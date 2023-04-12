Военное обозрение
Войти Регистрация

Наша САУ 2С35 «Коалиция-СВ» не может использовать боекомплект других российских самоходок

37
Наша САУ 2С35 «Коалиция-СВ» не может использовать боекомплект других российских самоходок

Тема вооружения нашей самоходной артиллерийской установки 2С35 «Коалиция-СВ» на самом деле не так уж и нова. Поэтому поднимать её в очередной раз смысла бы никакого не имело, но с началом специальной военной операции на Украине интерес к артиллерии у широкой общественности вырос до небес. В связи с чем с завидной регулярностью стали появляться сообщения с призывами немедленно поставить машину на вооружение и чуть ли не отправить на фронт.


Тут можно сказать только следующее: оснастить боевые подразделения совершенно новой техникой – это не поплавки к БМП-2 прикрутить. Мало того, что удовольствие окажется не из дешёвых и маловыполнимых в нынешних условиях, так ещё и, кроме разного рода организационных и технических задач, нужно решить проблему снабжения боеприпасами, которые у «Коалиции» настолько специфические, что от другой артиллерии аналогичного калибра не подойдут.

Унификация


К сожалению, в публикациях, рассчитанных на широкий круг читателей, слово «унификация» зачастую ассоциируется с платформами, на которых построена боевая техника. То есть особое внимание ходовым частям, двигателям и трансмиссиям, а порой достаётся и электронике.

А вот про боекомплект обычно просто умалчивают – лишь бы цифры миллиметров были схожие, поскольку бытует мнение, что раз калибр одинаковый, то и «влезет» без всяких проблем в любое орудие. И отчасти это правда: те же танки в лице Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90 разных модификаций, включая «М», потребляют в общем-то одинаковые боеприпасы. Тут даже Т-14 «Армата» никак не выделяется – её пушка 2А82-1М сконструирована таким образом, чтобы вести огонь как абсолютно всеми старыми снарядами советского образца, так и новыми «Вакуум» для примера.

Артиллерия калибра 152-мм тоже не отстаёт: хоть и не полная, но унификация между серийными самоходными установками и буксируемыми орудиями обеспечена. Вот тут-то и возникает ошибочная мысль, что «Коалиция», имея те же миллиметры в калибре, может преспокойно влиться в коллектив российской «арты» и подъедать тот же боекомплект, что и её советские собратья.

На самом деле это не так. До сих пор доподлинно не известно, насколько широко унифицированы снаряды для орудия 2А88 «Коалиции-СВ» и той же «Мсты-С» – по некоторым данным, только частично. Но самое главное то, что эта пушка может использовать только специфические – разработанные специально для неё – модульные безгильзовые метательные заряды.

И здесь действительно есть как недостатки, так и достоинства.

С одной стороны, накопленные десятками лет ещё со времён Советского Союза и по нынешние дни запасы боеприпасов, исчисляемые буквально сотнями тысяч тонн, никто никуда не девал. У нас фактически армия на них по большей части и существует, причём справедливо это не только для артиллерии, но и танковых войск. Кроме того, практически все производственные линии, которые выпускают комплектные выстрелы, как раз под советский стандарт и заточены – тут спрос, как говорится, рождает предложение. Поэтому переход на новые системы может показаться как минимум не выгодным с точки зрения использования имеющегося потенциала.

Боеприпасы для «Коалиция-СВ»

Боеприпасы для «Коалиция-СВ»

Но с другой стороны, «Коалиция-СВ» должна была и, надеемся, ещё выведет артиллерию на более качественный уровень. Переход на эту арт.систему с целью замены парка самоходной артиллерии в целом можно сравнить с тем, как советские танковые войска перешли от калибра 100 и 115 миллиметров к гладкоствольным 125-мм пушкам, намного расширив свои возможности и обеспечив задел на будущее.

