем, -или нет спецов( на уровне сержанта СССР!).
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 17:04
      +3
      Почему эти вагоны нельзя …

      Потому что очень сильно проигрываем в средствах разведки, и потому что практически не спосбны на систематические удары по тылам.
    3. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 17:11
      +1
      За 2022 г. США передали Украине 1074 тыс. снарядов 155-мм, это огромное количество
      https://dzen.ru/a/Y9Ga0fikqCOq8G3t?share_to=link