Военное обозрение
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Пророссийские активисты создали в Херсоне подпольную организацию для уничтожения украинских военных объектов

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Пророссийские активисты создали в Херсоне подпольную организацию для уничтожения украинских военных объектов

В российском Херсоне, который в настоящее время контролируется украинскими формированиями, появилась подпольная организация. Ее главная цель – проведение диверсий против объектов украинских вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на одного из подпольщиков.


Как рассказал пророссийский активист, организация называется «Русский Херсон», а создать ее пришлось из-за тяжелой ситуации в городе. Сейчас в Херсоне не работают службы жилищно-коммунального хозяйства, постоянно выключают электричество. В магазинах – очереди за продуктами. В городе находится большое количество украинских военных. Именно военные объекты «Русский Херсон» и планирует уничтожать.

Благодаря нашему содействию уже несколько объектов были успешно отработаны

- рассказал РИА Новости участник организации.

Отдельно подпольщик остановился на проблеме принудительной мобилизации херсонцев в украинские формирования. Он призвал мужчин призывного возраста по возможности не выходить из квартир или домов, чтобы не быть схваченными на улице сотрудниками «территориальных центров комплектования» (так на Украине называют военкоматы). По словам подпольщика, мобилизованных отправляют под Николаев, на полигон «Широкий Лан». Там их приучают к психотропным веществам и затем отправляют на фронт, на верную смерть.

Напомним, что по итогам референдума Херсонская область вошла в состав Российской Федерации. Но ее часть на правом берегу Днепра, вместе с областным центром Херсоном, контролируется украинскими формированиями.
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27 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:20
    +17
    Боже, какой идиотизм сообщать о создании подпольной организации на весь Интернет!!!! fool am
    Ну еще адреса явки пароли и списки участников с фото выложьте!
    Да чего там - сразу шароварным в СБУ все отправьте.

    Я в шоке. belay
    1. nazgul-ishe
      nazgul-ishe Сегодня, 07:25
      +3
      Может это звонок отсюда ихним службам -у вас там мыши завелись.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:27
        +4
        Может и либерастня какая медийно слила инфу для шароварных.... request
        Ну неужели наши совсем крышей поехали такое открыто писать??? О подпольной организации, Карл!!! Подпольной!!!
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:14
          +1
          Трудно поверить в такое в Херсоне, откуда организованно вывезли всех желающих. А тех кто остался гребут в ВСУ подчистую, если верить нашей пропаганде. Так кто же эти неуловимые подпольщики - бабы и старики? А главное, как им удается совершать набеги на военные объекты и уходить невредимыми? Заминировать урну у входа в администрацию? Ну, ждем хотя бы таких новостей в подтверждение, однако чаще видим обратное, на своих территориях. Как уже начинаем привыкать к терактам после Дугиной и Татарского... Кто следующий?
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:27
      +4
      Цитата: Nexcom
      Ну еще адреса явки и пароли выложьте!

      Хорошо, если такая организация реальна. Возможно, это провокация украинских спец.слуб. Или кто-то себе готовит роль "героя-подпольщика."
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:30
        +4
        А в соцсетях страничка подпольной организации будет??? wassat
        Ну там с чатиком, сторис всякие, фоточки ??? wassat
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 07:42
          +1
          Цитата: Nexcom
          А в соцсетях страничка подпольной организации будет???
          Ну там с чатиком, сторис всякие, фоточки ??? wassat

          Вот полковник их уму-разуму учит:
          https://t.me/boris_rozhin/82425
        2. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 07:43
          +3
          Цитата: Nexcom
          .в соцсетях страничка подпольной организации будет??? wassat ...

          Если будет ---- точно провокация!
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:34
        +3
        Весьма сомнительно это.Больше похоже на провокацию или пропагандистский фейк.
      3. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 07:41
        +3
        Цитата: Егоза
        .....Возможно, это провокация украинских спец.слуб. ....

        Также подумал. hi Их повод для репрессий, убийств , грабежа населения?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:46
          +4
          С какалов что ли начали "пример" брать.Это они "анонсируют"свои действия.Подобные вещи делаются в полной тишине
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 07:54
            +1
            Цитата: dmi.pris1
            .... они "анонсируют"свои действия.....

