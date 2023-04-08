Сообщается о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали линию снабжения группировки ВСУ в Артёмовске из Часова Яра

Сообщается о прорыве украинской обороны в центре Артемовска (украинское название – Бахмут). «Вагнеровцы» также перерезали линию снабжения группировки ВСУ в Артемовске из Часов Яра.Отмечается, что теперь все линии снабжения украинского гарнизона находятся под российским контролем. Впрочем, не исключены эпизодические поставки полуокруженной группировке необходимых грузов без использования дорог, но регулярное и бесперебойное снабжение таким способом наладить не удастся.Сами украинские военные постепенно выдавливаются от центра города в направлении его западных окраин. Сейчас эпицентр боевых действий находится западнее железнодорожного вокзала и автостанции. ВСУ пытаются держать оборону в западной части Артемовска.Некоторые украинские подразделения, бросая технику, пытаются выбраться из Бахмута. Впрочем, другие ожесточенно обороняются, поэтому повальной паники в рядах противника не наблюдается, хотя панические настроения частично присутствуют. Прогнозировать дальнейшее развитие ситуации крайне сложно, так как обстановка меняется стремительно. Похоже, все идет к тому, что единая система обороны противника вскоре рассыплется на множество не связанных друг с другом очагов.И хотя информация, поступающая из Артемовска, крайне противоречива, все говорит о том, что ситуация для наступающих российских сил там развивается благоприятно.