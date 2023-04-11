Средняя Пантера и тяжёлый Т-4. О немецких обозначениях техники

Правда ли, что в годы Второй мировой немцы классифицировали танки по калибрам орудий? Считался ли у них Pz.Kpfw.IV тяжёлым танком, а Пантера – средним? Казалось бы, доступно множество фотографий оригинальных документов, а в серии книг Panzer Tracts приведены целые списки обозначений с указаниями дат. Однако люди до сих пор повторяют старые заблуждения, что хорошо видно по обсуждениям в интернете. Одни пытаются адаптировать советский подход в классификации, другие и вовсе выдумывают за немцев классификацию на ходу. Что объединяет эти заблуждения, так это отсутствие опоры на оригинальные документы, на то, как сами немцы называли свою технику.
В этой статье мы рассмотрим немецкий подход к обозначениям бронеавтомобилей, танков и самоходных орудий. Все примеры взяты из фотографий документов и книг серии Panzer Tracts, которые основаны исключительно на первичных источниках. Основные материалы предоставлены Харольдом Биондо, Александром Сотниковым и участниками группы Panzer Fakten из Facebook* (деятельность организации Meta Platforms, Inc., её продуктов Instagram и Facebook запрещена в Российской Федерации).
В поисках классов
Многие немецкие обозначения техники можно условно разделить на два типа. Краткие обозначения, вроде Sturmpanzer или Tiger H1, были чем-то вроде имён собственных, обычно их применяли в войсках. Длинные обозначения служили для описания. Например, Jagdpanzer IV – это leichter Panzerjäger auf Fgst.Pz.Kpf.Wg.IV mit 7.5 cm Pak 39 L/48, то есть лёгкий истребитель танков на шасси Pz.Kpfw.IV с 75-мм орудием Pak 39 L/48. Нас интересуют как раз такие подробные обозначения со словами лёгкий (leicht), средний (mittler) и тяжёлый (schwer).
Лёгкий и тяжёлый разведывательные бронеавтомобили. Из определителя 1940 года. Источник: Panzer Fakten
Начнём с разведывательных бронеавтомобилей (Panzerspähwagen). Они у немцев делились на лёгкие и тяжёлые. Четырёхколёсный Sd.Kfz.221 был лёгким (leichter Panzerspähwagen), шести- и восьмиколёсные Sd.Kfz.231 – тяжёлыми (schwerer Panzerspähwagen). Вообще, немцы иногда прибегали к делению лишь на два класса – лёгкий и тяжёлый. Поэтому прежде чем спорить, считался ли Pz.Kpfw.IV средним танком, стоило уточнить, а были ли у немцев средние танки вообще. Но не будем забегать вперёд.
Линейка полугусеничных тягачей (Zugkraftwagen) делилась на лёгкие, средние и тяжёлые машины. Тягачи на 1 и 3 тонны назывались лёгкими, на 5 и 8 тонн – средними, а на 12 и 18 тонн – тяжёлыми. Созданные на их базе полугусеничные бронетранспортёры были лёгкими (leichter Schützenpanzerwagen Sd.Kfz.250) и средними (mittlerer Schützenpanzerwagen Sd.Kfz.251).
Тяжёлый восьмиколёсный бронеавтомобиль и средний полугусеничный бронетранспортёр. Из определителя 1940 года. Источник: Panzer Fakten
Чёрт ногу сломит
Разобраться с бронеавтомобилями было довольно просто, чего не скажешь о самоходных орудиях. Немецкие самоходки получили особенно многословные названия, вдобавок многие машины были переименованы, и не по одному разу.
После успеха StuG III немцы решили создать целую линейку штурмовых орудий (Sturmgeschütze) на шасси разных типов. Изначально они назывались лёгкими и тяжёлыми штурмовыми орудиями и должны были подчиняться пехоте. Однако генерал Гудериан хотел заменить устаревшие истребители танков Marder, поэтому под его влиянием штурмовые орудия переименовали в истребители танков. Например, leichtes Sturmgeschütz 38(t) стал leichter Panzerjäger auf 38(t), а позже появилось краткое обозначение Jagdpanzer 38.
Лёгкие истребители танков IV и 38(t) – генерал Гудериан одобряет! Из руководства 1944 года. Источник: Panzer Fakten
Аналогичный путь был и у других машин:
*Sturmgeschütz neuer Art → leichter Panzerjäger IV → Jagdpanzer IV
*schweres Sturmgeschütz auf Fgst.Panther → schwerer Panzerjäger auf Fgst.Panther → Jagdpanther
*schweres StuG mit 12.8 cm Kanone → schwerer Panzerjäger auf Fgst.Tiger II → Jagdtiger
Ранний эскиз 88-мм штурмового орудия – будущей Jagdpanther. Обратите внимание на глушитель – на серийных Пантерах от него отказались. Источник: Panzer Tracts
Надо сказать, немцы вольно обращались с именами самоходных орудий. Иногда они вовсе не упоминали весовой класс в длинных описательных обозначениях. Мало того, старые названия продолжали использоваться вместе с новыми. Например, сохранились чертежи 1944 года с модернизацией Jagdpanzer IV на шестикатковом шасси. Они подписаны как Sturmgeschütz Auf Pz.IV. А вот StuG III вслед за своими аналогами так и не получил обозначение весового класса.
