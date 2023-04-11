Картины Нового времени рассказывают

Вот она – картина, о которой мы сегодня главным образом и поведем речь – «Ополченческая рота округа VIII под командованием капитана Рулофа Бикера». Бартоломеус ван дер Хелст (1613–1670), 1639 г. Рейксмюсеум, Амстердам
…сердце свое он устремляет на то,
чтобы изображение было похоже,
и забота его – о том,
чтоб окончить дело в совершенстве.
Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова, 38:28
чтобы изображение было похоже,
и забота его – о том,
чтоб окончить дело в совершенстве.
Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова, 38:28
История в изображениях. Средневековье нашло своё художественное отражение в миниатюрах на страницах манускриптов. Мы не раз обращались к ним и можем вполне уверенно говорить о том, что при всей плоскостности и специфичности этих иллюстраций они очень точны в мелочах. Точно передают детали одежды, оружия, архитектуры, словом, по ним можно очень даже хорошо представить эту эпоху. Но вот наступило Новое время. Художники овладели искусством перспективы, научились мастерски изображать людей на портретах, и теперь именно живописные полотна мастеров XVI–XVII вв. стали во многом источником наших знаний о тех временах.
Эта же картина в изображении на плоскости. Отметим, что она просто огромна 2,35 м на 7,5 м
Ведь фотографии тогда люди не знали. Но, как и сейчас, им точно также хотелось сохранить свой образ для потомков. Поэтому они заказывали свои портреты, причем не только индивидуальные, но и групповые.
Цена за изображение своей персоны на групповом портрете в 1617 году равнялась 50 гульденам, а к 1642 году поднялась до 100, что составляло четырехмесячный средний заработок квалифицированного рабочего. То есть бедняки ну никак попасть на картину не могли.
Правда, это амстердамские цены, а в провинции художнику за портрет на картине могли заплатить и 15 гульденов. В любом случае попасть на полотно случайные люди не могли. Это было возможно лишь для состоятельных граждан. Недаром на многих из этих групповых портретов они разодеты наилучшим образом, а многие красуются ещё и в доспехах, изготовленных явно на заказ.
И многие нидерландские художники той эпохи сделали себе имя именно на таких вот огромных полотнах, изображающих сразу десятки людей. Вспомните, тот же «Ночной дозор» Рембрандта, который на страницах ВО мы как-то уже рассматривали. Кто же о ней не слышал, как и о самом Рембранте. Вот только картин таких, оказывается, было много.
В наши дни никого не удивляют групповые фотографии делегатов каких-то международных саммитов, спортивных команд, участников неких важных сборищ. Но все то же самое было и в прошлом. Людям хотелось увековечить себя вместе с товарищами по какому-то общему делу, показать свою причастность к чему-то очень важному.
Вот так в XVII веке и появились групповые портреты представителей различных гильдий и объединений, а также военизированных формирований. Особенно популярными и многочисленными они были в Нидерландах, где по счастливому стечению обстоятельств работало и множество талантливых живописцев. И вот там возник очень интересный жанр в живописи, в других странах не встречающийся: групповые портреты местных ополчений.
Одну из первых таких картин написал нидерландский художник Дирк Якобс (1497–1567), относящийся к мастерам Северного Возрождения и прославившийся как портретист. Это «Портрет членов стрелковой гильдии» (1529), который находится сегодня в Рейксмюсеуме в Амстердаме. Для нас он, впрочем, ничем не примечателен – просто много человеческих лиц и все. Но не только он один писал в те годы подобные портреты.
Вот и ещё один…
Корнелис Антонис (ок. 1505–1553). «Групповой портрет кловениров роты А», 1531 г. Рейксмюсеум, Амстердам.
Кловениры – это стрелки, от искаженного слова куливринеры. Любопытно, что все они показаны в латных доспехах, что для стрелков даже начала XVI было не типично, а позади совершенно фантастический пейзаж…
Работа Дирка Якобса «Групповой портрет корпорации амстердамских стрелков» 1532 года для нас интереснее, поскольку её центральный персонаж одет в очень характерные доспехи. Почему он один? Ну кто же сегодня это может знать. Важно, что их можно рассмотреть, отнести к определенному времени и даже сравнить с другими подобными доспехами, которые есть в музеях.
Дирк Якобс. «Групповой портрет корпорации амстердамских стрелков», 1532 г. Эрмитаж, Санкт-Петербург
Тут надо заметить, что рисовать амстердамским художникам было кого. Ведь численность амстердамского ополчения постоянно увеличивалась и в 1672 году достигла порядка 10 000 человек. Есть, например, такие цифры:
1580 г.: 11 районов города, 11 рот, 44 отделения;
1613 г.: 13 районов, 13 рот, 52 отделения;
1620 г.: 20 районов, 20 рот, 80 отделений;
1650 г.: 54 района, 54 роты, 162 отделения;
1672 г.: 60 районов, 60 рот, 180 отделений.
Так что художники, работавшие в этом жанре, без работы не сидели. Более того, на сегодня насчитывается почти 130 картин, написанных в этом жанре.
