Несмотря на запрет киевских властей в отношении украинцев публиковать фото- и видеосвидетельства результатов нанесения ударов российскими войсками, такие сведения всё же появляются в сети. Одно из фото многое рассказывает о том, по какому именно объекту был нанесён один из ударов в городе Константиновка, оккупируемом ВСУ.
Изначально ставленник киевского режима в Константиновке традиционно объявил, что российская ракета «поразила гражданский объект». А после украинская сторона опубликовала в сети кадры с этого объекта, свидетельствующие о том, что «гражданским» он был лишь в пропагандистских отчётах местной незаконной «власти».
На кадре можно видеть территорию площадью не менее пары сотен квадратных метров, которая изрядно выгорела и которая усеяна многочисленными боеприпасами и их фрагментами. Среди прочего это десятки гранатомётных выстрелов, включая боеприпасы к РПГ и гранатомётам натовского производства. Также можно видеть неразорвавшиеся миномётные мины, тубусы от гранатомётов и ручных огнемётных систем.
На территории с неразорвавшимися боеприпасами находятся двое украинских военных, в задачи которых, судя по всему, входит «разминирование» - сбор неразорвавшихся мин и гранат.
Это свидетельство того, что российские войска в Константиновке нанесли результативный удар, уничтожив склад с боеприпасами и оружием ВСУ.