В нашем случае калибр не изменился, но применение нового орудия 2А88 с уникальной системой заряжания для самоходной артиллерии обеспечило характеристики дальности, темпа стрельбы и вариативности выбора начальных скоростей снаряда, недостижимые для серийных САУ, имеющихся на вооружении в России.

Что это за модули?


Всё-таки артиллерийское дело – наука далеко не такая простая, как может показаться. С одной стороны, вроде, кидай снаряды в пушку и знай себе лупи по вражине. С другой – для успешного поражения противника нужен расчёт массы разного рода поправок с учётом влияющих на огонь факторов. Среди них особое место занимает начальная скорость снаряда, которую частенько приходится регулировать с помощью разнотипных по навесу пороха метательных зарядов в гильзах, как для обеспечения нужной дальности стрельбы, так и исходя из специфики снарядов.


С этим, надо сказать, удобства никакого нет.

Например, для той же «Мсты-С» существует три основных типа зарядов: уменьшенный, полный переменный и дальнобойный. При этом полный переменный сам состоит из четырёх разных по мощности пороховых зарядов. И всё это разнообразие отнюдь не универсально: одному снаряду требуется уменьшенный заряд, другому – дальнобойный и так далее.

Модульные заряды в этом плане стали даже некоторым спасением, расширившим круг задач.

Фактически они представляют собой старые добрые картузы, но уже в современном исполнении. В них порох, общий вес которого является предельным для пушки, разделён на равные части и заключён в жёстких сгораемых цилиндрических корпусах круглого сечения. Короче говоря, этакие пороховые «болванки».

Модульные метательные заряды для «Коалиции-СВ». Источник: soviet-ammo.ucoz.ru

Модульные метательные заряды для «Коалиции-СВ». Источник: soviet-ammo.ucoz.ru

Идея их применения проста: гораздо проще и быстрее вогнать в камору орудия нужное тебе количество пороховых модулей из общей кучи, обеспечив требуемую начальную скорость для снаряда, чем иметь в боеукладке массу гильз с разнородными метательными зарядами. Это особенно важно для самоходных артиллерийских установок, боекомплект которых по своему ассортименту строго ограничен при выполнении боевой задачи – часть метательных зарядов фиксированного наполнения (классических) может просто остаться лишней.

Кроме того, модульное заряжание значительно полнее реализует функцию «огневого налёта» или «шторма огня», когда самоходная артиллерийская установка производит несколько выстрелов за короткий промежуток времени на разных углах возвышения орудия и разных метательных зарядов, чтобы снаряды упали на противника одновременно. С гильзами такое тоже пройдёт, но у зарядных модулей вариативности по начальной скорости снаряда больше из-за их количества.

Модульные метательные заряды и снаряды для «Коалиции-СВ». Источник: soviet-ammo.ucoz.ru

Модульные метательные заряды и снаряды для «Коалиции-СВ». Источник: soviet-ammo.ucoz.ru

Также стоит отметить, что пороховые модули позволяют создать высокоскоростной автомат заряжания пушки за счёт сокращения циклов его работы – автоматике не требуется проворачивать транспортёр, набитый разномастными гильзовыми зарядами, в поисках нужного. Всё загружается из общей кучи.

Но ради этих без сомнения нужных и важных свойств пришлось полностью отказаться от унификации с накопленными годами сотнями тысяч комплектных выстрелов для 152-мм орудий. Их потреблять орудия с модульным заряжанием уже не могли, не только потому, что гильзы в их каморы просто не помещались, и автоматы заряжания с ними работать не способны. Но и по той причине, что у орудий отсутствовал классический казённик – вместо него концентратором пороховой энергии выступал специфический досылатель, закрывающий камору и исполняющий роль затвора.

Схематическое изображение автомата заряжания и арт.системы 2С36 «Коалиция-СВ»

Схематическое изображение автомата заряжания и артсистемы 2С36 «Коалиция-СВ»

При этом воспламенение модульных зарядов производилось с помощью микроволновой системы, которая через металлическую гильзу с её запальным устройством работать не могла.

