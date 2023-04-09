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Тайваньское военное ведомство сообщило о приближении к острову 58 китайских самолетов

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Тайваньское военное ведомство сообщило о приближении к острову 58 китайских самолетов

К острову Тайвань утром в воскресенье 9 апреля приблизились 58 самолетов Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии (НОАК) Китая. Об этом сообщается в заявлении военного ведомства Тайваня.


Как сообщает тайваньское министерство обороны, около 12.00 (07.00 мск) 9 апреля силами противовоздушной обороны были зафиксированы находящиеся неподалеку от острова 58 военных самолетов ВВС НОАК. Среди них, в частности, были истребители J-10, J-11, J-16, стратегический бомбардировщик H-6, военно-транспортный самолет Y-20 и некоторые другие военные самолеты.

Из 58 самолетов 31 самолет, по уверениям Тайбэя, пересек «срединную линию» Тайваньского пролива, после чего вошел в опознавательную зону сил противовоздушной обороны тайваньской армии. Днем ранее сообщалось, что к острову Тайвань приближались корабли Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

Известно, что последние два дня в районе острова Тайвань проводятся очередные военные учения НОАК. Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявлял о проведении Пекином патрулирования морской акватории и воздушного пространства в районе острова Тайвань. Китайский офицер назвал учения предупреждением сепаратистам и обозначил их важную роль для защиты суверенитета и территориальной целостности Китайской Народной Республики.

В командовании НОАК утверждают, что подразделения китайской армии в процессе учений занимались отработкой завоевания господства в воздухе и на море, отрабатывали боевое патрулирование, полное окружение и сдерживание острова. Помимо боевой авиации, в военных учениях задействовали фрегаты и эсминцы ВМС НОАК, бригады ракетных войск и артиллерии, десантно-штурмовые подразделения.

Ситуация вокруг Тайваня становится все более напряженной. Этому способствует и провокационная политика тайваньского руководства. Например, недавно глава Тайваня Цай Инвэнь совершила поездку в США, где встречалась со спикером Палаты представителей Конгресса.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Defense Dept. photo by U.S. Air Force Staff Sgt. D. Myles Cullen
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:40
    -2
    В Москве 9: 40,как там супостаты вторглись в воздушное пространство Тайваня?
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 09:48
      0
      Цитата: tralflot1832
      В Москве 9: 40

      Это вчерашняя колбаса "новость". ВО в своем репертуаре yes

      Цитата: tralflot1832
      как там супостаты вторглись в воздушное пространство Тайваня?

      Это учения. "Объединенный острый меч" называются. Пока не вторглись.
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 09:54
        +1
        Цитата: Репеллент
        Это учения. "Объединенный острый меч" называются. Пока не вторглись.

        Как только Россия вернёт окраину, сразу стартанёт передел мира.
        1. Дед Пихто
          Дед Пихто Сегодня, 10:19
          +2
          Цитата: GELEZNII_KAPUT
          Как только Россия вернёт окраину, сразу стартанёт передел мира.

          И как обычно Россию затолкают локтями ,выгораживая себя как освободителей от сша и т.д. ..))) А мы раны зализывать будем в надежде ,что хоть треть пирога нам оставят ..В ВОВ так было англосаксы быстро среагировали Нам достались крохи .Ну ничего посмотрим еще Кто кого обманет !
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:59
        +2
        Сейчас читал Тайваньскую прессу,вроде были учебные бомбометания,но не в остров.НОАК КНР сегодня будет веселится-отрабатывать ракетный удар.
        1. Дед Пихто
          Дед Пихто Сегодня, 10:22
          +2
          Цитата: tralflot1832
          Сейчас читал Тайваньскую прессу,вроде были учебные бомбометания,но не в остров.НОАК КНР сегодня будет веселится-отрабатывать ракетный удар.

          Что то явно произойдет и скорее бы ..Нам в СВО уже полегче будет мочить нациков ..Сегодня удар знатный был по скоплению шумеров и бронетехники натовской
      3. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 10:03
        +1
        Цитата: Репеллент
        Это учения.

        Китай всегда будет побеждать исключительно количеством. Не одно ПВО и ПРО не в состоянии сразу подбить столько самолетов и ракет. Хотя может ограниченное количество стран которые имеют многоэшеллонное ПВО........а так дело худо у Тайваня если армада китайская сразу на них пойдет.
  2. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 09:53
    +1
    Не в тему конечно, сразу вспомнил отрывок из шутливой песенки "Красной плесени" - " ... вдруг на небе появились два китайских самолёта, на дровах они летали и поэтому дымили..." )))
  3. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 10:10
    +1
    До 2025 года ничего не будет. Интел пока заводы чипов в США не достроит. А потом конечно Тайваньскую корову пустят под нож. Ибо: 1.нафига конкуренты (вспомним СП), 2.чтоб Китаю не досталось, 3.втянуть геостратегического противника в войну там и тогда где и когда США надо.
    ЗЫ: противоядие : или игнорить потерю острова или начать раньше "если драка неизбежна... "
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 10:29
      0
      Цитата: Last centurion
      До 2025 года ничего не будет. Интел пока заводы чипов в США не достроит.

      А может как раз и по этому Си в Москву прилетал ,заручится поддержкой и в военном плане в том числе ,на случай обострения и чтобы ПВО -ПРО ит.д. прикрыли Китай ? Китай конечно мощная экономическая держава ,но с вооружением высокотехнологичным у них все же не очень ..Копии в основном и своего чисто нет .
      Тайывань нужно брать до конца года и желательно одновременно с полным контролем России над ураиной !
      Это был бы мощнейший удар по престижу США и гегемонии англосаксов в мире ..Ну дай Бог !
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:25
    0
    силами противовоздушной обороны были зафиксированы находящиеся неподалеку от острова 58 военных самолетов ВВС НОАК.
    Не в первый раз тайваньская ПВО обнаруживает "армады" самолетов КНР готовых вторгнуться. Китай проводит плановые учения, о которых заранее предупредил. Т.н. «срединную линию» Тайваньского пролива КНР не признает, поэтому действует согласно свему понятию границы. Американские сенаторы из самых оголтелых уже грозят Китаю тем, что в случае вторжения Сша вынуждены будут ввести свои войска на остров. Китайцы пока на это не реагируют.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:53
    0
    Цитата: Дед Пихто
    Россию затолкают локтями ,выгораживая себя как освободителей от сша

    О чем и речь!
    Тот же Китай взять. Тут половину комментаторов свято уверены в беззаветной дружбе с нами.
    А Пекину-то и нужно всего лишь, чтобы мы играли роль отвлекающих США от самого Китая
    А там, глядишь, можно будет ещё выгоднее с Россией торговать, если совсем ослабнет...