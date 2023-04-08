Это могут быть, например, слова «Слава Украине».

Ничего не обычного для современной Украины… Просто один из украинских коррупционеров обещает вознаграждение за атаку на парад Победы в Москве 9 мая.Речь идёт о Владимире Яценко, совладельце украинского «Монобанка». В эфире одного из украинских телеканалов Яценко открыто заявил о том, что готов спонсировать тех, кто хочет устроить террористический акт. При этом Яценко обещает за такую «работу» 20 млн гривен.По словам этого человека, ему всё равно с помощью чего будет устроена атака на Красной площади в момент присутствия там тысяч российских военнослужащих и президента Путина. Это может быть беспилотный летательный аппарат. Но, по заявлению Яценко, у него есть одно условие: «На летательный аппарат должен быть нанесён текст, связанный с Украиной».Яценко:По словая Яценко, «многие на Украине мечтают, чтобы по Красной площади был нанесён удар в тот момент, когда там соберутся многочисленные военнослужащие».Таким образом, украинский бизнесмен в эфире крупного канала призывает к проведению теракта в столице иностранного государства. После этого, Яценко автоматически должен оказаться в списке разыскиваемых спонсоров терроризма, в том числе в базах Интерпола. Вот только в странах Запада опять никакого повода для такого внесения не увидят, найдя сотню отговорок со ссылками в стиле «борьба за свободу». Но не это главное. Главное, что слова совладельца «Монобанка» лишнее доказательство того, что по соседству находится откровенно террористический режим, который вряд ли кардинально отличается, например, от ИГИЛ (*террористическая организация, запрещённая в РФ).