В настоящее время золотовалютные резервы Украины находятся на максимальном уровне за последние 10 лет. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, выступая в эфире телеканала «Мы – Украина».По утверждению Устенко, в настоящее время золотовалютные резервы Украины оцениваются более чем в 30 миллиардов долларов. Это – самый масштабный показатель за последние десять лет. Устенко отметил, что подобной суммы хватит для оплаты импорта зарубежных товаров в течение пяти месяцев.Между тем, в начале марта 2023 года Национальный банк Украины распространил информацию о снижении в феврале текущего года объема золотовалютных резервов страны на 3,5%. В марте они составляли 28,86 млрд долларов. Что интересно, в январе 2023 года золотовалютные резервы страны, по данным банка, увеличились на 5% и составили почти 30 млрд долларов. В 2022 году наблюдалось общее снижение объема золотовалютных резервов Украины на 7,9%.Следует отметить, что современная Украина фактически не является самостоятельным в экономическом и финансовом плане государством. Киевский режим довел страну до состояния банкротства, превратив ее в тотального должника Запада со всеми вытекающими последствиями.Сегодня Киеву удается поддерживать видимость финансово-экономического благополучия исключительно благодаря западным финансовым траншам. Но Запад осуществляет щедрое финансирование Украины в обмен на выполнение определенных функций, на первом месте среди которых – ведение боевых действий против России «до последнего украинца», ценой разрушенной инфраструктуры и погибающего или разбегающегося населения.