Всё это изначально – в рамках самоходной артиллерии – было реализовано на первом варианте «Коалиции-СВ» под индексом 2С36. Да-да, в той самой монструозной машине с двумя пушками и необитаемой башней.

Благодаря раздельно-модульному заряжанию, двум стволам и быстродействующему автомату заряжания с пневматическим механизмом и маятниковым перегружателем выстрелов, обеспечивающим заряжание орудия на любых углах, эта машина выдавала поистине чудовищную для отечественных САУ скорострельность до 16 выстрелов в минуту. Причём в некоторых источниках её темп стрельбы и возможности «огневого налёта» сравнивались с реактивными системами залпового огня.

2С36 «Коалиция-СВ» с двухорудийной арт.установкой

2С36 «Коалиция-СВ» с двухорудийной артустановкой

Затем от 2С36 отказались: повлиял как гигантский вес и габариты башни, в которой была установлена сдвоенная артиллерийская система, так и вопросы по технической части. Но на смену этой самоходке был разработан её новый вариант в лице 2С35 «Коалиция-СВ», которая была оснащена новым орудием 2А88.

2С35 «Коалиция-СВ» нынешнего варианта с одной пушкой 2А88

2С35 «Коалиция-СВ» нынешнего варианта с одной пушкой 2А88

Оно полностью сохранило конструкционные особенности своих предшественниц, особенно по части модульного заряжания, но уже в одиночку могло выдать ту же скорострельность как минимум до 16 выстрелов в минуту за счёт переработанного автомата заряжания и активного охлаждения ствола быстроиспаряющейся жидкостью (по открытым данным). К слову, именно с этой пушкой «Коалиция» сейчас и блистает на парадах и полигонах перед объективами телекамер.

Выводы


Да, изначально мы затронули аспект унификации боекомплекта «Коалиции-СВ» с её старшими собратьями. И вроде как создаётся впечатление, будто это даже не камень и не кирпич, а целый валун, брошенный в огород новой самоходки. Но это на самом деле не так.

Всё, что было сказано насчёт этого – лишнее напоминание того факта, что данная САУ не является каким-то промежуточным вариантом, который, обладая несколько повышенными боевыми характеристиками, может быть встроен в действующие войска без особых препон.
«Коалиция-СВ» – это про перевооружение всей самоходной артиллерии и перевод её на качественно новый уровень. Причём перевооружение и по части снабжения новыми боеприпасами, которые будут отвечать возложенным на САУ задачам.

Однако последнее в нынешних условиях просто невозможно, поскольку все производственные линии заняты выпуском комплектных выстрелов для серийных артустановок и буксируемой артиллерии. Особенно учитывая тот факт, что имеющиеся запасы внезапно обнаружили свойство быстро заканчиваться. Поэтому всё, чем пока могут довольствоваться перспективные самоходки – это весьма ограниченные серии боеприпасов, выпущенные для опытной эксплуатации машин.
Автор:
Использованы фотографии:
wikipedia.org / vpk.name / btvt.narod.ru / vitalykuzmin.net / dzen.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
37 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 04:13
    +6
    Ты прекрасна, спору нет... yes
    Что с боеприпасами то, что за долгострой?
    1. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 06:26
      +1
      Это скорее "туман войны",данные явно закрытые и что там происходит узнаем после окончания операции а может и никлгда.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 06:34
      +2
      Не дочитали?
      "Однако последнее в нынешних условиях просто невозможно, поскольку все производственные линии заняты выпуском комплектных выстрелов для серийных артустановок и буксируемой артиллерии. Особенно учитывая тот факт, что имеющиеся запасы внезапно обнаружили свойство быстро заканчиваться. Поэтому всё, чем пока могут довольствоваться перспективные самоходки – это весьма ограниченные серии боеприпасов, выпущенные для опытной эксплуатации машин."
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 08:48
        0
        Однако последнее в нынешних условиях просто невозможно,

