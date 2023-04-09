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Российский военкор: «Без сильной артиллерии нет успеха в СВО»

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Российский военкор: «Без сильной артиллерии нет успеха в СВО»

Важнейшую роль в специальной военной операции ВС РФ играют именно ракетные войска и артиллерия. Об этом в своей очередной публикации в Telegram пишет военный корреспондент Александр Сладков, анализируя роль артиллерийских подразделений в текущих боевых действиях.


Как пишет Сладков, в свое время «ошибкой ошибок» было легкое отношение командования к артиллерии на фоне увлечения «Калибрами» и «Кинжалами». На самом деле, обычная полевая артиллерия играет ключевую роль в боевых действиях. Военкор отмечает, что щедрое снабжение артиллерии боеприпасами позволяет российским вооруженным силам продвигаться вперед, успешная контрбатарейная борьба обеспечивает сохранение контроля над позициями и завоевание новых рубежей.

Без сильной артиллерии нет успеха в СВО. А если дроны-наводчики имеются, разведкомплексы в каждом дивизионе, если стволы новые и боеприпасов море, то нас ни одна армия не остановит

- пишет военкор Сладков.

С мнением военного корреспондента сложно не согласиться. В настоящее время ситуация на фронте сложилась таким образом, что действительно именно артиллерия является едва ли не главным участником спецоперации. Не случайно многие западные военные эксперты на основе анализа спецоперации уже сделали вывод: в конфликтах обозримого будущего очень важное значение будут иметь обладание дальнобойной артиллерией с большим количеством боеприпасов и грамотно организованное взаимодействие артиллерийских подразделений с разведкой посредством беспилотной авиации.

Разумеется, для эффективной работы артиллерии должно быть налажено ее регулярное снабжение боеприпасами в таких количествах, которые бы обеспечивали преимущество над противником. Пока даже западные СМИ признают, что производство боеприпасов в России налажено куда лучше, чем в европейских странах и даже США.
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11 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:05
    +3
    Без сильной РАЗВЕДКИ, без сильных ВКС, без сильных ШТУРМОВЫХ частей, без сильного ТЫЛА и без сильной МЕДИЦИНЫ, без сильного ПВО, без сильных БРОНЕТАНКОВЫХ войск, без сильного КОММАНДОВАНИЯ, ничего не забыл?!
    1. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 08:10
      +1
      Логистику забыл.
      Да - да короткий комментарий.
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 08:16
      0
      ничего не забыл?!

      Самое главное, сильное, решительное, умное руководство страны.
  2. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 08:06
    +2
    А что нибудь ещё более банальное можно сообщить, ну там сытые и здоровые воюют лучше чем голодные и больные и вообще какое отношение имеют калибры которых несколько сотен запустили и штучные кинжалы к полевой артиллерии?
  3. Egeny
    Egeny Сегодня, 08:09
    -2
    Сладков анализирует роль артиллерийских подразделений СВО

    ещё один гуру нашёлся... истину открыл.
    Сопли жевать не надо вот тогда и порядок в войсках будет.
  4. Попандос
    Попандос Сегодня, 08:11
    +1
    важное значение будут иметь обладание дальнобойной артиллерией с большим количеством боеприпасов и грамотно организованное взаимодействие артиллерийских подразделений с разведкой

    Ещё нужно добавить наличие недорогих корректируемых боеприпасов.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:12
    +1
    обычная полевая артиллерия играет ключевую роль в боевых действиях.
    СВО подтвердило изречение бытовавшее в период ВОВ, что артиллерия - Бог войны! Сегодня это наглядно видно.
    1. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 08:14
      0
      Нет ни каких богов войны, если противник господствует в воздухе, то толку с вашего бога.
  6. палестинец
    палестинец Сегодня, 08:16
    0
    все таки не зря наши солдаты в времена ВОВ называли артиллерию- бог войны
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:16
    0
    Как пишет Сладков, в свое время «ошибкой ошибок» было легкое отношение командования к артиллерии на фоне увлечения «Калибрами» и «Кинжалами». На самом деле, обычная полевая артиллерия играет ключевую роль в боевых действиях.

    Ключевую роль в боевых действиях артиллерия стала играть, господин Сладков, после того, как произошло насыщение пехоты ПЗРК И ПТУР. Когда авиация и танки стали слишком уязвимы, а это произошло в 70-е годы. Спите, Сладков. И артиллерия должна быть не обычная полевая, а мобильная в виде САУ и РСЗО со средствами инстументальной разведки. А увлечение Калибрами и Кинжалами правильное, только применение было в начале СВО неправильное, вместо того, чтобы нарушить связь и соответственно лишить ВСУ управления ударами по командным пунктам и узлам связи, наши горе-стратеги крошили аэродромные плиты...Пожалели генералов. А было-то всего 4 сервера и один коммерческий спутник на все ВСУ. В Крыму первым делом погасили связь, поэтому и получилось.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:25
    0
    Цитата: Egeny
    Сопли жевать не надо вот тогда и порядок в войсках будет.
    Не слишком ли высокомерно и якобы со знанием дела? В каком полку служили мадам? Знаете армейский быт, порядок отдачи и выполнения приказов, знакомы с Уставами...