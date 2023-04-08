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Российские войска нанесли удар по позициям противника в районе села Подолы близ Купянска

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Российские войска нанесли удар по позициям противника в районе села Подолы близ Купянска

Российские войска продолжают оказывать серьёзное огневое воздействие на противника к западу от линии Сватово-Кременная. Именно это направление военными экспертами рассматривается в качестве одного из возможных направлений для многократно анонсируемого контрнаступления ВСУ.


Для того, чтобы противник не имел возможности без труда заниматься перемещением своих резервов в районе Купянска, в том числе по переброске подразделений к границе с Россией (с ЛНР), нанесён очередной удар. Факт удара по объектам в районе Купянска подтверждает так называемый губернатор Харьковской области Олег Синегубов. При этом, по пропагандистской украинской традиции, заявлено, что удар нанесён по гражданским объектам. Ровно так же было заявлено о поражённом объекте в Константиновке. Однако потом сами же украинские военнослужащие опубликовали фото этого объекта, на месте которого видны многочисленные боеприпасы.



Это послужило дополнительным доказательством того, что в Константиновке ВС РФ наносили удар по складу оружия и боеприпасов ВСУ.

Поражены объекты противника в районе населённого пункта Подолы. Это один из ближайших пригородов Купянска.



Через село идёт автомобильная дорога на Песчаное и далее в сторону Сватово и Кременной. В районе Подолов ВСУ оборудовали линию обороны, которые насыщают живой силой в надежде на то, чтобы через некоторое время попытаться использовать её в качестве отправной точки для своего наступления. Сегодня по этим позициям и «прилетело» от российских войск.
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3 комментария
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  1. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 22:29
    +2
    Дай Бог почаще и побольше, чтобы даже таких дурных мыслей не возникало-победить Россию.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:53
    0
    Надеюсь удар был точным и много укронацистов отправилось на аудиенцию к Бандере!?
  3. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 23:23
    0
    Нормально,работают ребята каждые сутки,слышно и видно.У ПВО то же работы прибавилось после не большого затишья.ДРГ активизировались.Щупают нашу оборону,пытаются разведать тылы,пока все попытки не удачны.Ну а обстрелы и прилеты как были каждые сутки так и сейчас.Обстановка на границе стабильно напряженная.