Военное обозрение
Войти Регистрация

Доказательство террористической сущности киевского режима: совладелец украинского банка призвал к нападению на Красную площадь 9 мая и пообещал 20 млн гривен

55
Доказательство террористической сущности киевского режима: совладелец украинского банка призвал к нападению на Красную площадь 9 мая и пообещал 20 млн гривен

Ничего не обычного для современной Украины… Просто один из украинских коррупционеров обещает вознаграждение за атаку на парад Победы в Москве 9 мая.

Речь идёт о Владимире Яценко, совладельце украинского «Монобанка». В эфире одного из украинских телеканалов Яценко открыто заявил о том, что готов спонсировать тех, кто хочет устроить террористический акт. При этом Яценко обещает за такую «работу» 20 млн гривен.
По словам этого человека, ему всё равно с помощью чего будет устроена атака на Красной площади в момент присутствия там тысяч российских военнослужащих и президента Путина. Это может быть беспилотный летательный аппарат. Но, по заявлению Яценко, у него есть одно условие: «На летательный аппарат должен быть нанесён текст, связанный с Украиной».

Яценко:

Это могут быть, например, слова «Слава Украине».

По словая Яценко, «многие на Украине мечтают, чтобы по Красной площади был нанесён удар в тот момент, когда там соберутся многочисленные военнослужащие».

Таким образом, украинский бизнесмен в эфире крупного канала призывает к проведению теракта в столице иностранного государства. После этого, Яценко автоматически должен оказаться в списке разыскиваемых спонсоров терроризма, в том числе в базах Интерпола. Вот только в странах Запада опять никакого повода для такого внесения не увидят, найдя сотню отговорок со ссылками в стиле «борьба за свободу». Но не это главное. Главное, что слова совладельца «Монобанка» лишнее доказательство того, что по соседству находится откровенно террористический режим, который вряд ли кардинально отличается, например, от ИГИЛ (*террористическая организация, запрещённая в РФ).
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
55 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 18:35
    +16
    Всё очень просто, нужно предложить несколько миллионов рублей за эту тушку!!! Готов вкинуть на «хорошее» дело. am Грохнут свои, сумму удвоить, пусть уже начинают бояться.
    1. Загребун
      Загребун Сегодня, 18:37
      +4
      Сначала в темпе вальса осудить как террориста. И бо он и есть. А дальше скинемся.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:47
        +2
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        предложить несколько миллионов рублей за эту тушку!!! Готов вкинуть на «хорошее» дело

        Цитата: Загребун
        осудить как террориста. И бо он и есть.

        Хе winked да ВВП на его арест даже глазом не повел, а мы тут реагируем на слова жмота-банкира, что он даст какие-то деньги черт его знает кому laughing
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:52
      +3
      Многие скинуться , но есть одно но , где гарантии,что его грохнут не понарошку и где гарантии оплаты?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:28
        +7
        Чё это там у него на бумажке напечатано,а?Плохо видно.Просьба о знакомстве с ФАБ-3000 и его домашний адрес?Я не ошибся?

        1. Hitriy Zhuk
          Hitriy Zhuk Сегодня, 21:02
          0
          По моему он ФАБ-9000 в гости зовёт.
          Но я тоже не очень вижу.
      2. Наган
        Наган Сегодня, 19:39
        +1
        Цитата: Аргон
        Многие скинуться , но есть одно но , где гарантии,что его грохнут не понарошку и где гарантии оплаты?
        Гарантии оплаты только по предъявлению головы, потому что с лысины снимать скальп затруднительно. Впрочем, если кто ухитрится снять, тоже может быть зачтено.
    3. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 18:53
      +5
      Дроном долбануть.
      Если известно где живет, можно и Искандер не пожалеть.
      Ибо террорист.
      И вообще, если они не будут завидовать мертвым - они не успокоятся.
      Пора принести украинцам расплату и вечный покой. Достали.
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:29
      +1
      ЗВЕРОБОЙ.Не спешите ,думаю Рамзан Ахматович озвучит хорошую цену за этого " Яценюка".
    5. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:30
      +3
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Всё очень просто, нужно предложить несколько миллионов рублей за эту тушку!!!