        А придется! Через "не могу" и "потом". Эти новые системы нам нужны сейчас, но критически станут нужны уже в 2025 году, к этому времени маховик западной промышленности раскрутится и начнутся масштабные поставки в рамках "ленд лиза".
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 04:23
    -5
    До сих пор доподлинно не известно, насколько широко унифицированы снаряды для орудия 2А88 «Коалиции-СВ» и той же «Мсты-С» – по некоторым данным, только частично.
    Я конечно артиллерист ненастоящий, но тут всё ясно, более старые снаряды спокойно подойдут к новой системе, просто дальность и точность возможно ниже будут чем для новых. Ведь для снарядов максимум крутизна нарезов изменилась, даже длина ствола не играет особого значения. Всего делов то таблицы составить под разное число зарядов.

    пришлось полностью отказаться от унификации с накопленными годами сотнями тысяч комплектных выстрелов для 152-мм орудий.

    Характеристики требуют жертв, да и от старых систем никто не избавляется, так что найдётся куда старые заряды пристроить.

    классический казённик – вместо него концентратором пороховой энергии выступал специфический досылатель, закрывающий камору и исполняющий роль затвора.
    Что то странное что за концентратор? И с каких пор казённик и затвор стали одним и тем же? И как досылается снаряд, ведь затвор не сможет довести его до штатного места, что бы поясок закусил нарезы. Что то автор перемудрил.



    Но самое главное то, что эта пушка может использовать только специфические – разработанные специально для неё – модульные безгильзовые метательные заряды.
    Не увидел в статье ещё одного преимущества метательных модулей - ненужность гильзы, достаточно дорого изделия. Думаю что этим сложность затвора, и не только, вполне окупается.
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 05:21
      +5
      Согласен Автор перемудрил!
      Даже на сегодняшний день нет полной унификации между зарядами отечественных орудий.
      Например, Гиацинтом и Мстой. Объективно, в принципе - это не критично и как минимум не повод насыщать нашу армию новым оружием.
    2. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 06:29
      +1
      Вы не поняли-конструкция затвора принципиально другая,вам автор пишет выстрел производится микроволновым импульсом,видимо по всей площади заряда
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 06:57
        0
        Цитата: Гуран33 Сергей
        Вы не поняли-конструкция затвора принципиально другая,вам автор пишет выстрел производится микроволновым импульсом,видимо по всей площади заряда

        Это не отменяет необходимость досылания снаряда. И принцип инициации заряда никак не изменит принципов запирания ствола затвором .Ну будет вместо ударника какой нибудь магнетрон, что, поршневой затвор станет от этого каким нибудь "на силовых полях"?
  3. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 04:43
    +4
    Общий посыл статьи я так понял такой : не ждите её на фронте в ближайшие годы , не будет
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 04:43
    +7
    С одной стороны, накопленные десятками лет ещё со времён Советского Союза и по нынешние дни запасы боеприпасов, исчисляемые буквально сотнями тысяч тонн, никто никуда не девал.

    В мемуарах В.Г.Грабина очень подробно и зло рассказывается, как генералы из ГАУ не разрешали ему делать 76 мм пушку УСВ под новый боеприпас, ссылаясь на то, что на складах полно 76 мм снарядов к пушке 1902 г., оставшихся со времен I МВ, из-за чего в первый период ВОВ в КА были проблемы с противотанковой артиллерией.
    Время идет, а генералы похоже те же самые.
    1. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 06:43
      0
      У генерала финансист был а у Грабина "хотелки" и финансист победил "хотелки",тоже самое с противотанковой пушкой повышенной мощности-орудия смогли изготовить(около 500 шт.) а ломики нет и стояли они в парках пока не появились более или менее качественные бопсы.А все эти разговоры про "избыточную мощность" просто деза.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 06:58
        0
        Цитата: Гуран33 Сергей
        и стояли они в парках пока не появились более или менее качественные бопсы

