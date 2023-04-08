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Посол Украины в Британии: Мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас

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Посол Украины в Британии: Мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас

На фоне огромных потерь среди украинских военнослужащих киевский режим намерен сражаться с Россией до конца: гибнут то обычные люди, а не «титулованная знать», обустроившаяся за границей.


Посол Украины в Британии Вадим Пристайко дал интервью изданию Daily Express, полное пафоса и «героических» речей:

Мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас.

С его слов, он является отцом двух взрослых сыновей, однако, где они находятся, чем занимаются и проходят ли службу в ВСУ, не было сказано ни слова. А британского журналиста этот вопрос, видимо, особо и не интересовал.

С самого начала нашей политикой было не обсуждать наши потери. Когда война закончится, мы признаем это. Я думаю, что это будет ужасное число. К сожалению, нынешнему поколению придется сражаться

- отметил посол.

Используя в ходе интервью непубличную лексику, ставшую характерным атрибутом украинской «элиты», он призвал Москву вывести свои войска, включая Крым, и подтвердил нежелание Киева вести переговоры в какой-либо форме.

Со слов «дипломата», ВСУ сформировали «штурмовые бригады» численностью 40 000 чел., которые готовятся к весеннему наступлению. Всего же в ВСУ было мобилизовано 1 млн. чел.

Люди будут лучше обучены, лучше оснащены и будут работать с лучшим интеллектом, чем Красная Армия. Они будут гораздо более гибкой боевой силой. Наше контрнаступление может поставить нас в более выгодное положение, когда любые переговоры с русскими будут более успешными

- заявил Пристайко, видимо, ассоциируя ВСУ с вермахтом, а ВС РФ – с РККА.

Как он утверждает, украинцы продолжат сражаться, даже если будет применено ядерное оружие. От Запада, с его слов, требуется только одно – это поставки оружия, особенно нужны артиллерия дальнего действия, ракеты, танки и авиация.

Дайте нам инструменты, и мы закончим работу

- заявил посол своё интервью словами Уинстона Черчилля, поблагодарив Бориса Джонсона и Риши Сунака за щедрую помощь ВСУ.
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17 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:29
    +3
    Наше контрнаступление может поставить нас в более выгодное положение, когда любые переговоры с русскими будут более успешными

    Все таки говорят уже не о победе а о переговорах...уже прогресс...видать человеческие ресурсы не бесконечны у укров.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 17:35
      +2
      Посол Украины в Британии: Мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас

      Этот идиот понимает , что тех устраивают оба варианта?! А в идеале для них это без "или" !
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 17:42
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Наше контрнаступление может поставить нас в более выгодное положение, когда любые переговоры с русскими будут более успешными

      Все таки говорят уже не о победе а о переговорах...уже прогресс...видать человеческие ресурсы не бесконечны у укров.

      Так на западе давно говорят не о победе, а о некоторых локальных успехах в ходе контрнаступа.
      Открыто говорят, что цель этого контрнаступа-обеспечить более выгодные переговорные позиции для Украины.
      Запад уже слил Украину. И только неумный человек Зеля всё закатывает истерики о перемоге и границах 91-го года. Совсем свихнулся от наркоты.
    3. Комментарий был удален.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:21
        0
        Посол Украины в Британии: Мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас

        Не мудрствуя лукаво winked лучше - до последнего из вас, мосол с Украины yes
    4. Ryaruav
      Ryaruav Сегодня, 18:17
      0
      леха , нам не нужны переговоры для россии это победа или смерть все
  2. Normann
    Normann Сегодня, 17:32
    0
    поставки оружия, особенно нужны артиллерия дальнего действия, ракеты, танки и авиация
    то есть все кроме стрелкового и ядерного, которое никто в своем уме им не даст.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:32
    +3
    Да мы и без слов Пристайко видим,что сражаться будут они упорно.Что и делают.Десятилетия пропаганды сделали свое дело.И десятилетия пущенное на самотек со стороны российских властей.Хлебаем полной ложкой.Да и с нашей сторны я что то из элиты не замечаю в окопах
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:33
    +6
    Как все лохлы, Пристайко очень хитропопый.
    Умирать должны те кто на Украине, а сам он в Лондоне отсидится.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:36
    +4
    "киевский режим намерен сражаться с Россией до конца: гибнут то обычные люди, а не "титулованная знать" (с)
    Сражаются (и гибнут) обычные люди - с обеих сторон!
    А "титулованная знать" в это время гуляет по крушавелям/лондонам
    И тоже - с обеих сторон...(
    1. lubesky
      lubesky Сегодня, 18:17
      0
      Цитата: sdivt
      Сражаются (и гибнут) обычные люди - с обеих сторон!
      А "титулованная знать" в это время гуляет по крушавелям/лондонам


      Прям как осенью 1916-го...

      А вот в августе (и не только) 1812-го знать гибла на полях сражений, гибла отважно...

      Как и в ВОВ, оба сына ВОЕВАЛИ!
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:39
    +1
    Если у власти в Киеве будут стоять люди с такими взглядами, то умереть придёться миллионам украинцев.
  7. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 17:46
    +2
    Что значит «нас»? Можно подумать, что он или его дети вшей в окопах кормят.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 18:11
      0
      Что значит «нас»? Можно подумать, что он или его дети вшей в окопах кормят.

      Он имел ввиду видимо себя и редколлегию издания Daily Express. sad
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:04
    0
    В Англии ,в Дейли Экспресс свои Тараканы. На первом месте скандалы в королевской семье .Есть более достойная тема для обсуждения.Мемуары принца Гарри.Пёсель у краины в подвалах статей.Скрин с сегодняшней Дейли Экспрес( весьма креативнентко)
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:09
    0
    Мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас

    - Мыкола, ходимо на Донбас москалив вбываты, щэ й гроши заробыты.
    - А якщо воны нас вбъют?
    - Тю! А нас за що?
  10. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 18:14
    0
    Со слов «дипломата», ВСУ сформировали «штурмовые бригады» численностью 40 000 чел., которые готовятся к весеннему наступлению.

    Сомнительно, чтобы 40 тыс. контингентом можно было осуществить их "грандиозные планы."
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:19
    0
    Да да именно так и в такой последовательности,всего всего и побольше, умрем все как один, но про то где дети счета и какие потери не особо и интересно рассказывать да и узнаем потом,может быть. Ну а что он же себя украинцем не считает,залез на жердочку-усё,це пан европеец.