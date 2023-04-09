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Генштаб ВСУ сообщает о российских атаках в районе Богдановки возле дороги в Часов Яр

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Генштаб ВСУ сообщает о российских атаках в районе Богдановки возле дороги в Часов Яр

Российские силы продолжают успешно оперировать в окрестностях Артемовска (Бахмута), постепенно продвигаясь и к Часов Яру, из которого до последнего времени осуществлялось снабжение украинских формирований. Продвижение российских войск вынужден признать и генеральный штаб вооруженных сил Украины.


В утренней сводке генштаба ВСУ подчеркивается, что российские подразделения активно действовали в районе Богдановки, атакуя украинские позиции в населенном пункте. Сам Артемовск силы ЧВК «Вагнер» усиленно пытаются взять под полный контроль.

Кроме того, генштаб сообщает об активизации ВС РФ на Авдеевском и Марьинском направлениях. Так, предпринимались атаки российских подразделений в районах самой Марьинки, а также Новокалинового, Первомайского и Северного.


На Краснолиманском направлении российские войска предприняли атаки к югу от Кузьминого и Верхнекаменского. Общее количество российских атак генштаб ВСУ оценивает в более чем 50.

Стоит отметить, что в последние недели сводки украинского генштаба становятся менее оптимистичными, хотя в пропагандистских целях украинские военные и сообщают об «успешном отражении» всех предпринимаемых российскими войсками атак в течение суток.

Ранее российские источники сообщили, что силам ЧВК «Вагнер» удалось перерезать путь, по которому осуществлялось снабжение засевшей в Артемовске украинской группировки из Часов Яра. Если это так, то положение ВСУ в Артемовске еще более ухудшилось.
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7 комментариев
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  1. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 09:00
    +6
    Даже не знаю что лучше- прихлопнуть оставшихся банделогов в Бахмуте или систематически "гасить" обозы с БК и медициной? Оба варианта неплохи.
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 09:06
      +5
      Если нет острой необходимости в л/с на других направлениях , то можно и сидеть на попе ровно и мочить обозы бандерни.
      А если есть идеи шагать дальше , то надо прихлопнуть тапком оставшихся в тылу таракашек. "Я так думаю!" (с)
    2. VovaVVS
      VovaVVS Сегодня, 09:35
      0
      Судя по Сталинградсклй битве, где Рокоссовский требовал отдать ему 2 Гвардейскую для боев в городе(типа, да я до подхода Манштейна за сутки(!) добью Паулюса), но Сталин не поддался на провокацию и остановил танки Манштейна на Мышкове... Так что, учитывая обещания Сырского, не плох только последний вариант
  2. АлекМих
    АлекМих Сегодня, 09:08
    -4
    Ситуация на железнодорожном вокзале в Артемовске накаляется: прибывают танки ВСУ. Соцсети пишут
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:18
    +1
    в последние недели сводки украинского генштаба становятся менее оптимистичными
    Очевидно приходится считаться с реальностью. Иначе, как объяснять свои огромные потери и продвижение (пускай и не большое) российских войск если везде ВСУ "сдерживают и побеждают". Вот и приходится пропагандисткой песне наступать на горло и оперировать более менее достоверными фактами.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:17
      0
      Ну, объясняют они примерно так - цитаты из официальной сводки их генштаба:

      Темпы наступления РФ угасают вдоль всей линии фронта

      Напомним, что в своем последнем отчете аналитики Института изучения войны (ISW) обратили внимание на приятную тенденции относительно наступления войск РФ, который оккупанты уже длительное время пытаются реализовать в Украине.

      Говорят, что армия РФ "захлебнулась" в своей попытке взять Марьинку (Донецкая область) под контроль. Также темпы обстрелов в Бахмуте и его окрестностях несколько снизились.

      Оккупанты пытаются продвинуться хотя бы где-то, восполняя недостаток боевой мощи артиллерийским огнем. Однако в целом темп наступательных операций войск РФ снизился вдоль всей линии фронта Авдеевка-Донецк.
  4. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 11:16
    0
    "Ещё более ухудшилось"
    Очередная жертва ЕГЭ