            В своих провокациях могут дойти до разных жестокостей
          2. Петр_Колдунов
            Петр_Колдунов Сегодня, 08:27
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Подобные вещи делаются в полной тишине

            Не согласен категорически! То, что у них в тылу есть подпольщики - СБУ и сами знают. Как и мы точно знаем, что у нас в тылу есть работающие на СБУ кроты и целые ячейки... Многому такая информация помогает? Да вообще ничему не помогает. Ну разве только тому, чтобы не расслабляться. Но во время войны силовые ведомства и так не расслабляются.

            Да и в тишине такие вещи не сделать никак - хотя бы потому, что любая акция, даже по поджогу газетного киоска - это уже шум и публичная реакция. Все равно СБУ начало оперативные разработки в этом направлении после первого же подозрения на то, что среди них есть русские подпольщики. А с таким подозрением любой шароварочекист уже рождается.

            Поэтому сама по себе информация о том, что в Херсоне есть подпольщики - им не вредит. СБУ и так это знает. А лишний медийный шум - только на пользу, это поднимает дух и мешает спокойно спать нацистам (и тут название города как нельзя более начинает себя оправдывать:))).
            Вспомните Молодую Гвардию - они прятали только свои имена, но ни в коем случае не факт своего существования!
    3. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 07:32
      0
      Да ладно! Пароли, явки выложить! Пусть бандеровцы боятся! У них значит в России могут быть поддерживающие окраину, а у нас значит не может быть поддерживающих Россию!? Ничего, ничего! Пусть дрищут! wassat
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:34
        +1
        Не об это речь то ведется.... Совсем не об этом.
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:19
      0
      Цитата: Nexcom
      Боже, какой идиотизм сообщать о создании подпольной организации на весь Интернет!!!! fool am
      Ну еще адреса явки пароли и списки участников с фото выложьте!
      Да чего там - сразу шароварным в СБУ все отправьте.

      Я в шоке. belay

      Понятно, что подобные статейки на ВО воспринимают правильно, но для дебильных укро-мразей это лишний повод позверствовать над безоружными.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:20
    +1
    Ее главная цель – проведение диверсий против объектов украинских вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на одного из подпольщиков.
    Видимо такая необходимость назрела давно. Даже передавая координаты объектов нацистов, будет внесён огромный вклад для ВС РФ.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 07:35
      -1
      Видимо... будет внесён огромный вклад для ВС РФ

      ну да, "видимо", уже полгода как Херсон сдали. Хoхлы каждый день обстреливают наши позиции.
      Вот такая карта изо дня в день.
      [center]
      синие отметки ВСУ, красные - наши
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 07:37
      +2
      Такая необходимость была ещё с начала операции. Но хорошо хоть лёд тронулся и там стали появляться организованные группы сопротивления. Партизанское движение это ни Броуновское движение! Это организация с центральным управлением! Жаль что профукали 14-й год и так же профукали после 14-го. Видимо делали ставку на бизнес окраины. Те кинули Россию. Теперь сделали ставку на простых жителей. Успехов Движению Сопротивления!!!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:33
    +2
    появилась подпольная организация
    Это конечно хорошо, но зачем об этом сообщать через СМИ СБУ? Скажу прямо, что ситуация довольно странная.
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 07:52
      0
      Для дурачков. Чтобы радостно подпрыгивали.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 08:03
        +1
        да они уже допрыгались, причём радостно... их как собак отлавливают на улицах городов окраины.
  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:52
    +1
    Может деза отвлекающая, чтобы настоящие следы запутать...
  5. Вовик
    Вовик Сегодня, 08:04
    +1
    Когда в Великую Отечественную войну партизаны мост взрывали немцы типа не догадывались, думали сам упал? Так и сейчас если это правда написана "Благодаря нашему содействию уже несколько объектов были успешно отработаны" то сбу хоть пиши здесь хоть нет уже ищет причасных к отработке обьектов.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:04
    +1
    ЕПРСТ!!! Вы ещё фамилии руководителей, сайт организации и телефонные номера, куда следует обращаться "неравнодушным гражданам" чиракните в своих статейках. sad Эти СМИшники совсем офонарели.
  7. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 08:08
    +1
    Именно военные объекты «Русский Херсон» и планирует уничтожать.

    Ключевое слово, - "планируют" . Отчего-то вспоминается "планы партии, - планы народа".
  8. Комментарий был удален.
  9. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:14
    0
    Лажа. На днях скинули планы наступления хунты. А сейчас пришла ответка - подполье Херсона. Троллинг на уровне военных ведомств США и РФ.