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Советник президента Украины: Золотовалютные резервы Киева достигли максимума за последнее десятилетие

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Советник президента Украины: Золотовалютные резервы Киева достигли максимума за последнее десятилетие

В настоящее время золотовалютные резервы Украины находятся на максимальном уровне за последние 10 лет. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, выступая в эфире телеканала «Мы – Украина».


По утверждению Устенко, в настоящее время золотовалютные резервы Украины оцениваются более чем в 30 миллиардов долларов. Это – самый масштабный показатель за последние десять лет. Устенко отметил, что подобной суммы хватит для оплаты импорта зарубежных товаров в течение пяти месяцев.

Между тем, в начале марта 2023 года Национальный банк Украины распространил информацию о снижении в феврале текущего года объема золотовалютных резервов страны на 3,5%. В марте они составляли 28,86 млрд долларов. Что интересно, в январе 2023 года золотовалютные резервы страны, по данным банка, увеличились на 5% и составили почти 30 млрд долларов. В 2022 году наблюдалось общее снижение объема золотовалютных резервов Украины на 7,9%.

Следует отметить, что современная Украина фактически не является самостоятельным в экономическом и финансовом плане государством. Киевский режим довел страну до состояния банкротства, превратив ее в тотального должника Запада со всеми вытекающими последствиями.

Сегодня Киеву удается поддерживать видимость финансово-экономического благополучия исключительно благодаря западным финансовым траншам. Но Запад осуществляет щедрое финансирование Украины в обмен на выполнение определенных функций, на первом месте среди которых – ведение боевых действий против России «до последнего украинца», ценой разрушенной инфраструктуры и погибающего или разбегающегося населения.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Denis Dubin
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37 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:33
    +10
    100% все золотоволютные резервы Украины уже на западе,драпать будут из Киева налегке.
    1. NKT
      NKT Сегодня, 09:14
      0
      Интересно было бы взглянуть не на общую сумму, а на состав ЗВР.....
      У них где-то 27 тонн золота и сколько-то наличной валюты, порядка 3-4 млрд.$, а остальное - бумага
      1. МДП
        МДП Сегодня, 09:52
        +1
        Основное это те самые долговые гарантии. Помните же как западные страны выдавали свои гарантии о полной выплате денег в случае выделения кредита Украине? Так вот они и есть. Эти бумажки больше нигде нельзя вводить в отчеты, кроме как через ЗВР. Там они вроде и лежат, а вроде их и нет. Так как давать денег Украине готовы лишь из-под палки, либо идиоты
        1. krot
          krot Сегодня, 09:59
          +1
          Бизнес "по хохляцки" - продавай братьев своих и вам заплатят англосаксы! ВВП недостраны растет)
    2. Хагалаз
      Хагалаз Сегодня, 09:49
      +1
      Эх, разместил бы, кто умеет фрагмент из к/ф Не бойся, я с тобой! .....это не твой зуб (золотой). И даже не мой. Это их зуб. Они его выиграли!
    3. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 10:15
      0
      драпать будут из Киева налегке.

      Так могло быть только в Афганистане. Но это не для х...хлов... Как же не прихватить еще что-нибудь, даже если потом не пригодиться... Все чемоданы памперсами набьют. Потом по дешевке зажравшимся буржуям впихивать будут.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:36
    0
    Это он с чьими резервами нищету голимую суммирует?В какой банке,трехлитровой все это помещается?
  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:36
    +4
    А почему им не быть? Оружие, боеприпасы и топливо на нужды армии дают просто так на Западе. Торговля лесом, кстати цены высокие, зерном, растительным маслом и рудой, да и по мелочам ещё куча всего, дают приличную выручку. Импорта считай нет. А гривны там печатают как не в себя.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 08:48
      +3
      Цитата: nellyjuri
      А гривны там печатают как не в себя.

      По идее, если печатают как не в себя - то там уже должна быть гиперинфляция... почему её нет? Да что там за территория? Как будто её специально Бог создавал - чтобы там опровергались абсолютно все законы микро и макроэкономики!
      Им дают в долг - но долги не растут.
      В стране война на выживание - но они до сих пор мировые лидеры по продаже с\х продукции.
      Они долги не отдают годами - но дефолта так и не наступает.
      Экономика разрушена - но резервы растут.
      Печатный станок перегрет - но инфляции нет.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 09:01
      +3
      Цитата: nellyjuri
      дают просто так на Западе

