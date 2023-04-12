Наша САУ 2С35 «Коалиция-СВ» не может использовать боекомплект других российских самоходок

Тема вооружения нашей самоходной артиллерийской установки 2С35 «Коалиция-СВ» на самом деле не так уж и нова. Поэтому поднимать её в очередной раз смысла бы никакого не имело, но с началом специальной военной операции на Украине интерес к артиллерии у широкой общественности вырос до небес. В связи с чем с завидной регулярностью стали появляться сообщения с призывами немедленно поставить машину на вооружение и чуть ли не отправить на фронт.
Тут можно сказать только следующее: оснастить боевые подразделения совершенно новой техникой – это не поплавки к БМП-2 прикрутить. Мало того, что удовольствие окажется не из дешёвых и маловыполнимых в нынешних условиях, так ещё и, кроме разного рода организационных и технических задач, нужно решить проблему снабжения боеприпасами, которые у «Коалиции» настолько специфические, что от другой артиллерии аналогичного калибра не подойдут.
Унификация
К сожалению, в публикациях, рассчитанных на широкий круг читателей, слово «унификация» зачастую ассоциируется с платформами, на которых построена боевая техника. То есть особое внимание ходовым частям, двигателям и трансмиссиям, а порой достаётся и электронике.
А вот про боекомплект обычно просто умалчивают – лишь бы цифры миллиметров были схожие, поскольку бытует мнение, что раз калибр одинаковый, то и «влезет» без всяких проблем в любое орудие. И отчасти это правда: те же танки в лице Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90 разных модификаций, включая «М», потребляют в общем-то одинаковые боеприпасы. Тут даже Т-14 «Армата» никак не выделяется – её пушка 2А82-1М сконструирована таким образом, чтобы вести огонь как абсолютно всеми старыми снарядами советского образца, так и новыми «Вакуум» для примера.
Артиллерия калибра 152-мм тоже не отстаёт: хоть и не полная, но унификация между серийными самоходными установками и буксируемыми орудиями обеспечена. Вот тут-то и возникает ошибочная мысль, что «Коалиция», имея те же миллиметры в калибре, может преспокойно влиться в коллектив российской «арты» и подъедать тот же боекомплект, что и её советские собратья.
На самом деле это не так. До сих пор доподлинно не известно, насколько широко унифицированы снаряды для орудия 2А88 «Коалиции-СВ» и той же «Мсты-С» – по некоторым данным, только частично. Но самое главное то, что эта пушка может использовать только специфические – разработанные специально для неё – модульные безгильзовые метательные заряды.
И здесь действительно есть как недостатки, так и достоинства.
С одной стороны, накопленные десятками лет ещё со времён Советского Союза и по нынешние дни запасы боеприпасов, исчисляемые буквально сотнями тысяч тонн, никто никуда не девал. У нас фактически армия на них по большей части и существует, причём справедливо это не только для артиллерии, но и танковых войск. Кроме того, практически все производственные линии, которые выпускают комплектные выстрелы, как раз под советский стандарт и заточены – тут спрос, как говорится, рождает предложение. Поэтому переход на новые системы может показаться как минимум не выгодным с точки зрения использования имеющегося потенциала.
Боеприпасы для «Коалиция-СВ»
Но с другой стороны, «Коалиция-СВ» должна была и, надеемся, ещё выведет артиллерию на более качественный уровень. Переход на эту арт.систему с целью замены парка самоходной артиллерии в целом можно сравнить с тем, как советские танковые войска перешли от калибра 100 и 115 миллиметров к гладкоствольным 125-мм пушкам, намного расширив свои возможности и обеспечив задел на будущее.
В нашем случае калибр не изменился, но применение нового орудия 2А88 с уникальной системой заряжания для самоходной артиллерии обеспечило характеристики дальности, темпа стрельбы и вариативности выбора начальных скоростей снаряда, недостижимые для серийных САУ, имеющихся на вооружении в России.
Что это за модули?
Всё-таки артиллерийское дело – наука далеко не такая простая, как может показаться. С одной стороны, вроде, кидай снаряды в пушку и знай себе лупи по вражине. С другой – для успешного поражения противника нужен расчёт массы разного рода поправок с учётом влияющих на огонь факторов. Среди них особое место занимает начальная скорость снаряда, которую частенько приходится регулировать с помощью разнотипных по навесу пороха метательных зарядов в гильзах, как для обеспечения нужной дальности стрельбы, так и исходя из специфики снарядов.
С этим, надо сказать, удобства никакого нет.
Например, для той же «Мсты-С» существует три основных типа зарядов: уменьшенный, полный переменный и дальнобойный. При этом полный переменный сам состоит из четырёх разных по мощности пороховых зарядов. И всё это разнообразие отнюдь не универсально: одному снаряду требуется уменьшенный заряд, другому – дальнобойный и так далее.
Модульные заряды в этом плане стали даже некоторым спасением, расширившим круг задач.
