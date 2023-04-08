Посол Украины в Британии: Мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас

На фоне огромных потерь среди украинских военнослужащих киевский режим намерен сражаться с Россией до конца: гибнут то обычные люди, а не «титулованная знать», обустроившаяся за границей.
Посол Украины в Британии Вадим Пристайко дал интервью изданию Daily Express, полное пафоса и «героических» речей:
Мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас.
С его слов, он является отцом двух взрослых сыновей, однако, где они находятся, чем занимаются и проходят ли службу в ВСУ, не было сказано ни слова. А британского журналиста этот вопрос, видимо, особо и не интересовал.
С самого начала нашей политикой было не обсуждать наши потери. Когда война закончится, мы признаем это. Я думаю, что это будет ужасное число. К сожалению, нынешнему поколению придется сражаться
- отметил посол.
Используя в ходе интервью непубличную лексику, ставшую характерным атрибутом украинской «элиты», он призвал Москву вывести свои войска, включая Крым, и подтвердил нежелание Киева вести переговоры в какой-либо форме.
Со слов «дипломата», ВСУ сформировали «штурмовые бригады» численностью 40 000 чел., которые готовятся к весеннему наступлению. Всего же в ВСУ было мобилизовано 1 млн. чел.
Люди будут лучше обучены, лучше оснащены и будут работать с лучшим интеллектом, чем Красная Армия. Они будут гораздо более гибкой боевой силой. Наше контрнаступление может поставить нас в более выгодное положение, когда любые переговоры с русскими будут более успешными
- заявил Пристайко, видимо, ассоциируя ВСУ с вермахтом, а ВС РФ – с РККА.
Как он утверждает, украинцы продолжат сражаться, даже если будет применено ядерное оружие. От Запада, с его слов, требуется только одно – это поставки оружия, особенно нужны артиллерия дальнего действия, ракеты, танки и авиация.
Дайте нам инструменты, и мы закончим работу
- заявил посол своё интервью словами Уинстона Черчилля, поблагодарив Бориса Джонсона и Риши Сунака за щедрую помощь ВСУ.