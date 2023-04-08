Российские войска нанесли удар по позициям противника в районе села Подолы близ Купянска

Российские войска продолжают оказывать серьёзное огневое воздействие на противника к западу от линии Сватово-Кременная. Именно это направление военными экспертами рассматривается в качестве одного из возможных направлений для многократно анонсируемого контрнаступления ВСУ.
Для того, чтобы противник не имел возможности без труда заниматься перемещением своих резервов в районе Купянска, в том числе по переброске подразделений к границе с Россией (с ЛНР), нанесён очередной удар. Факт удара по объектам в районе Купянска подтверждает так называемый губернатор Харьковской области Олег Синегубов. При этом, по пропагандистской украинской традиции, заявлено, что удар нанесён по гражданским объектам. Ровно так же было заявлено о поражённом объекте в Константиновке. Однако потом сами же украинские военнослужащие опубликовали фото этого объекта, на месте которого видны многочисленные боеприпасы.
Это послужило дополнительным доказательством того, что в Константиновке ВС РФ наносили удар по складу оружия и боеприпасов ВСУ.
Поражены объекты противника в районе населённого пункта Подолы. Это один из ближайших пригородов Купянска.
Через село идёт автомобильная дорога на Песчаное и далее в сторону Сватово и Кременной. В районе Подолов ВСУ оборудовали линию обороны, которые насыщают живой силой в надежде на то, чтобы через некоторое время попытаться использовать её в качестве отправной точки для своего наступления. Сегодня по этим позициям и «прилетело» от российских войск.