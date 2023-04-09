Хорошо подготовленные боевики ВСУ часто не выдерживают натиска российских штурмовых подразделений и сдаются в плен. Нередки также случаи, когда украинские военные без сопротивления оставляют свои позиции, спасаясь бегством.
Как сообщает газета «Известия», об этом рассказал командир роты ВДВ ВС России с позывным «Ястреб», которому была вручена боевая награда.
Он и другие десантники, продемонстрировавшие в ходе военной спецоперации мужество и отвагу, получили государственные награды. Награждение проводилось в зоне боевых действий. Награды вручал замкомандующего группировкой «Центр» ВС России Валерий Солодчук. Среди них были ордена Мужества, Георгиевские кресты, а также медали «За Отвагу» и «За спасение погибавших».
Подразделение, которым командует «Ястреб», успешно штурмовало опорные пункты украинских военных, зачастую заставляя их покидать свои позиции, спасаясь бегством.
Противник подготовлен, но натиска не выдерживает и зачастую бросает позиции либо сдается
- рассказал десантник.
Собственно, информация от участников спецоперации о нежелании украинских военных защищать интересы Зеленского и его окружения поступает регулярно.
Специальная военная операция началась 24 февраля прошлого года. Решение о ее проведении было принято в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской Народной Республик, подвергающихся агрессии со стороны киевского режима, с просьбой о помощи к российскому руководству.