        Какие БОПСы для УСВ?!
      2. mat-vey
        mat-vey Сегодня, 07:01
        0
        Цитата: Гуран33 Сергей
        У генерала финансист был

        Технолог у генерала был ...чем длинне ствол,тем больше брака..В то время если у тебя брака 50%,то тебе орден вешали...Но Грабин что выше головы не прыгнеш понял очень быстро...
        Цитата: Гуран33 Сергей
        А все эти разговоры про "избыточную мощность" просто деза.

        Очередная "кпасивая" легенда...
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 07:06
          +1
          Цитата: mat-vey
          Технолог у генерала был ...чем длинне ствол,тем больше брака..В то время если у тебя брака 50%,то тебе орден вешали...Но Грабин что выше головы не прыгнеш понял очень быстро...
          Цитата: Гуран33 Сергей
          А все эти разговоры про "избыточную мощность" просто деза.

          Очередная "кпасивая" легенда...

          Думаю что Вы путаете УСВ с ЗиС-2, там 57 мм ствол действительно был проблемным.
          1. mat-vey
            mat-vey Сегодня, 07:09
            +1
            Пожалуй вы правы...........................
    2. Хибинский Пластун
      Хибинский Пластун Сегодня, 08:25
      0
      Да спасибо, что напомнили про Грабина, один из великих конструкторов артиллерии, на равне с Петровым, сделали очень много,я правда, не понял почему Грабин считал 100 мм неправильным калибром для армии.
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 05:00
    +6
    Всё новое нужно тащить на поле боя. Только там можно оценить оружие. В принципе можно бы например вооружить артиллерийский полк или хотя бы батарею Коалиций СВ, и отправить в Донецк для контрбатарейной борьбы, дальность то у неё 70 км! Уж думаю наделают сколько нибудь новых снарядов. Ещё опытную двухстволку опробовать в бою, может она не так и плоха. И вес не больше грузоподъёмности железнодорожной платформы, иначе САУ зарубили бы ещё на стадии проектирования. soldier
  6. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 05:15
    +4
    Никакой унификации в калибре 152мм нет зарядить боеприпас от другой системы конечно можно и даже выстрелить но куда этот снаряд прилетит неизвестно.
    1. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 06:34
      +1
      Всё верно,нарезка стволов у разных пушек разная и под эту нарезку метательные заряды подобраны,унитар или заряд от другой и снаряд просто летит как в первую мировую -куда то в сторону врага
      1. Гуран33 Сергей
        Гуран33 Сергей Сегодня, 06:58
        0
        Всё верно,нарезка стволов разных пушек отлличается друг от друга и метательный заряд подобран индивидуально и под него таблицы. а другой унитар или заряд -это в сторону врага.
  7. Parvis Rasulov
    Parvis Rasulov Сегодня, 05:59
    +1
    Ну если про снаряды 152 мм писать то стоит напомнить что с нее и так не все просто , тот же Гиацинт Б и САУ 2С5 Гиацинт-С у них свой снаряд и ее снаряды не возможно использовать не орудиями 2а65 МСТА и орудиями 2а33 от Акации и Д 20. Если снаряды от Акации возможно применение на МСТА то разработанные снаряды для 2А65 из невозможно применение в орудием 2А33 САО 2С3 Акция
  8. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 06:04
    -3
    Очередной монстр от ВПК.
    Вначале попилят на самом изделии.
    Потом на боеприпасах.
    Как начнется заваруха то выясниться что опять чего то не будет хватать.
    Все таки натовский подход с ихней легкой гаубицей 777 и реактивными снарядами гораздо эффективней.
    Массовость и мобильность это залог успеха.
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 08:15
      0
      Для таких дилетантов как ты может быть, но на самом деле САУ не раз уже доказывали своё неоспоримое преимущество по всем параметрам на поле боя, не надо брать примеры с НАТО, у них как выясняется тоже далеко не всё так радужно, как они об этом говорят.
  9. russianreactor
    russianreactor Сегодня, 06:22
    0
    Мне кажется, что Коалиция-СВ схожа с Арматой, что обе машины не воюют из каких-то очевидных технологических дефектов. Коалиция-СВ официально принята на вооружение ещё в октябре, как помню. Минимум 12 штук изготовлены. Однако даже PR стрельбы для нашего зомбоящика из СВО не было. Хотя дальнобойная гаубица практически ничем не рискует в отличии от танка в случае поломки.

