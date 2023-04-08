Иранский профессор: Китайский юань – идеальная замена доллару для торговли энергоносителями в Персидском заливе

По словам вице-президент Тегеранского университета, член президентской делегации Ирана в Китае, профессора Мохаммад Маранди, поскольку мир движется к дедолларизации, важно нужны альтернативные валюты, и было бы идеально использовать китайский юань при торговле энергоносителями из региона Персидского залива.
Маранди подчеркнул, что, в отличие от США, Китай не вмешивается во внутренние дела других стран. США, всякий раз, когда они хотят играть роль честного посредника, на самом деле просто манипулируют ситуацией в своих корыстных целях, отметил профессор.
Он указал, что нынешняя ситуация в регионе, когда Эр-Рияд и Тегеран сближаются — это то, чего США никогда не хотели видеть, поскольку Вашингтон хочет сохранить разделённый Ближний Восток.
Но реальность такова, что страны региона ищут новых отношений за пределами сферы влияния США, добавил иранский профессор.
В настоящее время в мире наблюдается растущая тенденция к отказу от доллара во взаиморасчетах стран, так как США злоупотребили своей «долларовой гегемонией» для введения санкций из личных интересов, считает Маранди.
По словам Маранди, дедолларизация очень важна для международного сообщества, потому что доллар использовался как оружие США против разных стран, что делает его ненадежной валютой.