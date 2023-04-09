Глава Чеченской Республики рассказал, как батальон «Восток-Ахмат» сорвал попытку контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении батальон «Восток-Ахмат» сумел предотвратить попытку украинского формирования наступать на российские позиции. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, опубликовав соответствующий пост в Telegram.
По утверждению Кадырова, в результате боестолкновения у ВСУ не осталось шансов на воплощение своих замыслов. Наступавшее формирование было разгромлено, а обстановка в зоне ответственности батальона на Запорожском направлении остается полностью контролируемой.
Личный состав батальона «Восток-Ахмат» своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований. Итог этой операции – уничтоженная бронетехника, потери среди военнослужащих ВСУ и множество трофеев
- написал Рамзан Кадыров.
Глава ЧР рассказал, что минометчики батальона обстреляли украинскую пехоту. В итоге желание наступать на российские позиции у военнослужащих ВСУ отпало. Были уничтожены два танка и одна боевая машина пехоты западного производства, подчеркнул Кадыров.
По словам Кадырова, это уже далеко не первое подобное противодействие батальона наступательной активности украинских формирований. Ранее батальон предотвратил другую попытку контрнаступления, уничтожив до 10 единиц бронетехники противника.
Напомним, что Запорожское направление называется многими украинскими и западными аналитиками в качестве одного из наиболее вероятных с точки зрения планируемого на вторую половину апреля – май 2023 года масштабного контрнаступления украинских войск. Ранее временно исполняющий обязанности главы администрации российской Запорожской области Евгений Балицкий заявлял о концентрации 40-тысячной группировки ВСУ в оккупированной киевским режимом северной части области. При этом Балицкий отмечал, что в регионе готовы дать достойный отпор контрнаступлению.