Пророссийские активисты создали в Херсоне подпольную организацию для уничтожения украинских военных объектов

В российском Херсоне, который в настоящее время контролируется украинскими формированиями, появилась подпольная организация. Ее главная цель – проведение диверсий против объектов украинских вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на одного из подпольщиков.
Как рассказал пророссийский активист, организация называется «Русский Херсон», а создать ее пришлось из-за тяжелой ситуации в городе. Сейчас в Херсоне не работают службы жилищно-коммунального хозяйства, постоянно выключают электричество. В магазинах – очереди за продуктами. В городе находится большое количество украинских военных. Именно военные объекты «Русский Херсон» и планирует уничтожать.
Благодаря нашему содействию уже несколько объектов были успешно отработаны
- рассказал РИА Новости участник организации.
Отдельно подпольщик остановился на проблеме принудительной мобилизации херсонцев в украинские формирования. Он призвал мужчин призывного возраста по возможности не выходить из квартир или домов, чтобы не быть схваченными на улице сотрудниками «территориальных центров комплектования» (так на Украине называют военкоматы). По словам подпольщика, мобилизованных отправляют под Николаев, на полигон «Широкий Лан». Там их приучают к психотропным веществам и затем отправляют на фронт, на верную смерть.
Напомним, что по итогам референдума Херсонская область вошла в состав Российской Федерации. Но ее часть на правом берегу Днепра, вместе с областным центром Херсоном, контролируется украинскими формированиями.