Минобороны РФ опубликовало видеокадры применения РЛС «Ниобий» в зоне спецоперации

Сегодня в России отмечается День войск противовоздушной обороны, а их личный состав несет свою трудную и опасную службу в зоне проведения специальной военной операции. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеокадры работы РЛС «Ниобий», о специфике которой рассказывает начальник радиолокационной станции.РЛС «Ниобий» занимается сканированием воздушного пространства в радиусе 50 километров. С помощью РЛС осуществляется одновременное наблюдение за сотнями объектов в воздухе. Станция определяет тип объектов, их принадлежность к определенному государству. Если засекаются опасные цели, то информация передается в командный пункт. Там принимается решение, какое подразделение противовоздушной обороны займется сопровождением воздушной цели и ее последующим уничтожением.Как рассказал начальник радиолокационной станции, РЛС «Ниобий» используется для обнаружения и сопровождения силами ПВО аэродинамических и баллистических целей. Кроме того, станция обладает функцией пеленгации источников радиопомех. Данные обрабатываются станцией автоматически. Затем уже готовая информация передается силам ПВО для сопровождения и уничтожения воздушных целей.С помощью РЛС «Ниобий» в зоне спецоперации обнаруживают не только самолеты и вертолеты украинских воздушных сил, но и беспилотные летательные аппараты, обнаружить которые – далеко не самая простая задача. Но поступившая не так давно на вооружение подразделений ПВО сухопутных войск радиолокационная станция с данными задачами успешно справляется, отмечают в российском военном ведомстве.