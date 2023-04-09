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Сирийской ПВО удалось перехватить несколько выпущенных по стране израильских ракет

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Сирийской ПВО удалось перехватить несколько выпущенных по стране израильских ракет

Системы противовоздушной обороны ВС Сирии сумели сбить несколько ракет, которые Израиль запустил по территории страны. Об этом сообщило министерство обороны САР в социальных сетях.


По утверждению сирийских военных, ракеты были запущены Армией обороны Израиля со стороны Голанских высот по целям на территории Сирийской Арабской Республики. Около 5 часов утра по местному времени израильские войска начали обстреливать южные районы республики. О жертвах не сообщается, но известно, что ущерб сирийским объектам был нанесен.

Военное командование ЦАХАЛ, в свою очередь, заявляет, что огонь по сирийской территории был открыт в ответ на запуск ракет по контролируемым израильскими военными Голанским высотам. Две ракеты залетели на территорию Израиля, одну из них удалось сбить, а вторая упала сама.

Тем временем, сирийский телеканал «Аль-Ихбария» сообщил о серии взрывов в районе столицы САР Дамаска. Характер взрывов, как сообщает сирийская пресса, уточняется. Не исключено, что они также были связаны с работой средств противовоздушной обороны.

Отметим, что обстановка в Сирии в последние недели значительно обострилась. Израиль активизировал обстрелы и авиационные удары по территории суверенного государства – Сирийской Арабской Республики (САР). Как и следовало ожидать, в данном случае «международное сообщество» во главе с США молчит, никто не обвиняет Израиль в агрессии и не вводит санкции против израильских высокопоставленных чиновников и старших офицеров ЦАХАЛ.
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4 комментария
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:47
    0
    Как и следовало ожидать, в данном случае «международное сообщество» во главе с США молчит, никто не обвиняет Израиль в агрессии и не вводит санкции против израильских высокопоставленных чиновников и старших офицеров ЦАХАЛ.
    С какого перепугу, мерикатос стал бы против терроризма израиля?! Об остальных шавках, и речи нет.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 07:54
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Как и следовало ожидать, в данном случае «международное сообщество» во главе с США молчит, никто не обвиняет Израиль в агрессии и не вводит санкции против израильских высокопоставленных чиновников и старших офицеров ЦАХАЛ.
      С какого перепугу, мерикатос стал бы против терроризма израиля?! Об остальных шавках, и речи нет.

      Бомбить страну с которой ты находится в официальном состоянии войны это терроризм? То как называть СВО? wassat
  2. nazgul-ishe
    nazgul-ishe Сегодня, 07:54
    0
    "Системы противовоздушной обороны ВС Сирии сумели сбить несколько ракет, которые Израиль запустил по территории страны"
    Портят праздник ПВОшникам.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:03
    0
    обстановка в Сирии в последние недели значительно обострилась.
    Так она и не была слишком спокойной, просто иногда из стабильно тяжелой переходит в непредсказуемо тяжелую. И виной этому действия Израиля. Что-то не слышно про удары по американским базам на территории Сирии. А не мешало при каждом налете израильской авиации отвечать ударам по американцам от "неизвестных".