Генштаб ВСУ сообщает о российских атаках в районе Богдановки возле дороги в Часов Яр

Российские силы продолжают успешно оперировать в окрестностях Артемовска (Бахмута), постепенно продвигаясь и к Часов Яру, из которого до последнего времени осуществлялось снабжение украинских формирований. Продвижение российских войск вынужден признать и генеральный штаб вооруженных сил Украины.В утренней сводке генштаба ВСУ подчеркивается, что российские подразделения активно действовали в районе Богдановки, атакуя украинские позиции в населенном пункте. Сам Артемовск силы ЧВК «Вагнер» усиленно пытаются взять под полный контроль.Кроме того, генштаб сообщает об активизации ВС РФ на Авдеевском и Марьинском направлениях. Так, предпринимались атаки российских подразделений в районах самой Марьинки, а также Новокалинового, Первомайского и Северного.На Краснолиманском направлении российские войска предприняли атаки к югу от Кузьминого и Верхнекаменского. Общее количество российских атак генштаб ВСУ оценивает в более чем 50.Стоит отметить, что в последние недели сводки украинского генштаба становятся менее оптимистичными, хотя в пропагандистских целях украинские военные и сообщают об «успешном отражении» всех предпринимаемых российскими войсками атак в течение суток.Ранее российские источники сообщили, что силам ЧВК «Вагнер» удалось перерезать путь, по которому осуществлялось снабжение засевшей в Артемовске украинской группировки из Часов Яра. Если это так, то положение ВСУ в Артемовске еще более ухудшилось.