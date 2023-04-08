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Опубликованная украинскими военными фотография доказывает поражение российскими войсками склада оружия и боеприпасов в Константиновке

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Опубликованная украинскими военными фотография доказывает поражение российскими войсками склада оружия и боеприпасов в Константиновке

Несмотря на запрет киевских властей в отношении украинцев публиковать фото- и видеосвидетельства результатов нанесения ударов российскими войсками, такие сведения всё же появляются в сети. Одно из фото многое рассказывает о том, по какому именно объекту был нанесён один из ударов в городе Константиновка, оккупируемом ВСУ.


Изначально ставленник киевского режима в Константиновке традиционно объявил, что российская ракета «поразила гражданский объект». А после украинская сторона опубликовала в сети кадры с этого объекта, свидетельствующие о том, что «гражданским» он был лишь в пропагандистских отчётах местной незаконной «власти».

На кадре можно видеть территорию площадью не менее пары сотен квадратных метров, которая изрядно выгорела и которая усеяна многочисленными боеприпасами и их фрагментами. Среди прочего это десятки гранатомётных выстрелов, включая боеприпасы к РПГ и гранатомётам натовского производства. Также можно видеть неразорвавшиеся миномётные мины, тубусы от гранатомётов и ручных огнемётных систем.

На территории с неразорвавшимися боеприпасами находятся двое украинских военных, в задачи которых, судя по всему, входит «разминирование» - сбор неразорвавшихся мин и гранат.

Это свидетельство того, что российские войска в Константиновке нанесли результативный удар, уничтожив склад с боеприпасами и оружием ВСУ.
Использованы фотографии:
ВСУ
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8 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 16:53
    0
    Це - типичный житловий будинок, который разбомбили злые орки и от этого пострадал 70-ти летний сторож. Прочих втрат немае.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:03
      +4
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      пострадал 70-ти летний сторож.

      Ага, и эти снаряды и тубусы..., дед насобирал сам в полях при отступлении Красной Армии winked
      1. frruc
        frruc Сегодня, 18:30
        0
        Судя по фото, взрыв не очень сильный, соседние постройки стоят. Если бы был приличный склад боеприпасов, то на этом месте был лунный пейзаж.
    2. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Сегодня, 17:05
      -3
      Так ныхай таки будинки бильше таких взнескив тримають!)))
  2. GO-TO-GO-TO-GO
    GO-TO-GO-TO-GO Сегодня, 16:59
    +6
    200 кв.м. это где то 14х14 метров. Понятно что удар результативный, но похоже это "ближний маленький обоз". Работайте братья....
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 17:05
    +3
    На территории с неразорвавшимися боеприпасами находятся двое украинских военных, в задачи которых, судя по всему, входит «разминирование» - сбор неразорвавшихся мин и гранат.

    Не двое, а трое, один чудак еще фотографирует, что бы потом родные посмотрели последние минуты их жизни.
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:57
    -1
    Фото впечатлило - очередные руины, ничего оно не подтверждает. Чтобы было полноценное подтверждение, нужно видео, где видна детонация.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 18:25
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      нужно видео, где видна детонация

      Дай вам "видео с детонацией" - вы снова скажете, что "ничего не понятно и ничего не подтверждает". ИЧСХ, будете при этом совершенно правы good