    Скорее всего там какие-то технические проблемы и не с боеприпасами, раз гаубица даже не может произвести демонстрационную стрельбу по факту
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 06:43
      +3
      Цитата: russianreactor
      Скорее всего там какие-то технические проблемы и не с боеприпасами, раз гаубица даже не может произвести демонстрационную стрельбу по факту

      Вполне могут быть проблемы с этими безгильзовыми зарядами. То есть с их изготовлением.
      Интересно, а как решили проблему очистки этого досылателя-казенника от нагара и его охлаждение?
    2. Архитектор
      Архитектор Сегодня, 07:01
      0
      Цитата: russianreactor
      Скорее всего там какие-то технические проблемы и не с боеприпасами, раз гаубица даже не может произвести демонстрационную стрельбу по факту

      Или финансовые.
      Допустим снаряды по цене 20 обычных.
      Взять туже самую планирующую бомбу - дешево и эффективно , но до СВО её оснащение даже производить ВПК не хотел . Потому что невыгодно. Дешево.
      Я так думаю что и Сердюков(при всех своих недостатках) для ВПК был как кость в горле потому что разворошил осиное гнездо.
    3. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 07:28
      -5
      Цитата: russianreactor
      ... даже PR стрельбы для нашего зомбоящика из СВО не было... гаубица даже не может произвести демонстрационную стрельбу по факту

      Это называется "высосать из пальца" yes

      То, что работу Коалиции на СВО не показали по ящику - печально, конечно... но не смертельно. Однако из этого никак не следует, что "гаубица стрелять не может", это вас кто-то обманул.
    4. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 08:19
      0
      Ни каких технических проблем там нет, вам всё уже чётко и конкретно объяснили что основная проблема в отличии боеприпасов, а вы продолжаете выдумывать какие то свои нелепые версии.
  10. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 07:00
    0
    Из статьи неясно, подходят ли снаряды от старых систем к коалиции?

    Если подходят, то особых проблем нет - производство новых "модульных" зарядов все равно надо будет организовывать практически с нуля. При этом, насколько я понимаю, они будут дешевле и проще в производстве из-за отсутствия гильзы.
    Ну а перевооружение в любом случае дело очень небыстрое, да и не нужно его быстро делать. Сколько лет СССР переходил на танки со 125мм орудием?
    1. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 07:07
      +2
      Цитата: VicktorVR
      При этом, насколько я понимаю, они будут дешевле и проще в производстве из-за отсутствия гильзы.

      Может дешевле,может нет - оболочка модуля должно отвечать куче критериев.Сгорать при минимуме нагара.быть водостойкой,хоть както предохрать находящийся в них порох от деформаций.А это наверное непростая задача.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 08:27
        0
        Цитата: mat-vey
        Сгорать при минимуме нагара.быть водостойкой,хоть както предохрать находящийся в них порох от деформаций.А это наверное непростая задача.

        Которая давно решена в танковых зарядах. А поддон там для обтюрации клинового затвора.
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 07:09
      0
      Цитата: VicktorVR
      Из статьи неясно, подходят ли снаряды от старых систем к коалиции?

