Посол Украины в Британии: Мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас

Мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас.

С самого начала нашей политикой было не обсуждать наши потери. Когда война закончится, мы признаем это. Я думаю, что это будет ужасное число. К сожалению, нынешнему поколению придется сражаться

Люди будут лучше обучены, лучше оснащены и будут работать с лучшим интеллектом, чем Красная Армия. Они будут гораздо более гибкой боевой силой. Наше контрнаступление может поставить нас в более выгодное положение, когда любые переговоры с русскими будут более успешными

Дайте нам инструменты, и мы закончим работу