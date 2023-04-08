Военное обозрение
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Греция поставит ВСУ дополнительные БМП и снаряды

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Греция поставит ВСУ дополнительные БМП и снаряды

6 апреля, во время визита в Афины главы военного ведомства киевского режима, правительство страны пообещало увеличить поставки боеприпасов к артиллерии и стрелковому оружию, а также передать дополнительную партию БМП-1 из арсеналов греческой армии и выделить военных инструкторов для подготовки спецназа и танковых экипажей ВСУ.


Наша непоколебимая поддержка Украины будет сохраняться столько, сколько необходимо, и этой позиции мы придерживались с самого начала

- заявил министр обороны Греции, как отмечается в издании Army Recognition.

После начала проведения СВО Афины передали Киеву противотанковое (815 РПГ-18 «Муха») и стрелковое (20 тыс. АК) оружие, боеприпасы (неизвестное количество 122-мм НУРС для РСЗО БМ-21 и RM-70), а также 40 БМП-1А1 в обмен на 40 БМП Marder, обещанных Германией. Кроме того, Афины приобрели 155-мм боеприпасы через Европейское оборонное агентство, которые ещё предстоит поставить ВСУ.

Греческая армия приняла партию из 501 БМП-1A1 Ost (главный калибр – 73-мм пушка) из Германии в 1993-1994 годы. Они прошли небольшую модернизацию, включая установку пулеметов M2 Browning .50 калибра. Постепенно ресурс машин исчерпывался и они списывались. К началу 2022 года, по данным IISS, на вооружении находилось 169 БМП-1.
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26 комментариев
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  1. Мореход
    Мореход Сегодня, 20:01
    +10
    Интересно мы по прежнему будем помогать им летом тушить пожары?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:10
      +5
      Уже давно не помогаем,ни грекам не португальцам.Логистика полностью под санкциями.Пусть горят,Эрдоган не против.Но грекам судовладельцам ,не путать ,с правительством ,у меня нормальные эмоции.Но они сволочи ,платят налоги правительству.
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 20:11
      +3
      Похоже что уже нет. Баста. Как показывает практика благотворительность этими и другими скотами (имею ввиду не народ, а ихнюю элитку проамериканскую) воспринимается как обязательство.
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 20:21
        +2
        Цитата: Пленник
        этими и другими скотами (имею ввиду не народ, а ихнюю элитку проамериканскую) воспринимается как обязательство.

        А народ ихний разве лучше? Греки сами по себе очень наглые и хитрые и подлые.
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 20:12
      +1
      А что им остаётся делать? Если не окажутся в нужной лодке то турки те ещё стервятники. А хозяин за лужей может пальчиком погрозить
    4. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 21:03
      0
      Вся помощь МЧС, зарубежным странам, впоследствии оплачивается этими странами
      1. sifgame
        sifgame Сегодня, 21:09
        0
        Сейчас не соблюдаются более важные международные соглашения, что мешает не соблюсти эти?
    5. sifgame
      sifgame Сегодня, 21:07
      0
      Похоже будем помогать им разводить пожары, уже, да и другим уже надо.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:04
    +1
    Обновляют свою технику.
    Хотя лучше бы без отправки на Украину.
  3. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 20:06
    +4
    Какие греки инициативные, надеюсь у нас всё записано и счёт в оконцове будет предъявлен.
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 20:16
    +3
    Ну, все лично я теперь не буду покупать Греческое оливковое масло!
    Это мой посильный вклад.
    Кстати стоит 1 литр масла, достаточно дорого - наверно как цинк 5,45
    1. DKuznecov
      DKuznecov Сегодня, 20:38
      -1
      Вам не кажется, что это бред сивой кобылы ?
      От чего еще откажемся ?
      От импортных медикаментов ?
      Своих - то нет от слова совсем.
      От автомобилей ? То же самое.
      От моря ? От перелетов ?
      (там же все самолеты импортные).

      Пусть политики разбираются.
  5. Shumi2010
    Shumi2010 Сегодня, 20:19
    -2
    там Спарта взбунтоваться с Беотией не желает?
    1. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 20:41
      0
      Цитата: Shumi2010
      там Спарта взбунтоваться с Беотией не желает?
      Можно представить...
      На "безоружную" Элладу (Греция) нападёт Болгария - для возвращения в Родную гавань Западной Фракии - находившиеся в ней с 1913г по 1923г...
      Площадь Западной Фракии 8577 км квадрат
      hi
  6. PPD
    PPD Сегодня, 20:20
    0
    И чего это Греция так одно место, пониже спины рвет?
    Ей то что? no
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 20:25
      -1
      Цитата: PPD
      И чего это Греция так одно место, пониже спины рвет?
      Ей то что? no

      Изводит православных конкурентов.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:21
    +1
    Надеюсь Греции аукнется эта помощь. Россия не должна прощать такие поступки.
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 20:25
      0
      эти зас....ы не помнят добра. пусть горят летом. лично петь буду: гори-гори ясно, чтобы не погасло.
      1. DKuznecov
        DKuznecov Сегодня, 20:50
        0
        Не можешь творить добро, так не создавай зла.
        Бог - не Ерошка, видит немножко.
    2. DKuznecov
      DKuznecov Сегодня, 20:45
      -3
      Да ладно. В упор нас греки не видели.
      Нам же - только и остается - кричать
      что "нам не больно !", потирая задницу.
      Спасибо МИД-у, насоздавал "прекрасных"
      отношений. Даже финны в ужасе шарахаются.
      Ничего не осталось - ни посулов, ни лести,
      ни угроз, ни шантажа.
      МИД умудрился растерять все рычаги воздействия
      на нейтральных и лояльных к нам партнеров.
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 20:58
        +1
        Цитата: DKuznecov
        МИД умудрился растерять все рычаги воздействия
        на нейтральных и лояльных к нам партнеров.

        Да-да-да... Они такими партнерами и были, просто сейчас показали все в открытую.
  8. Tim666
    Tim666 Сегодня, 20:26
    +2
    Цитата: Бонифаций
    Ну, все лично я теперь не буду покупать Греческое оливковое масло!
    Это мой посильный вклад.
    Кстати стоит 1 литр масла, достаточно дорого - наверно как цинк 5,45

    Цитата: Shumi2010
    там Спарта взбунтоваться с Беотией не желает?

    Гросс план- Бонифаций перестает покупать оливковое масло, экономика Греции падает, начинаются голодные бунты в Спарте и БМП-1 сдают на чермет чтобы спасти экономику и страну
    1. DKuznecov
      DKuznecov Сегодня, 20:43
      -2
      И я про то.
      "Сегодня он не любит квас,
      а завтра - Родину продаст."
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 20:31
    +3
    Да, что тут нового? Вся Европа продажная. Они никогда не были самостоятельными. Всю их историю ими верховодят другие - Англия, США, в свое время Франция во времена Наполеона. У них там понтов выше крыши, а реальные возможности ниже плинтуса. Греки сейчас вооружения раздают, а сами в состоянии войны с Турцией находятся...
    1. DKuznecov
      DKuznecov Сегодня, 20:41
      0
      Европа - не продажная.
      Просто слабые - контролируются сильными.
      Это нормально.
      А мы... завидовать будем, что еще остается.
  10. Керенский
    Керенский Сегодня, 21:03
    0
    во время визита в ( подставить нужное) главы (любого) ведомства киевского режима, правительство страны пообещало увеличить поставки боеприпасов к артиллерии и стрелковому оружию, а также передать дополнительную партию....