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Представитель повстанческой группировки хуситов сообщил о решении ОАЭ и Саудовской Аравии вывести войска из Йемена

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Представитель повстанческой группировки хуситов сообщил о решении ОАЭ и Саудовской Аравии вывести войска из Йемена

Продолжается процесс мирного урегулирования в одной из самых горячих точек Ближнего Востока. Член политбюро повстанческого движения хуситов «Ансар Алла» Мухаммед аль-Бахити сообщил информационному агентству Ирана IRNA, что Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выводе войск с территории Йемена.


Мухаммед аль-Бахити добавил, что определенные договоренности о выводе войск достигнуты и с Саудовской Аравией. Подробности соглашения представитель «Ансар Аллах» озвучивать отказался, заявив:

Мы поддерживаем любой подход со стороны Эр-Рияда для достижения мира с Йеменом или любой стороной.

Ранее арабский телеканал Al Mayadeen сообщил со ссылкой на заявление министра обороны Саудовской Аравии, что Эр-Рияд приветствует продление режима прекращения огня в Йемене еще на год. При этом условием вывода войск из республики и объявления прекращения войны власти Саудовской Аравии назвали разблокирование вооруженными формированиями хуситов порта Аль-Худайда.

Повстанческие отряды хуситов контролируют большую часть Йемена, включая столицу город Сана. С 2014 года повстанцы-хуситы, неофициально поддерживаемые Ираном, ведут гражданскую войну с правительственными войсками, на стороне которых выступает военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Повстанческое движение «Ансар Алла» из борца за права маленькой провинции на севере Йемена в короткий срок превратилось в главную военную и политическую силу в стране. В политической программе движения присутствует лозунг «смерть Америке и Израилю».

Процесс нормализации в раздираемой гражданской войной Исламской Республике начался недавно после первых за семь лет переговоров глав МИД Ирана и Саудовской Аравии, организованных при активном участии Китая. В середине марта президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян принял главу Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Все это сделало возможным начать мирный процесс урегулирование военного противостояния и в Йемене.
Использованы фотографии:
https://nara.getarchive.net/ru/media/saudi-arabian-armed
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6 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:33
    -2
    Срок сделки на информприкрытие от штатов закончился, авантюра госдепа неудалась, хуситы наваляли агрессорам и не в коня корм пошел, грабить неполучилось. Пора лавочку сворачивать пока не пошли в сми грязные факты об войнах саудитах на этой войне. Да и в замирении с Ираном эта война только в минус.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 17:07
      +4
      Самое простое - победить в войне - хуситы сделали
      Вторженцев прогнали (с чем их искренне поздравляю)
      Саудам давно надо было покинуть эту территорию. Сразу после того, как "блицкриг" не удался. Репутационные потери были бы меньше, а финансовые потери были вообще бессмысленные. Без всякой отдачи.
      Теперь хуситам предстоит задачка посложнее - стать победителями в мире.
      Слишком много примеров, где победившие в войне проигрывают мир. Угроз много, и прежде всего отсутствие нормальной легитимной власти с единым управлением силовыми ведомствами. Многие главари военных отрядов не захотят подчинятся мирной власти, превратившись в банды.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:41
    +3
    Смерть США и Израилю - очень хороший лозунг! Слава хуситам!
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:44
    +2
    Реально круто. В прекращение войны в Йемене не верил до последнего.
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 16:51
    +2
    Когда народы мира прекратят междоусобные войны и объединят свои усилия в борьбе против мирового зла под названием США, будет намного безопасней в этом мире.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 18:21
      0
      Немного фонить будет но для тараканов станет определенно безопаснее.