Истребители танков с открытыми рубками, такие как Panzerjäger I, Marder II и Nashorn, вообще не классифицировались по весу. У самоходных гаубиц также не было своей классификации, впрочем, сами гаубицы назывались лёгкими или тяжёлыми. Носители орудий (Waffenträger) изначально не классифицировались. Позже немцы пришли к делению на лёгкие и средние носители орудий. Сохранился чертёж Mittlerer Waffenträger SFH18/Panther – среднего носителя 150-мм тяжёлой гаубицы на базе Пантеры. Обратите внимание, что истребитель танков Jadgpanther на том же шасси классифицировался как тяжёлый. Waffenträger на базе Pz.Kpfw.III/IV также был назван средним, хотя истребитель танков leichter Panzerjäger III/IV относился к лёгким.
Средний носитель орудия на шасси Pz.Kpfw.III/IV весом 28 тонн. Обратите внимание на 150-мм орудие в открытой башне. Источник: BAMA
Штамп того же чертежа крупным планом. Хотя шасси здесь названо Gw.IV, от Pz.Kpfw.IV в нём только двигатель и система охлаждения. Трансмиссия взята от Pz.Kpfw.III, ходовая часть и корпус вовсе новые. Впрочем, немцы и сам Pz.Kpfw.III/IV иногда называли Pz.Kpfw.IV. Источник: BAMA
Итого, для каждой самоходки в серии Panzer Tracts можно найти целые списки обозначений. Сами немцы явно ими не тяготились: зачем вспоминать одно из старых обозначений, если всегда можно придумать новое?
Не по массе и не по орудию
Обычно разговоры о классах немецких танков сводятся к спору о том, как немцы делили танки на лёгкие, средние и тяжёлые: по массе или по калибру орудия? Дополним этот вопрос: было ли у немцев деление танков по весу? И если да, то какое – на лёгкие/тяжёлые или на лёгкие/средние/тяжёлые? Анализ оригинальных документов и надёжных вторичных источников даёт неожиданный ответ: за редкими исключениями никакого деления на лёгкие, средние и тяжёлые танки у немцев не было вообще. Поэтому разговоры о том, как немцы классифицировали свои танки, по массе или по калибру, не имеют смысла.
Технические характеристики тяжёлого истребителя танков Jagdpanther. Источник: Panzer Fakten
Для сравнения, аналогичные характеристики танка Panther. Именно так, без весового класса, немцы обычно называли свои танки. Источник: BAMA
Немцы начали возрождение танковых войск в условиях секретности, поэтому первое время называли танки тракторами и тягачами. Сперва это были Kleintraktor и Grosstraktor – малый и большой тракторы. Позже Kleintraktor был переименован в Leichttraktor – лёгкий трактор. От неудачного Grosstraktor отказались, а созданный ему на замену танк изначально назывался mittlerer Traktor – средний трактор. Если бы немцы продолжали развивать подобные обозначения, то они вполне могли бы прийти к своей классификации по весу. Однако «сельскохозяйственный» Вермахт вскоре закончился.
К 1935 году сложилась первая более-менее стройная система обозначений. Каждый танк назывался Panzerwagen с указанием вооружения. Кроме того, ему давалось обозначение вида Vskfz.xxx, от Versuchskraftfahrzeug – опытная машина. Приведём список этих обозначений:
*M.G. Panzerwagen (Vskfz.617) – будущий Pz.Kpfw.I
*2 cm M.G. Panzerwagen (Vskfz.622) – будущий Pz.Kpfw.II
*3.7 cm Geschütz-Panzerwagen (Vskfz.619) – будущий Pz.Kpfw.III
*7.5 cm Geschütz-Panzerwagen (Vskfz.618) – будущий Pz.Kpfw.IV
20 декабря 1935 года в справочнике «Главный армейский бюллетень» было опубликовано предложение по новой классификации. Если раньше танки назывались Panzerwagen, Kampfwagen или Panzerkampfwagen, то теперь оставалось лишь последнее слово. Кроме того, танки делились на лёгкие, средние и тяжёлые по калибру орудия. Лёгкие вооружались пушками до 75 мм, средние – от 75 до 105 мм, а тяжёлые – от 105 мм и выше. Сомнительно, что отсюда возник миф о классификации по калибру, ведь в оригинале ни о каких тяжёлых танках с 75-мм орудием не могло быть и речи. Скорее всего, постарались немецкие пропагандисты. Они превратили устаревший неудачный Neubau Fahrzeug (он же mittlerer Traktor) в новейший тяжёлый танк с 75-мм орудием.
