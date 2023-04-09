Сирийской ПВО удалось перехватить несколько выпущенных по стране израильских ракет

Системы противовоздушной обороны ВС Сирии сумели сбить несколько ракет, которые Израиль запустил по территории страны. Об этом сообщило министерство обороны САР в социальных сетях.
По утверждению сирийских военных, ракеты были запущены Армией обороны Израиля со стороны Голанских высот по целям на территории Сирийской Арабской Республики. Около 5 часов утра по местному времени израильские войска начали обстреливать южные районы республики. О жертвах не сообщается, но известно, что ущерб сирийским объектам был нанесен.
Военное командование ЦАХАЛ, в свою очередь, заявляет, что огонь по сирийской территории был открыт в ответ на запуск ракет по контролируемым израильскими военными Голанским высотам. Две ракеты залетели на территорию Израиля, одну из них удалось сбить, а вторая упала сама.
Тем временем, сирийский телеканал «Аль-Ихбария» сообщил о серии взрывов в районе столицы САР Дамаска. Характер взрывов, как сообщает сирийская пресса, уточняется. Не исключено, что они также были связаны с работой средств противовоздушной обороны.
Отметим, что обстановка в Сирии в последние недели значительно обострилась. Израиль активизировал обстрелы и авиационные удары по территории суверенного государства – Сирийской Арабской Республики (САР). Как и следовало ожидать, в данном случае «международное сообщество» во главе с США молчит, никто не обвиняет Израиль в агрессии и не вводит санкции против израильских высокопоставленных чиновников и старших офицеров ЦАХАЛ.