      А не проще по известному адресу Владимира Яценко, его банка «Монобанка», сделать "маленький" подлёт цветка "Герань", или с более забористым запахом, но оставлять нациста без наказания нельзя.
    6. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 19:32
      +1
      "plusieurs millions de roubles" Même si ce Yatsenko pèse 90 kgs cela fonctionne encore cher le kilo de ...xxxxx (le site censurera le terme adéquat pour désigner ce type d'individu....) je vous laisse donc le choix du bon mot! :-)

      "несколько миллионов рублей"
      Даже если этот Яценко весит 90 кг, все равно килограмм ...ХХХХХ (сайт подвергнет цензуре подходящий термин для обозначения такого типа людей....), так что я оставляю вам выбор правильного слова!: -)
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:35
        +1
        Для 90 кг Владимира Яценко предусмотренна ФАБ-9000-М54 «Cлoн». Наиболее крупнокалиберной оказалась ФАБ-9000м54: её вес составил около 9 тонн и снаряжена она 4297кг тротила. wink

        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 20:05
          +1
          Слишком много чести для такого имбецила! Его смерть должна быть мучительна laughing
          1. begemot20091
            begemot20091 Сегодня, 20:22
            +1
            это надо по куеву. прямо в центр по раде, которая верховная. а там и спеть можно
            Мы дети тех, кто наступал
            На бой с Центральной Радой,
            Кто паровозы оставлял
            И шел на баррикады.
  2. Офицер запаса
    Офицер запаса Сегодня, 18:41
    +18
    Кто-то удивлен? И самое печальное, что этой особи ровным счетом ничего не будет.
    Мы же "не такие". Мы же гуляем по рингу с шахматной доской под мышкой. А на этом ринге проходят бои без правил, а не шахматный турнир.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 18:48
      +4
      Больше похоже на ринг, где один пытается сказать, что больше не играет. А другой говорит играешь и по нашим правилам.
    2. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 18:53
      +5
      Цитата: Офицер запаса
      этой особи ровным счетом ничего не будет

      По хорошему главный офис этого Монобанка в Киеве надо сравнять с землёй, даже пару Калибров не жалко, только так am
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:37
      +6
      Цитата: Офицер запаса
      Мы же "не такие". Мы же гуляем по рингу с шахматной доской под мышкой.

      Шахматы ушли в мирное время, а на войне нужно по законам войны: "Или ты врага или он тебя" и раздумывать не нужно. Я спрашивал отца прошедшего финскую, отечественную и закончившего в Харбине, как он остался жив, он отвечал - "Я сначала стрелял, а потом думал, ну и Бог помог".
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:47
    +9
    Кто нибудь сможет обьяснить В.В.Путину,что это "государство"необходимо уничтожить,как террористическое?Или ему уже без разницы?Я сказал,и все тут.."унаснетцелиуничтожить государственностьукраины#"..Слов нет,только нормальные русские остались
  4. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 18:49
    0
    Надо банковскую откалибровывать. Весна, настройки совсем сбились.
    1. haron
      haron Сегодня, 19:10
      -1
      Цитата: PetrovBasharov
      Надо банковскую откалибровывать.

      Да вы что!! Удивили прям.
      С 24.02.2022 эта тема неслась с каждого телевизора... Соловей, Симонян, моргенян... или как там его. Каждый божый день предлагали по центру их, ату их, по банковой, по артериям...
      Вот чего не было так это 22 000 000 гривен за банковую.
      В километре от банковой прилетало и не раз... думаете не попали ибо даром стреляли? А теперь если целых 22 ляма бумажек страны которой нет, дают за кремль - так всё пропало?
      Самим не стыдно такую ересь на штыки поднимать.
  5. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 18:50
    +2
    Таким образом, украинский бизнесмен в эфире крупного канала призывает к проведению теракта в столице иностранного государства
    Почему в столице иностранного государства? Територия окраины это историческая территория России которую украинские сепаратисты оттяпали у России когда та была тяжело больна! И эти сепаратисты как продажная девка находятся на содержании иностранных капиталистов. yes
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 19:16
      +2
      Эти сепаратисты считают себя волшебными Эльфами и поэтому им всё дозволено. Я думаю, что они не Эльфы, а Рэльфы из фантастического фильма "Звёздные врата" питающиеся человеческой энергией и больше ни чем. Поэтому эти Рэльфы сами не могут жить без попрошайства или воровства и иногда когда очень кушать хочется своих же хотят скушать, а не могут вот и ищут пропитание по всему миру. Блин и ведь всё-таки нашли нашу Землю.
      И всякие теракты в других странах - это для них пища как энергетическая так и бесчеловечная политическая. Рэльфы кстати эволюционировали от пауков (ну это по фильму так) вот она сущность паука и особенно если в банке.
  6. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 19:07
          0
          Администрации не выгодно держать ради пары слов целый пост! laughing
        2. Комментарий был удален.
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:55
    +5
    Если у банкира подобный уровень мышления. То какой уровень мышления у большинства укров?.. А мы их " братским народом" называем. Надеюсь, иллюзии исчезли?..
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 19:07
      +2
      Банкир хочет , казаться своим среди своих ,чтоб не раскулачили на фоне военного времени!
    2. Клон
      Клон Сегодня, 20:30
      +2
      Цитата: Аргон
      То какой уровень мышления у большинства укров?