Фактически они представляют собой старые добрые картузы, но уже в современном исполнении. В них порох, общий вес которого является предельным для пушки, разделён на равные части и заключён в жёстких сгораемых цилиндрических корпусах круглого сечения. Короче говоря, этакие пороховые «болванки».
Модульные метательные заряды для «Коалиции-СВ». Источник: soviet-ammo.ucoz.ru
Идея их применения проста: гораздо проще и быстрее вогнать в камору орудия нужное тебе количество пороховых модулей из общей кучи, обеспечив требуемую начальную скорость для снаряда, чем иметь в боеукладке массу гильз с разнородными метательными зарядами. Это особенно важно для самоходных артиллерийских установок, боекомплект которых по своему ассортименту строго ограничен при выполнении боевой задачи – часть метательных зарядов фиксированного наполнения (классических) может просто остаться лишней.
Кроме того, модульное заряжание значительно полнее реализует функцию «огневого налёта» или «шторма огня», когда самоходная артиллерийская установка производит несколько выстрелов за короткий промежуток времени на разных углах возвышения орудия и разных метательных зарядов, чтобы снаряды упали на противника одновременно. С гильзами такое тоже пройдёт, но у зарядных модулей вариативности по начальной скорости снаряда больше из-за их количества.
Модульные метательные заряды и снаряды для «Коалиции-СВ». Источник: soviet-ammo.ucoz.ru
Также стоит отметить, что пороховые модули позволяют создать высокоскоростной автомат заряжания пушки за счёт сокращения циклов его работы – автоматике не требуется проворачивать транспортёр, набитый разномастными гильзовыми зарядами, в поисках нужного. Всё загружается из общей кучи.
Но ради этих без сомнения нужных и важных свойств пришлось полностью отказаться от унификации с накопленными годами сотнями тысяч комплектных выстрелов для 152-мм орудий. Их потреблять орудия с модульным заряжанием уже не могли, не только потому, что гильзы в их каморы просто не помещались, и автоматы заряжания с ними работать не способны. Но и по той причине, что у орудий отсутствовал классический казённик – вместо него концентратором пороховой энергии выступал специфический досылатель, закрывающий камору и исполняющий роль затвора.
Схематическое изображение автомата заряжания и артсистемы 2С36 «Коалиция-СВ»
При этом воспламенение модульных зарядов производилось с помощью микроволновой системы, которая через металлическую гильзу с её запальным устройством работать не могла.
Всё это изначально – в рамках самоходной артиллерии – было реализовано на первом варианте «Коалиции-СВ» под индексом 2С36. Да-да, в той самой монструозной машине с двумя пушками и необитаемой башней.
Благодаря раздельно-модульному заряжанию, двум стволам и быстродействующему автомату заряжания с пневматическим механизмом и маятниковым перегружателем выстрелов, обеспечивающим заряжание орудия на любых углах, эта машина выдавала поистине чудовищную для отечественных САУ скорострельность до 16 выстрелов в минуту. Причём в некоторых источниках её темп стрельбы и возможности «огневого налёта» сравнивались с реактивными системами залпового огня.
2С36 «Коалиция-СВ» с двухорудийной артустановкой
Затем от 2С36 отказались: повлиял как гигантский вес и габариты башни, в которой была установлена сдвоенная артиллерийская система, так и вопросы по технической части. Но на смену этой самоходке был разработан её новый вариант в лице 2С35 «Коалиция-СВ», которая была оснащена новым орудием 2А88.
2С35 «Коалиция-СВ» нынешнего варианта с одной пушкой 2А88
Оно полностью сохранило конструкционные особенности своих предшественниц, особенно по части модульного заряжания, но уже в одиночку могло выдать ту же скорострельность как минимум до 16 выстрелов в минуту за счёт переработанного автомата заряжания и активного охлаждения ствола быстроиспаряющейся жидкостью (по открытым данным). К слову, именно с этой пушкой «Коалиция» сейчас и блистает на парадах и полигонах перед объективами телекамер.
Выводы
Да, изначально мы затронули аспект унификации боекомплекта «Коалиции-СВ» с её старшими собратьями. И вроде как создаётся впечатление, будто это даже не камень и не кирпич, а целый валун, брошенный в огород новой самоходки. Но это на самом деле не так.
Всё, что было сказано насчёт этого – лишнее напоминание того факта, что данная САУ не является каким-то промежуточным вариантом, который, обладая несколько повышенными боевыми характеристиками, может быть встроен в действующие войска без особых препон.
«Коалиция-СВ» – это про перевооружение всей самоходной артиллерии и перевод её на качественно новый уровень. Причём перевооружение и по части снабжения новыми боеприпасами, которые будут отвечать возложенным на САУ задачам.
Однако последнее в нынешних условиях просто невозможно, поскольку все производственные линии заняты выпуском комплектных выстрелов для серийных артустановок и буксируемой артиллерии. Особенно учитывая тот факт, что имеющиеся запасы внезапно обнаружили свойство быстро заканчиваться. Поэтому всё, чем пока могут довольствоваться перспективные самоходки – это весьма ограниченные серии боеприпасов, выпущенные для опытной эксплуатации машин.