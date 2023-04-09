Тайваньское военное ведомство сообщило о приближении к острову 58 китайских самолетов

К острову Тайвань утром в воскресенье 9 апреля приблизились 58 самолетов Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии (НОАК) Китая. Об этом сообщается в заявлении военного ведомства Тайваня.
Как сообщает тайваньское министерство обороны, около 12.00 (07.00 мск) 9 апреля силами противовоздушной обороны были зафиксированы находящиеся неподалеку от острова 58 военных самолетов ВВС НОАК. Среди них, в частности, были истребители J-10, J-11, J-16, стратегический бомбардировщик H-6, военно-транспортный самолет Y-20 и некоторые другие военные самолеты.
Из 58 самолетов 31 самолет, по уверениям Тайбэя, пересек «срединную линию» Тайваньского пролива, после чего вошел в опознавательную зону сил противовоздушной обороны тайваньской армии. Днем ранее сообщалось, что к острову Тайвань приближались корабли Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.
Известно, что последние два дня в районе острова Тайвань проводятся очередные военные учения НОАК. Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявлял о проведении Пекином патрулирования морской акватории и воздушного пространства в районе острова Тайвань. Китайский офицер назвал учения предупреждением сепаратистам и обозначил их важную роль для защиты суверенитета и территориальной целостности Китайской Народной Республики.
В командовании НОАК утверждают, что подразделения китайской армии в процессе учений занимались отработкой завоевания господства в воздухе и на море, отрабатывали боевое патрулирование, полное окружение и сдерживание острова. Помимо боевой авиации, в военных учениях задействовали фрегаты и эсминцы ВМС НОАК, бригады ракетных войск и артиллерии, десантно-штурмовые подразделения.
Ситуация вокруг Тайваня становится все более напряженной. Этому способствует и провокационная политика тайваньского руководства. Например, недавно глава Тайваня Цай Инвэнь совершила поездку в США, где встречалась со спикером Палаты представителей Конгресса.