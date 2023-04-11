Средняя Пантера и тяжёлый Т-4. О немецких обозначениях техники

исключительно

В поисках классов



Лёгкий и тяжёлый разведывательные бронеавтомобили. Из определителя 1940 года. Источник: Panzer Fakten



Тяжёлый восьмиколёсный бронеавтомобиль и средний полугусеничный бронетранспортёр. Из определителя 1940 года. Источник: Panzer Fakten

Чёрт ногу сломит



Лёгкие истребители танков IV и 38(t) – генерал Гудериан одобряет! Из руководства 1944 года. Источник: Panzer Fakten



Ранний эскиз 88-мм штурмового орудия – будущей Jagdpanther. Обратите внимание на глушитель – на серийных Пантерах от него отказались. Источник: Panzer Tracts



Средний носитель орудия на шасси Pz.Kpfw.III/IV весом 28 тонн. Обратите внимание на 150-мм орудие в открытой башне. Источник: BAMA



Штамп того же чертежа крупным планом. Хотя шасси здесь названо Gw.IV, от Pz.Kpfw.IV в нём только двигатель и система охлаждения. Трансмиссия взята от Pz.Kpfw.III, ходовая часть и корпус вовсе новые. Впрочем, немцы и сам Pz.Kpfw.III/IV иногда называли Pz.Kpfw.IV. Источник: BAMA

Не по массе и не по орудию



Технические характеристики тяжёлого истребителя танков Jagdpanther. Источник: Panzer Fakten



Для сравнения, аналогичные характеристики танка Panther. Именно так, без весового класса, немцы обычно называли свои танки. Источник: BAMA



Немецкая пропаганда в деле: за образом могучего танка прорыва Rheinmetall весом 70 тонн скрывается неудачный 23-тонный танк с бронёй 13-20 мм. Иллюстрация из американского журнала тех лет

Промежуточные итоги



Списки обозначений из справочной таблицы с расходом топлива у разных машин. После лёгких и тяжёлых бронемашин, а также лёгких и средних бронетранспортёров перечислены танки. Просто танки. Источник: Panzer Fakten



Пример абракадабры из телеграфной переписки Krupp и Daimler-Benz. Sfl.IVd никакого отношения к Pz.Kpfw.IV не имел – речь идёт о будущей Jagdpanther на базе Pz.Kpfw.V. Источник: BAMA

Источники:

*Bundesarchiv-Militärarchiv

*Panzer Tracts

*Подробнее об эволюции обозначений танков см. Panzer Tracts №3-2