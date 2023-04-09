Военное обозрение
Войти Регистрация

Планирующей авиабомбой уничтожен крупный склад боеприпасов противника близ Берислава

13
Планирующей авиабомбой уничтожен крупный склад боеприпасов противника близ Берислава

Российская боевая авиация продолжает применение планирующих авиационных бомб, которые можно сбрасывать с носителя при его нахождении за несколько десятков километров от цели. Одной из таких «умных» бомб на днях был поражён крупный склад боеприпасов противника к западу от Херсона.


Командование ВСУ накапливало боеприпасы (в том числе ракеты для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды), очевидно, проводя подготовку к контрнаступлению. Однако одного самолёто-вылета оказалось достаточно для того, чтобы склад со всем его содержимым оказался уничтожен.

Известно о том, что склад боеприпасов противник разместил близ города Берислава Херсонской области (правый берег Каховского водохранилища).

Военкоры «Русской весны» представили в сети кадры с тем, как планирующая авиабомба точно поражает цель, в результате чего следует мощная детонация.



Пламя и столб дыма, образовавшиеся в результате удара, поднимались в воздух на десятки метров.

По последним данным, на складе в районе Берислава находились десятки тонн боеприпасов противника, в том числе и те, которые свозились туда после поставки в интересах киевского режима из стран НАТО.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тима
    Тима Сегодня, 07:08
    +4
    Гори гори ясно, чтобы не погасло!!!)))
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 07:16
      +2
      Как говорится- прилетело так прилетело! yes
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 07:20
        +2
        ... а что прилетело? Картинка-то так себе, как на рентгеновском снимке... ничего не понятно.
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 07:25
          +1
          Цитата: Egeny
          .. а что прилетело?

          планирующая авиабомба

          Вот имеется мнение профи:
          https://t.me/fighter_bomber/11721
          https://t.me/fighter_bomber/11841 yes
          Цитата: Egeny
          Картинка-то так себе, как на рентгеновском снимке... ничего не понятно.

          Это просто у Вас негатоскоп хреновый! lol
          1. Egeny
            Egeny Сегодня, 07:59
            0
            ой да ладно, Лёва, всё у меня хорошо с моником и мозгами. Мне просто нужны "минусы" - не хочу менять четыре маленьких на одну большую.)
      2. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 07:56
        -2
        А что прилетело?
        По последним данным, на складе в районе Берислава находились десятки тонн боеприпасов противника
        Десятки тонн боеприпасов это много? Вагон 60 тонн. Сколько десятков тонн там было? Два десятка? Пять десятков? Или думаете там такие дурные что все снаряды свалили в кучу? Вот только эти дурные уже второй год учат воевать Армию России! Печально? Но факт! hi Ничего не имею против наших парней. Но! Мы воюем второй год отбивая историческую территорию России! Окраина это ведь территория России!? Хотя и отжатая у неё украинскими сепаратистами! Точно так же как и территории наших братских республик! Да ещё и кому то Россия прирезала территории типа Казахстану! По факту мы воюем с сепаратистами на своей территории уже второй год! Второй год! США разбили армию Ирака на другом континенте с минимальными потерями считай за месяц! За месяц Карл! СССР разбил Японию за месяц! За месяц Карл! Чего сегодня не хватает России или кто ей мешает разбить сепаратистов???
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:24
    +1
    Однако одного самолёто-вылета оказалось достаточно для того, чтобы склад со всем его содержимым оказался уничтожен.
    Весьма эффективное оружие, для поражения целей!!! good
    Нужно очень много таких хороших) laughing планирующих БП.
  3. AMG
    AMG Сегодня, 07:28
    0
    Береслав находится к востоку от Херсона, там же и Каховское водохранилище, а к западу- Станилав.
    1. AMG
      AMG Сегодня, 07:33
      0
      Исправляю ошибку: к западу от Херсона. находится Станислав.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:30
    +2
    одного самолёто-вылета оказалось достаточно для того, чтобы склад со всем его содержимым оказался уничтожен.
    Пожелаем, чтобы таких самолето-вылетов было как можно больше.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:55
    0
    Планирующей авиабомбой уничтожен крупный склад боеприпасов противника близ Берислава
    . Не воспользоваться преимуществом в наличии авиации, было.... надеюсь, что было в прошлом!
  6. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 08:05
    +1
    По больше накидывать. Как НАТО на Югославию.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:22
    0
    Пилот когда сбрасывал бонбу ,наверно сказал: Сейчас я вам устрою спокойной ночи,будет вам Херсон.