      От Акации ко Мсте подходила вся номенклатура, но не наоборот, думаю и с Коалицией и Мстой сходная ситуация.
  11. Diger
    Diger Сегодня, 07:09
    +2
    Цитата: Элуард Петров
    Мало того, что удовольствие окажется не из дешёвых и маловыполнимых ….нужно решить проблему снабжения боеприпасами, которые у «Коалиции» настолько специфические, что от другой артиллерии аналогичного калибра не подойдут.

    belay
    Могу предположить 2 варианта
    1. Автор считает тыловиков и снабженцев ВС РФ на столько тупыми, что они оперируя поставками боеприпасов для САУ 2С1 «Гвоздика» (122-мм), САУ 2СЗ «Акация» (152-мм), САУ 2С19 «Мста-С» (152-мм), «Мста-Б» (152-мм), пушками 2С5 «Гиацинт» (152-мм) и 2С7 «Пион» (203-мм), 120-мм самоходные орудия 2С23 «Нона-СВК», 2С9 «Нона-С», 2С31 «Вена», 2Б16«Нона-К»,2Б9М «Василек» (82-мм), 2Б14-1 «Поднос» (82-мм), минометный комплекс 2С12 «Сани» (120-мм), самоходный 2С4 «Тюльпан» (240-мм) …не в силах осилить поставку ещё одного боеприпаса?
    2. Дорого? Дешевле мобилизнуть и «мясными штурмами»захватить за полгода пару улиц и автобусную остановку?
    ——-
    Лучше бы честно написал: промышленность РФ не в состоянии производить под санкциями ни оружие, ни боеприпас.
    Эта артсистема изготовлена штучно, для парадов
    Цитата: Эдуард Петров
    Затем от 2С36 отказались: повлиял как гигантский вес

    А нельзя было наоборот?
    Отказаться от откровенно глупой идеи, а деньги потратить на дело?
    В итоге армия не имеет арты длиной ствола в 52 калибра, а по ней лупят издалека из 52 калибра.
  12. Eug
    Eug Сегодня, 07:11
    +2
    Как по мне, даже дивизион таких самоходок - очень серьезное средство КББ, при должных уровнях прикрытия, разведки и целеуказания. И вполне "достойный" об'ект испытаний в СВО. Опять же - современная (доКоалиционная) артиллерия может применять этот тип порохового заряда (картузно-составной)? Если "да", то может, его и стоит производить по максимуму с переводом на него Мсты и Акаций? Я так понял, что снаряды подходят к любому типу, разница в зарядах и способах инициации.
  13. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 08:37
    0
    Коалиция СВ вообще ни один снаряд не может использовать, даже свои, потому что нет самой САУ, если не считать парадной версии что показывают на 9 мая, на радость народу и кремлёвским дедам, а армия на Мстах воюет
  14. Tim666
    Tim666 Сегодня, 08:40
    0
    Цитата: Дилетант
    С одной стороны, накопленные десятками лет ещё со времён Советского Союза и по нынешние дни запасы боеприпасов, исчисляемые буквально сотнями тысяч тонн, никто никуда не девал.

    В мемуарах В.Г.Грабина очень подробно и зло рассказывается, как генералы из ГАУ не разрешали ему делать 76 мм пушку УСВ под новый боеприпас, ссылаясь на то, что на складах полно 76 мм снарядов к пушке 1902 г., оставшихся со времен I МВ, из-за чего в первый период ВОВ в КА были проблемы с противотанковой артиллерией.
    Время идет, а генералы похоже те же самые.

    Только не УСВ а Ф-22, и тут не все так однозначно, нельзя сказать что генералы были так уж неправы.
  15. Jager
    Jager Сегодня, 08:44
    -1
    Смешно читать, что всё дело в отсутствии унификации и оригинальных боеприпасах к новой САУ.
    Тогда наши "украинские партнёры" вообще не способны воевать, имея орудия разных стран и эпох, начиная с довоенных советских гаубиц, итальянских, шведских, английских, американских и бог весть каких ещё. Однако...