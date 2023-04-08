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Сообщается о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали линию снабжения группировки ВСУ в Артёмовске из Часова Яра

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Сообщается о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали линию снабжения группировки ВСУ в Артёмовске из Часова Яра

Сообщается о прорыве украинской обороны в центре Артемовска (украинское название – Бахмут). «Вагнеровцы» также перерезали линию снабжения группировки ВСУ в Артемовске из Часов Яра.


Отмечается, что теперь все линии снабжения украинского гарнизона находятся под российским контролем. Впрочем, не исключены эпизодические поставки полуокруженной группировке необходимых грузов без использования дорог, но регулярное и бесперебойное снабжение таким способом наладить не удастся.

Сами украинские военные постепенно выдавливаются от центра города в направлении его западных окраин. Сейчас эпицентр боевых действий находится западнее железнодорожного вокзала и автостанции. ВСУ пытаются держать оборону в западной части Артемовска.

Некоторые украинские подразделения, бросая технику, пытаются выбраться из Бахмута. Впрочем, другие ожесточенно обороняются, поэтому повальной паники в рядах противника не наблюдается, хотя панические настроения частично присутствуют. Прогнозировать дальнейшее развитие ситуации крайне сложно, так как обстановка меняется стремительно. Похоже, все идет к тому, что единая система обороны противника вскоре рассыплется на множество не связанных друг с другом очагов.

И хотя информация, поступающая из Артемовска, крайне противоречива, все говорит о том, что ситуация для наступающих российских сил там развивается благоприятно.
Использованы фотографии:
https://vk.com/wagnera_ru
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19 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 17:22
    +3
    Сообщается о прорыве украинской обороны в центре Артемовска (украинское название – Бахмут). «Вагнеровцы» также перерезали линию снабжения группировки ВСУ в Артемовске из Часов Яра.

    good
    1. пешик
      пешик Сегодня, 17:34
      +1
      Центр - вокзал, рынок. Дорога на Часов ЯР - улица Чайковского, чуть южнее она, от улицы Леваневского.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:37
      +1
      Надо дождатся подтверждения от Пригожина.А то уже подобное сообщалось-оказалось фейком
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:30
    +4
    Все кто не сдаётся должны быть уничтожены.
    Об этом нужно объявить по громкоговорителям и листовками этим упертым упырям.
    Никакой пощады.
    Хватит,мы слишком долго были добрыми с врагами.
    1. nin
      nin Сегодня, 17:45
      +1
      Все кто не сдаётся должны быть уничтожены

      особенно упыри укронацистские
      1. ААК
        ААК Сегодня, 17:54
        +1
        Да, абсолютное большинство из нас и я в том числе, желаем подобного, но окончательно это решать нашим ребятам на передовой...
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 18:16
      -1
      Если врага уничтожить, то как же тогда ему деньги переводить за транзит газа? Россия ведь до сих пор платит Украине за транзит... Или это не те враги, это враги - кому надо враги?
  3. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 17:32
    +7
    Долгожданная новость. Хотелось бы, чтобы это было именно так.
    Ещё вчера украинская сторона заявляла, что дорога на (или из) Часов Яр не перерезана и относительно безопасно используется. Кроме того хвалились, что "очень грамотно организована оборона в многоэтажках".
    Очень, очень желаю успеха ВагнерАм.
    Давите, давите, мужики!
    1. nin
      nin Сегодня, 17:54
      0
      Долгожданная новость.

      как нельзя кстати - в преддверии ожидаемого контрнаступа укров
  4. n-pl
    n-pl Сегодня, 17:38
    0
    «Вагнеровцы» также перерезали линию снабжения группировки ВСУ в Артемовске из Часов Яра

    что и требовалось доказать..
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 17:46
      +3
      Не надо бежать впереди паровоза! Колонеоькассад( Борис Рожин) в тг канале на 17 час сообщает, что жто неправда, хотя продвижение есть, но ВСУ упорно обороняются. Это к слову о мотивации украинских военных и любителям смешных роликов о мобилизации на Украине!!!
  5. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 17:47
    +3
    "Вагнер"- сила. Вот только ради каких целей бандеровское командование гонит на убой такое количество своих солдат? Артём они уже де факто, потеряли. Какой глубинный смысл этого месива? Или отрабатывают транши хозяев?
  6. ASM
    ASM Сегодня, 17:50
    +1
    Хвала Перуну! Действуйте ребята жестко, но аккуратно. Как говорится героизм не в том, чтобы тупо погибнуть, а в том, чтобы выполнить приказ и остаться полностью боеспособным.
  7. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:54
    0
    Не могу понять, зачем украинцы так убиваются об этот населенный пункт. С военной точки зрения им давно надо было отойти в сторону Часова Яра и выстроить там новую линию обороны. А сейчас они не то что Артемовск потеряют, но и Константиновку вместе с Часовым Яром, а наши войска осадят Дружковку и Краматорск. При таком раскладе на этом направлении никакого контрнаступа не будет, в лучшем случае сядут в глухую оборону в Славянске...
    1. Анатолий Проскурин
      Анатолий Проскурин Сегодня, 18:14
      +1
      И слава богу что убиваются! Пора что то вроде САУ 152 создавать для города. А лучше 203. Один выстрел и усе!
  8. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 18:10
    +1
    Сгрудить в кучку всю укропскую братию и артой 4-5 раз накрыть.Хватит пленных содержать.Азовцы в плену хаметь начали!
  9. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 18:12
    +2
    молодцы парни всем вам здоровья это самое главное
  10. Cicerist98
    Cicerist98 Сегодня, 18:22
    0
    There's one thing I cannot understand: WHY are these buildings in which the Ukronazi forces are hiding and firing from, NOT BEING BOMBED INTO RUBBLE WITH CARPET BOMBING AND MISSILES??? Surely, there can't be any civilians left in this area? And even if there were a few left here and there - how can the lives of a handful of civilians be more important than the lives of all the Russian fighters lost in head-on attacks against fortified positions? Some collateral damage among civilians, including one's own side's civilians, is an unavoidable feature of any war; this excessive, one-sided anxiety with avoiding even a single civilian death at all costs is a sort of psychopathology that will lead to losing.
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:23
    +1
    Термобарами отработать,гуманность они не заслужили.