      вы реально в это верите?
  4. panov_panov
    panov_panov Сегодня, 08:37
    -1
    Самому не смешно от таких заявлений!)
  5. Shiva83483
    Shiva83483 Сегодня, 08:39
    0
    30-ть миллиардов "зелёных" денег? Да ладно, не верю....давно ужо стырены
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:40
    +4
    золотовалютные резервы Украины находятся на максимальном уровне за последние 10 лет.
    Вроде сегодня 9 апреля, а не 1.04. В долгах, как в шелках, клянчут очередные кредиты, а при этом ЗВР растут. Может они считают ЗВР страны доходы Зеленского и компании, у которых они действительно за последнее годы выросли?
    1. Комментарий был удален.
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 08:42
    +4
    Блин, я с этими новостями получу шизофрению и раздвоение сознания :))
    Так "нищая и разрушенная"? Или имеющая золотовалютные резервы?
    И откуда они, эти резервы взялись - если Украина всё растратила на войну и долги, а деньги, которые им предоставляют из-за рубежа - тоже дают только на войну, а не в кубышку?
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 08:52
      0
      Вы путаете два направления:
      1) На войну. Сюда идут фонды закупки (например фонд Мира). Различное точечное финансирование или именные программы и т.п.
      2) Макрофинанс. Который перечисляют каждый месяц. Это именно на покушать, заплатить пенсии, стабильность гривны и т.п.
      ЕС - 18 млрд евро на 23 год законодательно и транши плановые. США - $13,37 миллиардов финансовой поддержки на 23 год.

      Особенностью этих денег является БЕЗВОЗВРАТНОСТЬ, то есть в дар. Ну вернее не совсем в дар, но возвращать деньгами это не нужно.

      Отдельно стоит выделить длинные кредиты. Сейчас МВФ готовится выделить 15,6 млрд долларов длинных денег, под околонулевой процент.
      1. BrTurin
        BrTurin Сегодня, 10:11
        0
        Цитата: donavi49
        ЕС - 18 млрд евро на 23 год законодательно и транши плановые. США - $13,37 миллиардов финансовой поддержки на 23 год. Особенностью этих денег является БЕЗВОЗВРАТНОСТЬ, то есть в дар.

        насчет безвозвратности как-то - Евросоюз будет выдавать бюджетную помощь Украине на 2023 год суммарным объемом в €18 млрд в виде "очень льготных кредитов". https://tass.ru/ekonomika/16257063
        все-таки это кредиты... хотя "безвозвратность" с учетом того что срок погашения по кредиту составляет 35 лет - как говорится за это время либо ишак, либо падишах...
    2. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 10:01
      0
      Цитата: Петр_Колдунов
      я с этими новостями получу шизофрению и раздвоение сознания :))

      раздвоение... звр растут, только 2 дня назад - Американское агентство Standard & Poor’s (S&P Global Ratings), специализирующееся на аналитических исследованиях финансовых рынков, снизило кредитный рейтинг на долгосрочной основе в отношении государственного долга Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CCC». https://topwar.ru/214482-agentstvo-sampp-global-ratings-snizilo-kreditnyj-rejting-v-otnoshenii-ukrainy.html.
      неужели Standard & Poor’s не знали о ЗВР...
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:46
    +2
    Видно не всё хорошо в королевстве, раз начали озвучивать про эти резервы.
  9. фа2998
    фа2998 Сегодня, 08:49
    -7
    Цитата: rotmistr60
    Может они считают ЗВР страны доходы Зеленского и компании, у которых они действительно за последнее годы выросли?

    И не только у них.Недавно сообщалось что доходы богатых российских бизнесменов в этом году уже добавили более 13 млрд.$(статья здесь была),.А в российском бюджете-дыра,2,6 трлн. рублей.Кому война,кому бизнес,рай . what hi
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:00
      0
      Доходы наших миллиардеров считают по стоимости акций принадлежащих им предприятий.Сколько у них личных денег великая тайна.Только один раз вылезло наружу ,когда Рома переорентировался на запад,продав почти все свои активы.Он был самым богатым по наличности в мире - 27 млрд $.А сейчас осталось только 8 млрд и те записаны на детей.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:56
    +1
    Чисто теоретически - как. за счет чего?
  11. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 08:57
    +1
    золотовалютные резервы Украины оцениваются более чем в 30 миллиардов долларов
    Количество денег одолженное США. Причем эти деньги надо будет отдавать с процентами, потому что там никто долги не забывает, даже если официально они даны безвозвратно.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:04
      -1
      США дают 13,37 млрд на 23 год и 18 млрд от ЕС = эти деньги возвращать не нужно.
      МВФ готовится к выделению программы на 15 млрд - эти деньги нужно возвращать.
      ВБ выделил в этом году 2,5 млрд - при этом они проходят как грантовые, то есть безвозврат.

      Вообще, думать что обанкротятся и сдадутся, это как думать замерзнут и приползут просить прощения. Украину даже на 100% финансировании без экономики (а она есть, хоть и скукожилась) - ЕС и США могут тянуть хоть 100 лет. Причем без особого труда. Скинуться на 60 млрд долларов на макрофинанс в год для них вообще не сумма, особенно с учетом ситуации.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 09:56
        +1
        ЕС и США могут тянуть хоть 100 лет.
        Очень сомневаюсь. Деньги- они всегда нужны и их всегда маловато. А с учетом реалий высокоразвитых стран- нет лишних социальных проектов. Да и просто так, по жизни- вы будете одному и тому же алкашу давать на похмел хотя бы три месяца на ежедневной основе?
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 10:14
          0
          Ну, а если этот алкаш регулярно делает полезные действия - почему бы нет? Пока активные боевые действия будут идти - деньги будут давать. Особенно с учетом необходимых объемов в общей массе распределения.

