Мы поддерживаем любой подход со стороны Эр-Рияда для достижения мира с Йеменом или любой стороной.

Продолжается процесс мирного урегулирования в одной из самых горячих точек Ближнего Востока. Член политбюро повстанческого движения хуситов «Ансар Алла» Мухаммед аль-Бахити сообщил информационному агентству Ирана IRNA, что Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выводе войск с территории Йемена.Мухаммед аль-Бахити добавил, что определенные договоренности о выводе войск достигнуты и с Саудовской Аравией. Подробности соглашения представитель «Ансар Аллах» озвучивать отказался, заявив:Ранее арабский телеканал Al Mayadeen сообщил со ссылкой на заявление министра обороны Саудовской Аравии, что Эр-Рияд приветствует продление режима прекращения огня в Йемене еще на год. При этом условием вывода войск из республики и объявления прекращения войны власти Саудовской Аравии назвали разблокирование вооруженными формированиями хуситов порта Аль-Худайда.Повстанческие отряды хуситов контролируют большую часть Йемена, включая столицу город Сана. С 2014 года повстанцы-хуситы, неофициально поддерживаемые Ираном, ведут гражданскую войну с правительственными войсками, на стороне которых выступает военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Повстанческое движение «Ансар Алла» из борца за права маленькой провинции на севере Йемена в короткий срок превратилось в главную военную и политическую силу в стране. В политической программе движения присутствует лозунг «смерть Америке и Израилю».Процесс нормализации в раздираемой гражданской войной Исламской Республике начался недавно после первых за семь лет переговоров глав МИД Ирана и Саудовской Аравии, организованных при активном участии Китая. В середине марта президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян принял главу Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Все это сделало возможным начать мирный процесс урегулирование военного противостояния и в Йемене.