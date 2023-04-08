Греция поставит ВСУ дополнительные БМП и снаряды

Наша непоколебимая поддержка Украины будет сохраняться столько, сколько необходимо, и этой позиции мы придерживались с самого начала

6 апреля, во время визита в Афины главы военного ведомства киевского режима, правительство страны пообещало увеличить поставки боеприпасов к артиллерии и стрелковому оружию , а также передать дополнительную партию БМП-1 из арсеналов греческой армии и выделить военных инструкторов для подготовки спецназа и танковых экипажей ВСУ.- заявил министр обороны Греции, как отмечается в издании Army Recognition.После начала проведения СВО Афины передали Киеву противотанковое (815 РПГ-18 «Муха») и стрелковое (20 тыс. АК) оружие, боеприпасы (неизвестное количество 122-мм НУРС для РСЗО БМ-21 и RM-70), а также 40 БМП-1А1 в обмен на 40 БМП Marder, обещанных Германией. Кроме того, Афины приобрели 155-мм боеприпасы через Европейское оборонное агентство, которые ещё предстоит поставить ВСУ.Греческая армия приняла партию из 501 БМП-1A1 Ost (главный калибр – 73-мм пушка) из Германии в 1993-1994 годы. Они прошли небольшую модернизацию, включая установку пулеметов M2 Browning .50 калибра. Постепенно ресурс машин исчерпывался и они списывались. К началу 2022 года, по данным IISS, на вооружении находилось 169 БМП-1.