А это картина Якоба Лайона (1586/7–1648/51) «Групповой портрет стрелков роты капитана Якоба Питерса Хогкамера и лейтенанта Питера Якобса Ван Рейна» (Гильдия лучников-арбалетчиков), 1628 г., Рейксмюсеум, Амстердам
На этом полотне мы видим всего двух мушкетеров (слева и справа). Большинство остальных персонажей изображены в латах пикинеров, причем у некоторых даже латы на руках! Ну а командир, стоящий в центре, так и вовсе одет в доспехи, покрытые сложной гравировкой, явно сделанные на заказ.
Франс Баденс (1571–1618) «Рота капитана Арента тен Грутенхейса и лейтенанта Якоба Флориса Клока», 1613 г. Рейксмюсеум, Амстердам
Столь же интересен и групповой портрет кисти Франса Баденса, на котором из 21 человека в доспехи облачены девять человек, причем мушкетеров среди них не видно вообще. Интересно, что на картине никто не показан в шлеме. Только шляпы с высокой тульей по моде тех лет, а ещё, опять же, по моде того времени у них у всех (кроме одного!) плоеные воротники в форме фрезы.
Самая необычная фигура картины – это барабанщик в центре. Он явно имел низкое звание и у него, скорее всего, не было бы достаточно денег, чтобы заплатить за свой портрет. Во всяком случае, на плоеный воротник денег ему уже точно не хватило. Но, видимо, и барабанщик, и множество копий и шляп на заднем плане были изображены специально, чтобы создать впечатление, что на картине присутствует всё подразделение, а не только состоятельные «отцы-командиры».
Исключительно интересными картинами в этом жанре прославился Бартоломеус ван дер Хелст (ок. 1613–1670) – нидерландский живописец и гравёр, известный также как портретист. Сын трактирщика он где-то обучился живописи (где и у кого точно неизвестно, предполагают, что у Николаеса Элиаса Пикенуа, который также писал групповые портреты амстердамских ополченцев). Однако уже первые его работы заслужили всеобщее одобрение.
Николаес Элиас Пикенуа, «Рота капитана Дирка Толинкса и лейтенанта Питера Адрианса Раепа» (фрагмент), 1639 г. Рейксмюсеум, Амстердам
К Хелсту быстро пришла слава, и он начал получать ответственные заказы. И так уж получилось, что основными заказчиками его работ стали представители городских верхов, а основными сюжетами – празднества стрелков и подобные им мероприятия. Его шедевр – огромный групповой портрет «Торжество по поводу подписания Мюнстерского договора» был написан им в 1648 году.
Эта картина находится в Амстердаме там же, где и «Ночной дозор» Рембрандта, поэтому сравнить их может каждый и, кстати, долгое время это полотно считали равным творению Рембрандта.
Вот она, эта картина!
Картины Хелста нравились тем, что мастерски передавали мельчайшие детали одежды его персонажей, не говоря уже о впечатляющем портретном сходстве, так что по сути их можно приравнять к современным фотографиям. А самое главное – Хелст умел угождать требованиям своих высокопоставленных заказчиков, и одновременно оставаться на позициях реалистического искусства.
В итоге жил он, ни в чём не нуждаясь, в почёте и довольстве, но вот сын его, хотя он тоже стал художником, до уровня своего отца так все-таки и не поднялся, несмотря на все старания Хелста.
Картина «Ополченческая рота округа VIII под командованием капитана Рулофа Бикера», написанная им в 1639 году, хотя и не так знаменита, как «Торжество…», но очень ценна для нас тем, что с фотографической точностью передает одежду и снаряжение изображенных на ней персонажей.
Вот фрагмент левой части этого полотна, на котором мы видим сразу двух мушкетеров в полном снаряжении, причем тот, кто находится справа, принял даже боевую стойку, а в серпентине его мушкета виден вставленный и зажженный фитиль. Очень хорошо, вплоть до самых мелких прорезей на наконечнике, показана алебарда в типично голландском стиле. Кстати, поза мушкетера в точности соответствует изображению из книги «Упражнения с оружием для аркебуз, мушкетов и пик» с иллюстрациями Якоба де Гейна Второго, вышедшая в Голландии в 1607 году. Так что, может быть, с позой Хелст особо и не перетруждался, а попросту перерисовал из этой книги, приставив к телу голову с портретом заказчика?!
Фрагмент с изображением изготовившегося к выстрелу мушкетера. Как и положено, фитиль у него зажжен с обоих концов! Обращают на себя внимание также небольшие горжеты, которые персонажи картины носят вместо кирас
Еще два мушкетера и явно чей-то сын… Не пожалел папа гульденов!
На этом фрагменте мы видим исключительно точно прорисованные зарядцы, подвешенные к бандельеру
Офицеры и другие члены милиции округа VIII в Амстердаме во главе с капитаном Рулофом Бикером и лейтенантом Яном Михельсом. Только на двух персонажах этой части картины мы видим пикинерские латы. Но зато у «милиционера» вверху в руках изображен типичный ренессансный меч с огромным перекрестием. Зачем он извлек его из ножен и потрясает им над головами товарищей, непонятно. Но по сравнению со шпагами других выглядит он просто устрашающе…
Так что совершенно очевидно, что данная серия картин голландских художников является интереснейшим источником по военной истории Нового времени…