          Ну и в целом смотрите варианты. Для запада проигрыш - будет стоить кратно дороже. Просто по геополитике + прямая перспектива гнать в окопы горячего восточного фронта НАТО - уже Гансов, Франсуа, Джонов и Мигелей.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 10:30
            0
            Для запада проигрыш - будет стоить кратно дороже.
            Сомневаюсь. Представляете себе запросы укропии и укропов в случае победы?
            гнать в окопы горячего восточного фронта НАТО - уже Гансов, Франсуа, Джонов и Мигелей.
            Зачем? Чтобы отдать победу в войне Бразилии и прочим, кто в 100% ядерный конфликт не полезет?
      2. Розмари
        Розмари Сегодня, 10:13
        0
        Цитата: donavi49
        США дают 13,37 млрд на 23 год и 18 млрд от ЕС = эти деньги возвращать не нужно.

        В 2022 году Украина получила от Канады 1,9 млрд и Германии 1,6 млрд, которые тоже возвращать не нужно. Скорее всего и в этом году какую-то милостыню подадут.
        Плюс поставки от остальных стран мира (а там все отметились, кроме стран Африки и Южной Америки) не деньгами, а медикаментами, продуктами, нелетальным оборудованием, транспортом, и остальным чего не жалко, которое тоже возвращать не надо. И там тоже в общей сложности по цене на миллиарды.
        С миру по нитке - нищему рубаха.
  12. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Сегодня, 09:10
    0
    По минимуму соглашусь по максимуму нет потому что это вранье по факту
  13. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:15
    0
    Х,х.лу верить- себя не уважать. Проверено,лично.
  14. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:27
    0
    Забавная статья)
    Как будто человек написал первую часть, прикрепил солнечную фотографию, и уже хотел опубликовать, но прибежал товарищ майор - а ты не охренел такое выкладывать?!
    И срочно появились два последних абзаца, про несамостоятельность, неминуемое банкротство, про западные транши, разрушенную инфраструктуру, и, конечно же, про "войну до последнего украинца"
  15. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 09:30
    0
    Что интересно - рядом в ленте две новости:
    1 "Ужасные потери ВСУ"
    2 Золотовалютные резервы Киева достигли максимума за последнее десятилетие
    Этим всё сказано про нынешний киевский режим.
  16. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 09:40
    +1
    Абсурдное мнение руководящей клики страны, которая находится в долгах по выплатам (по кредитам), - на сотни лет вперед.
  17. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 09:54
    0
    По утверждению Устенко, в настоящее время золотовалютные резервы Украины оцениваются более чем в 30 миллиардов долларов

    А хранятся эти резервы в виде свинцовых слитков, покрытых нитридом титана, в подвалах Федерального резервного банка в Манхэттене, чтобы их, понятное дело никто не украл)) А что же Олег? Банковский пидун своевременно получает выписки о состоянии счетов, "распечатывает" их и с важным видом подносит руководству
  18. mark1
    mark1 Сегодня, 10:02
    0
    золотовалютные резервы страны, по данным банка, увеличились на 5% и составили почти 30 млрд долларов.

    Не было ни гроша да вдруг ...
  19. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:12
    0
    Советник президента Украины: Золотовалютные резервы Киева достигли максимума за последнее десятилетие

    Напечатать гривны и государственные облигации Украины (иные ценные бумаги) можно много. Экономисты по структуре золотовалютных резервов Украины могут больше рассказать:
    На 31 декабря 2022 официальные резервные активы Украины составляли 28494,5 млн. долларов США, при этом монетарное золото (включая золотые депозиты и золото в свопах) — всего лишь 1565,3 млн. долларов (5,49% от общего объема резервов).
    Количество золотого запаса Украины т.н. "золота в натуре" составляет примерно 27 тонн.
  20. Aken
    Aken Сегодня, 10:12
    0
    Это хорошо. Есть чем частично репарации оплатить.
  21. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 10:37
    0
    Краина была в долгах по самые уши ещё в 2014 года, долг рос и рос, им позволяли не платить за ранее выданные кредиты, или давали новые кредиты, чтобы обслуживать старые кредиты. И сейчас подавно разрешили не платить за обслуживание кредитов. Но это совсем не значит, что им кредиты все простили.
    Тут запад страхуется, если вдруг случайно или с помощью Путина к власти на Украине придёт не лояльное к западу правительство, то сразу потребуют вернуть все кредиты и проценты, включая кредиты за поставку военной техники и боеприпасов. А иначе полная финансовая блокада Украины. И непризнание новой власти. А сейчас Зеленскому говорят, если победите в войне с Россией, да ещё если от этого падёт власть Путина, то все кредиты простим и спишем. Ну или почти все. Ну или часть, в зависимости от нашего настроения на тот момент. Но у Зеленского нет выбора. Главное успеть свой капиталец сколотить.
    В общем с финансами на окраине Европы всё совсем не радужно.