Немецкая пропаганда в деле: за образом могучего танка прорыва Rheinmetall весом 70 тонн скрывается неудачный 23-тонный танк с бронёй 13-20 мм. Иллюстрация из американского журнала тех лет
Если бы немцы придерживались упомянутой классификации по калибру, то даже 70-тонный Tiger II с 88-мм орудием считался бы всего лишь средним танком. Однако это предложение вскоре ушло в прошлое. Уже 3 апреля 1936 года в том же справочнике опубликовали новую классификацию. В ней немцы пришли к привычным обозначениям вида Panzerkampfwagen III (3.7 cm) и Sd.Kfz.141, а старые названия ушли в прошлое. Заметим, что никаких упоминаний лёгких, средних и тяжёлых танков здесь нет. И не только здесь. Анализ документов показывает, что немцы обычно упоминали танки без каких-либо весовых уточнений. Намёки на классификацию по весу или калибру отсутствуют даже в подробных технических характеристиках и справочных руководствах.
Быть может, немецкие танки классифицировались по типам танковых подразделений? Увы, эта идея не работает. До начала Второй мировой войны немцы совмещали в лёгких танковых ротах (leichte Panzerkompanie) все имеющиеся танки, от Pz.Kpfw.I до Pz.Kpfw.IV. С началом войны лёгкие роты были приведены к одному типу, в который входили Pz.Kpfw.II и Pz.Kpfw.III. В дополнение к ним были созданы средние танковые роты (mittlere Panzerkompanie) из Pz.Kpfw.II и Pz.Kpfw.IV. Разумеется, Pz.Kpfw.II не может быть одновременно лёгким и средним танком!
Промежуточные итоги
Споры о немецких названиях танков, которые время от времени возникают в интернете, удивляют своей наивностью, иначе не сказать. Спорящие стороны, например, пытаются выяснить, считался ли Pz.Kpfw.IV средним танком. Здесь подразумевается, что немцы делили танки по весу и в этом делении были средние танки. Между тем анализ официальных обозначений показывает, что никакой систематической классификации своих танков по весу у немцев не было вообще.
Списки обозначений из справочной таблицы с расходом топлива у разных машин. После лёгких и тяжёлых бронемашин, а также лёгких и средних бронетранспортёров перечислены танки. Просто танки. Источник: Panzer Fakten
В разных странах обозначали танки по-разному, и дело не в том, что немцы писали Pz.Kpfw.I, а британцы Mark I. Отличались сами подходы к составлению и применению обозначений. Для немцев было характерно следующее:
1. Отсутствие единой классификации. Разные виды техники могли классифицироваться по-разному. Одни машины делились на лёгкие и тяжёлые, другие на лёгкие, средние и тяжёлые, а третьи вообще не обозначались по весу.
2. Отсутствие единых критериев классификации. Например, Jagdpanther назывался тяжёлым истребителем танков. На том же шасси был спроектирован Mittlerer Waffenträger SFH18/Panther – средний носитель 150-мм орудия. А сам танк Panther не назывался ни средним, ни тяжёлым.
3. Непоследовательность в обозначениях. Истребители танков с закрытыми рубками, задуманные как штурмовые орудия, делились на лёгкие и тяжёлые. Однако StuG III и StuG IV официально лёгкими не назывались. И если StuG III, видимо, решили не переименовывать, то StuG IV появился уже при новых обозначениях.
4. Несколько обозначений одной и той же машины. Для немцев обычной практикой было параллельно использовать несколько названий. Иногда история переименования получалась очень причудливой. Например, за странным названием 8.8 сm Sturmgeschütz 42 (Pz.Sfl.IVd) скрывается всего-то Jagdpanther.
Пример абракадабры из телеграфной переписки Krupp и Daimler-Benz. Sfl.IVd никакого отношения к Pz.Kpfw.IV не имел – речь идёт о будущей Jagdpanther на базе Pz.Kpfw.V. Источник: BAMA
Немцы не делили свои танки ни по весу, ни по калибру, ни по организационно-штатным структурам. Что же получается, у них вообще не было танковой классификации? Есть и такое мнение. Автор считает, что своя оригинальная классификация у немцев всё же была. Её описание, однако, потребует отдельной статьи.
Источники:
*Bundesarchiv-Militärarchiv
*Panzer Tracts
*Подробнее об эволюции обозначений танков см. Panzer Tracts №3-2