      Лично у меня не возникает вопросов об "уровне" с того момента, как появились "тортики" в виде русских младенцев и напитков под аналогичным наименованием... -с, и ничего иного. Просто , подлежащие уничтожению. Перевоспитание не удалось, надо признать...
  8. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:56
    +2
    Яценко обещает за такую «работу» 20 млн гривен.

    А чего так мало?
    Это могут быть, например, слова «Слава Украине».

    А если наоборот? Удар по банку и надпись "Аллах Акбар"?
    Можно даже стихами: "Кто там против СВО? Ты с фашистом заодно!"
  9. zloybond
    zloybond Сегодня, 18:59
    +2
    Я не понял автор жалуется? Не проще обьявить за это существо из банка некоторую сумму денег. Можно сбор обьявитья, на так сказать скальп банкира) hi
  10. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 19:01
    +3
    откровенно террористический режим, который вряд ли кардинально отличается, например, от ИГИЛ

    Бандерлоги игиловцев уже давно переплюнули. Путину надо держать слово - "мочить" заказчиков террора. angry
    1. Комментарий был удален.
  11. Пахарь
    Пахарь Сегодня, 19:06
    +2
    Пан банкир, как и все украинцы, плохо знает свою родину. На Украине есть Красная площадь в Чернигове, под Полтавой пгт Красная Площадь, да и в самом Киеве старожилы часто говорят Красная Площадь (ныне Контрактовая). Или он имел в виду, что в Киеве на Красной площади будет парад российских войск. Ну, молодец.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:07
    -5
    Они должны понимать, что ответ будет ядерным...
    1. Комментарий был удален.
  13. Владыка-Вселенский
    Владыка-Вселенский Сегодня, 19:10
    +3
    А пару ракет в этот самый монобанк нельзя,так чтобы ночью,работников небыло...просто так за гнилой базар.
  14. svp67
    svp67 Сегодня, 19:16
    +3
    Речь идёт о Владимире Яценко, совладельце украинского «Монобанка».
    Может стоит объявить этот банк ЦЕЛЬЮ. Законной военной целью для удара ракетами или БПЛА. Да и не забыть, что то такое приземлить на крышу дома этого деятеля, 9 мая
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 19:48
      +1
      Ради справедливости, в этом банке люди работают и этот крендель в этом банке скорее всего и не появляется, а вот личный дом этого существа в Конче-Заспе вполне реальный.
      1. НСВ
        НСВ Сегодня, 20:53
        0
        Нет там людей!Пора привыкнуть за год,укробендеры это мрази,которых исправит только чернозем Донбасса!!!
  15. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 19:19
    -1
    По чём нынче голова Владимира Яценко? Во сколько млн рублей вы бы оценили? А другие не менее говорящие головы по чём на рынке? Они думают что бессмертные и их не могут так же заказать? what
  16. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 19:23
    0
    Яценко обещает за такую «работу» 20 млн гривен
    За такие деньги, наверное, можно устроить шикарные похороны с эпичным гранитным памятником, на манер тех, что ставили братве в лихие-святые девяностые. На что-то другое исполнители вряд ли смогут их потратить...
  17. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 19:32
    +1
    И что такого в этой новости? Они с нами воют и он враг request
  18. Tim666
    Tim666 Сегодня, 19:32
    0
    Пообещал гривны за посадку беспилотника с патриотичной украинской надписью, как то больше попахивает троллингом, возможно хулиганкой а не терроризмом. Про взрывчатку ни слова не было. Рустам же вроде в терроризме не обвиняли?
  19. Комментарий был удален.
  20. Комментарий был удален.
  21. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 19:36
    0
    Этот режим соществует потому что РФ ничего не может с этим сделать. И я парады перед памятью предков постеснялся проводить они его проводили после победы.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 19:55
      +1
      Ну с 2014 вполне могли сделать, но много лет даже санкции не вводили против них, всё наши миротворцы думали что можно замириться.
  22. Комментарий был удален.
  23. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:41
    +3
    Ничто не ново под Луной.
    Военное обозрение Новости
    "Десять тысяч за москаля": СМИ Украины о расценках за стрельбу по людям
    17 апреля 2014

