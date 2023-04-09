Планирующей авиабомбой уничтожен крупный склад боеприпасов противника близ Берислава

Российская боевая авиация продолжает применение планирующих авиационных бомб, которые можно сбрасывать с носителя при его нахождении за несколько десятков километров от цели. Одной из таких «умных» бомб на днях был поражён крупный склад боеприпасов противника к западу от Херсона.
Командование ВСУ накапливало боеприпасы (в том числе ракеты для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды), очевидно, проводя подготовку к контрнаступлению. Однако одного самолёто-вылета оказалось достаточно для того, чтобы склад со всем его содержимым оказался уничтожен.
Известно о том, что склад боеприпасов противник разместил близ города Берислава Херсонской области (правый берег Каховского водохранилища).
Военкоры «Русской весны» представили в сети кадры с тем, как планирующая авиабомба точно поражает цель, в результате чего следует мощная детонация.
Пламя и столб дыма, образовавшиеся в результате удара, поднимались в воздух на десятки метров.
По последним данным, на складе в районе Берислава находились десятки тонн боеприпасов противника, в том числе и те, которые свозились туда после поставки в интересах киевского режима из стран НАТО.