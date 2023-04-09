День войск противовоздушной обороны России

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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и ветераны сухопутных Войск противовоздушной обороны Вооруженных сил России. День ПВО отмечается каждое второе воскресенье апреля. Учрежден он был еще в годы существования Советского Союза. В 1975 году заслуги войск ПВО отметили на государственном уровне, тогда был издан соответствующий указ Президиума Верховного Совета СССР.
Первоначально военные зенитчики Советской Армии отмечали свой профессиональный праздник 11 апреля, с 1980 года была установлена новая, плавающая, дата — второе воскресенье апреля. В современной России традиция празднования Дня войск противовоздушной обороны во второе воскресенье апреля была установлена (подтверждена) указом президента РФ от 31 мая 2006 года.
У России самая протяженная государственная граница и крупнейшая по площади территория в мире. Охраняют огромное воздушное пространство страны, обеспечивая защиту военных и гражданских объектов от любых угроз с неба и из космоса, эшелонированные системы ПВО/ПРО наземного и воздушного базирования. У войск авиации противовоздушной обороны есть собственная знаменательная дата 22 января.
Зарождение зенитных войск произошло в годы Первой мировой войны, когда противоборствующие стороны начали активно использовать военную авиацию. Тогда в России для прикрытия крупных городов стали создавать специальные авиаотряды, применять аэростаты заграждения и прожекторы.
Вторым этапом развития отечественных войск ПВО стала Великая Отечественная война. Тогда в ходе реформирования произошло разделение военных сил защиты неба на войсковую ПВО и ПВО территории страны. За годы войны войска ПВО сбили более 7500 самолетов противника, защищая от воздушных атак как участвующие в битвах войска, так и тыловые объекты и мирные города.
В 2015 году в результате слияния войск ВКО и ВВС в составе ВС РФ был организован новый вид Вооруженных сил — Воздушно-космические войска. В составе ВКС были выделены три рода войск, одним из них являются войска противовоздушной и противоракетной обороны (Войска ПВО-ПРО).
С началом специальной военной операции на Украине роль войск ПВО российской армии в защите передовых частей и тыловых объектов от атак с воздуха возросла кратно. И следует отдать должное, наши зенитчики справляются со своей работой профессионально и очень эффективно. Практически полное отсутствие у противника боевой авиации не снижает нагрузку на расчеты ЗРК. В любое время суток и вне зависимости от погоды наши зенитчики перехватывают различные воздушные цели, в том числе малозаметные БПЛА и высокоскоростные ракеты западных РСЗО.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет военнослужащих сил ПВО ВС РФ и ветеранов зенитных войск с профессиональным праздником. Именно благодаря вам выражение «мирное небо» приобретает настоящий практический смысл.