    1. Офицер запаса
      Офицер запаса Сегодня, 20:10
      0
      Все правильно. Ничто не ново. Особенно, когда учителя – американцы.
      В 1722 году в Бостоне впервые была обнародована декларация с расценками на скальпы индейцев. За скальп «краснокожего» было обещано от 15 до 100 фунтов. Скальпы снимались даже с убитых детей. Это - исторический факт, вопреки авторам вестернов, в которых скальпы снимали индейцы, вызывая чувство мести у белых. Все было как раз наоборот.
  24. Комментарий был удален.
  25. was-witek
    was-witek Сегодня, 19:43
    0
    Команда на уничтожение "Монобанка" уже дана , пора команду привести в действие...
  26. Касатик
    Касатик Сегодня, 19:49
    0
    Тут и скинуться предлагают, и "Искандером" бабахнуть, и даже ФАБ-9000 жахнуть. Не соглашусь. Для этой лысой тыквы даже двух патронов жалко. Оно само скоро умрет. Случайно
  27. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 19:51
    +2
    Мы не в суде. Доказательства мне тут не нужны. Я просто хочу, чтобы враги были уничтожены. А мне тут какие-то доказательства предоставляют. Зачем?
  28. Клон
    Клон Сегодня, 19:51
    0
    Грохнуть...ну не так уж и сложно при наших возможностях. Тут только желание и воля руководства необходимы. А вот завтра или в течение недели представить эту оборзевшую тушку на экране со слезами сожаления и искреннего раскаивания ... это будет "классссс..." для наших спецов.
  29. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:58
    0
    Да, кого это волнует?! Всё! Все знают, что банедрляндия террористическое недоразумение. Бла-бла-бла тут не прокатывает. Он двадцать лимонов украинских фантиков за терракт на день Победы, а вы 100 тысяч американскиз фантиков за голову этого ...не могу подобрать допустимого на ВО слова...не хорошего человека. Гасить таких надо.
  30. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 20:15
    0
    That's the crazy reality, biljoenairs who playing warlords It's a trend in Europe, USA and some other banana Republic countries..
    1. Клон
      Клон Сегодня, 20:21
      0
      Вынужден согласиться с данным пассажем. Увы и ах...
  31. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 20:25
    +1
    Ничего нового для себя не узнал. Сейчас на Украине ситуация аналогичная той, которая была в фашистской Германии. Тогда немцы тоже считали себя избранными, а всех остальных холуями. В итоге 8 миллионов легло в землю от голода, болезней и ранений. Хохлу дорога будет та же. Немцы до сих пор страна под окупацией, а Украину расчленят и забудут о ее незалежности...
  32. avdkrd
    avdkrd Сегодня, 20:33
    0
    Можно даже без премии, просто поставить задачу СВР, о ликвидации международного террориста. На лицо заказ массового убийства на территории нашей страны.
    Если бы на такие "перфомансы", реагировали на уровне МОССАД, то возможно всё было бы по-другому.
  33. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:58
    +1
    Странные Вы ребята, украинцы, Вы аплодируете возможности атаковать нас, в день Победы, а когда Вам говорят, что за это прилетит, Вы минусуете за правду... От этого не будет ни легче, ни меньше: всё равно придётся умирать.
  34. Rakovor
    Rakovor Сегодня, 21:06
    0
    Не понятно, а при чем здесь терроризм? Ударить во время войны по скоплению войск противника - это террор? Или как обычно, у них шпионы, а у нас разведчики?