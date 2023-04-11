Картины Нового времени рассказывают



Вот она – картина, о которой мы сегодня главным образом и поведем речь – «Ополченческая рота округа VIII под командованием капитана Рулофа Бикера». Бартоломеус ван дер Хелст (1613–1670), 1639 г. Рейксмюсеум, Амстердам

…сердце свое он устремляет на то,

чтобы изображение было похоже,

и забота его – о том,

чтоб окончить дело в совершенстве.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова, 38:28



Эта же картина в изображении на плоскости. Отметим, что она просто огромна 2,35 м на 7,5 м



Корнелис Антонис (ок. 1505–1553). «Групповой портрет кловениров роты А», 1531 г. Рейксмюсеум, Амстердам.

Кловениры – это стрелки, от искаженного слова куливринеры. Любопытно, что все они показаны в латных доспехах, что для стрелков даже начала XVI было не типично, а позади совершенно фантастический пейзаж…



Дирк Якобс. «Групповой портрет корпорации амстердамских стрелков», 1532 г. Эрмитаж, Санкт-Петербург



А это картина Якоба Лайона (1586/7–1648/51) «Групповой портрет стрелков роты капитана Якоба Питерса Хогкамера и лейтенанта Питера Якобса Ван Рейна» (Гильдия лучников-арбалетчиков), 1628 г., Рейксмюсеум, Амстердам



Франс Баденс (1571–1618) «Рота капитана Арента тен Грутенхейса и лейтенанта Якоба Флориса Клока», 1613 г. Рейксмюсеум, Амстердам



Николаес Элиас Пикенуа, «Рота капитана Дирка Толинкса и лейтенанта Питера Адрианса Раепа» (фрагмент), 1639 г. Рейксмюсеум, Амстердам



Вот она, эта картина!



Вот фрагмент левой части этого полотна, на котором мы видим сразу двух мушкетеров в полном снаряжении, причем тот, кто находится справа, принял даже боевую стойку, а в серпентине его мушкета виден вставленный и зажженный фитиль. Очень хорошо, вплоть до самых мелких прорезей на наконечнике, показана алебарда в типично голландском стиле. Кстати, поза мушкетера в точности соответствует изображению из книги «Упражнения с оружием для аркебуз, мушкетов и пик» с иллюстрациями Якоба де Гейна Второго, вышедшая в Голландии в 1607 году. Так что, может быть, с позой Хелст особо и не перетруждался, а попросту перерисовал из этой книги, приставив к телу голову с портретом заказчика?!



Фрагмент с изображением изготовившегося к выстрелу мушкетера. Как и положено, фитиль у него зажжен с обоих концов! Обращают на себя внимание также небольшие горжеты, которые персонажи картины носят вместо кирас



Еще два мушкетера и явно чей-то сын… Не пожалел папа гульденов!



На этом фрагменте мы видим исключительно точно прорисованные зарядцы, подвешенные к бандельеру



Офицеры и другие члены милиции округа VIII в Амстердаме во главе с капитаном Рулофом Бикером и лейтенантом Яном Михельсом. Только на двух персонажах этой части картины мы видим пикинерские латы. Но зато у «милиционера» вверху в руках изображен типичный ренессансный меч с огромным перекрестием. Зачем он извлек его из ножен и потрясает им над головами товарищей, непонятно. Но по сравнению со шпагами других выглядит он просто устрашающе…