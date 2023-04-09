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Глава Чеченской Республики рассказал, как батальон «Восток-Ахмат» сорвал попытку контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении

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Глава Чеченской Республики рассказал, как батальон «Восток-Ахмат» сорвал попытку контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении батальон «Восток-Ахмат» сумел предотвратить попытку украинского формирования наступать на российские позиции. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, опубликовав соответствующий пост в Telegram.


По утверждению Кадырова, в результате боестолкновения у ВСУ не осталось шансов на воплощение своих замыслов. Наступавшее формирование было разгромлено, а обстановка в зоне ответственности батальона на Запорожском направлении остается полностью контролируемой.

Личный состав батальона «Восток-Ахмат» своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований. Итог этой операции – уничтоженная бронетехника, потери среди военнослужащих ВСУ и множество трофеев

- написал Рамзан Кадыров.

Глава ЧР рассказал, что минометчики батальона обстреляли украинскую пехоту. В итоге желание наступать на российские позиции у военнослужащих ВСУ отпало. Были уничтожены два танка и одна боевая машина пехоты западного производства, подчеркнул Кадыров.

По словам Кадырова, это уже далеко не первое подобное противодействие батальона наступательной активности украинских формирований. Ранее батальон предотвратил другую попытку контрнаступления, уничтожив до 10 единиц бронетехники противника.

Напомним, что Запорожское направление называется многими украинскими и западными аналитиками в качестве одного из наиболее вероятных с точки зрения планируемого на вторую половину апреля – май 2023 года масштабного контрнаступления украинских войск. Ранее временно исполняющий обязанности главы администрации российской Запорожской области Евгений Балицкий заявлял о концентрации 40-тысячной группировки ВСУ в оккупированной киевским режимом северной части области. При этом Балицкий отмечал, что в регионе готовы дать достойный отпор контрнаступлению.
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5 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:26
    -1
    На Запорожском направлении батальон «Восток-Ахмат» сумел предотвратить попытку украинского формирования наступать на российские позиции.
    Прощупывает укронацист нашу оборону. Где то он всё равно начнёт идти на убой. Полагаю к встрече укронацистов, ВС РФ готовы.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:31
      +3
      Это была разведаа боем.В наступление идут десятки бронемашин.Нечто подобное некоторое время назад было на видео с Херсонского направления.Шли двумя колоннами,напоролись на одинокий наш танк..
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 07:43
      +3
      Рамзан Кадыров конечно патриот России! Но тут он кажется загнул и сильно! Одним батальоном остановил контнаступление!? А почему тогда батальон сам не пошёл наступать? Смог бы войти на плечах отступающих!
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 08:05
        +2
        Цитата: северный кавказ
        Но тут он кажется загнул и сильно!

        Ну так все информационное пространство занято музыкантами Пригожина. Кадырову такое обидно. smile
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:36
    +1
    Итог этой операции – уничтоженная бронетехника, потери среди военнослужащих ВСУ и множество трофеев
    Такие итоги конечно радуют и придают оптимизма. Ребята, как говорится, воюют от души и не дают противнику шансов на прорыв.