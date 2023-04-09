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Командир ВДВ России: хорошо подготовленные боевики ВСУ часто не выдерживают нашего натиска и сдаются

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Командир ВДВ России: хорошо подготовленные боевики ВСУ часто не выдерживают нашего натиска и сдаются

Хорошо подготовленные боевики ВСУ часто не выдерживают натиска российских штурмовых подразделений и сдаются в плен. Нередки также случаи, когда украинские военные без сопротивления оставляют свои позиции, спасаясь бегством.


Как сообщает газета «Известия», об этом рассказал командир роты ВДВ ВС России с позывным «Ястреб», которому была вручена боевая награда.

Он и другие десантники, продемонстрировавшие в ходе военной спецоперации мужество и отвагу, получили государственные награды. Награждение проводилось в зоне боевых действий. Награды вручал замкомандующего группировкой «Центр» ВС России Валерий Солодчук. Среди них были ордена Мужества, Георгиевские кресты, а также медали «За Отвагу» и «За спасение погибавших».

Подразделение, которым командует «Ястреб», успешно штурмовало опорные пункты украинских военных, зачастую заставляя их покидать свои позиции, спасаясь бегством.

Противник подготовлен, но натиска не выдерживает и зачастую бросает позиции либо сдается

- рассказал десантник.

Собственно, информация от участников спецоперации о нежелании украинских военных защищать интересы Зеленского и его окружения поступает регулярно.

Специальная военная операция началась 24 февраля прошлого года. Решение о ее проведении было принято в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской Народной Республик, подвергающихся агрессии со стороны киевского режима, с просьбой о помощи к российскому руководству.

Использованы фотографии:
https://vk.com/vdvru
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19 комментариев
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  1. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 09:45
    +6
    Только при этом фронт стоит на месте.
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 09:50
      +9
      Что-то мне подсказывает, что ГШ РФ решил перемолоть большую часть укроармии на этом берегу Днепра.
      Зачем? А чёрт его знает. Но то, что имеют возможность, но не наступают осознанно- это очевидно.
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 10:13
        +5
        Цитата: Колхоз-дело добровольное.
        Что-то мне подсказывает, что ГШ РФ решил перемолоть большую часть укроармии на этом берегу Днепра.
        Зачем? А чёрт его знает. Но то, что имеют возможность, но не наступают осознанно- это очевидно.

        И не вам одному ..Они "бандеровцы" сами к нам идут и не нужно гонятся за ними ,вычисляя их схроны и прочии засады мелкими группами .Попытка была нахрапом взять и под Киевом наши уже стояли ,но начали наши тыловые части из засад громить и т.д. Откатились увы Но теперь отомстим за все и всех
      2. Derbes19
        Derbes19 Сегодня, 10:48
        +3
        О бесперспективности таких способов "перемалывания" военные "догадались" еще в ПМВ. Не надо выдавать нужду за добродетель. Стояние на месте это вынужденная мера из за неумения или невозможности вести решительные наступательные действия. Именно во время наступления идет пермалывание, а то что мы видим это взаимная мясорубка.
    2. IS-80_RVGK2
      IS-80_RVGK2 Сегодня, 09:56
      -1
      Цитата: Bulrumeb
      Только при этом фронт стоит на месте.

      Да ладно. За три месяца уже целых три избушки сторожа отбили.
    3. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 09:56
      +1
      Цитата: Bulrumeb
      Только при этом фронт стоит на месте.

      Идет денацификация ,они сами к нам идут..! Это лучше чем потом их вылавливать по схронам ,да еще судить и т.д. ..А так они вот с немецкими танками с крестами и натовским вооружением ..Мотивация зашкаливает у наших и объяснять не нужно против кого воюем и наши деды и прадеды воевали ..Вот он очередной крестовый поход на Россию ! Да пока чужими руками ,но и наемники со всего мира там и особенно англосаксы и поляки ..Держим строй мужики ! И перемалываем артой всех
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:50
    +4
    Фу ты, сколько сегодня утром статей с пропагандистским уклоном. То подпольщики Херсона, то золота у окраины немеряно, теперь вот десантники пленных берут. Пригожина бы почитал этот командир, как нацисты бегут и сдаются. Каждый метр кровью и потом достаётся...
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 09:56
      +7
      Кстати, совсем недавно пригожинские ребятки видос выкладывали как около десятка пленных кушают сухпайки в подвале. Едят с аппетитом, не смотря на то, что запястья скотчем смотаны и по периметру комнаты стоят автоматчики.
      1. haron
        haron Сегодня, 10:23
        -2
        Цитата: Колхоз-дело добровольное.
        Едят с аппетитом, не смотря на то, что запястья скотчем смотаны

        Голод не тетка. Вы видать голода еще не понюхали.
        Интересно, когда вам снимут кину как пленный будет писать в присутствие охранника, будете писать что он стыд потерял.
        Боже, что стало с Россией!?
        1. Napayz
          Napayz Сегодня, 10:37
          +1
          negative
          Не Вам, милейший, судить Россию.
          Мдяяяяяя... а как же такое "... такую неприязнь испытываю - кушать не могу...". Значит, всё-таки могут
          1. haron
            haron Сегодня, 10:54
            -1
            Цитата: Napayz
            а как же такое "... такую неприязнь испытываю - кушать не могу...".

            Это вы пироженов объелись милай. А когда голод от отсутствия жратвы то неприязни нет. Иногда выступают моральные правила.
            Цитата: Napayz
            Не Вам, милейший, судить Россию.

            Я русский - а кто ты я не знаю.
      2. Derbes19
        Derbes19 Сегодня, 10:49
        -2
        Да Пригожин в отличии от МО РФ умеет пиариться.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 11:03
          -1
          А ещё он умеет войсками руководить так, что они побеждают. Совсем плохой, да.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:01
      -2
      Да,вот бегут они,не выдерживают нашего натиска..Что то по состоянию дел я такооо не наблюдаю..
  3. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 10:28
    -3
    Это хорошо, что сдаются - благодаря этому у нас есть обменный фонд, чтобы вызволять из плена наших солдат. А когда образуются "излишки", то можно очередного кума выменять. В пропорции 100 на одного. Так что пусть берут десантники пленных, они нужны.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:37
      -1
      А откуда у них наши пленные, мы это, как его, аааа, да, вспомнил - наступаем?
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:06
      -1
      В Госдуме призвали доверять только официальным сообщениям, а поскольку официальных сообщений о сдавшихся в плен наших воинах не было, то такая информация является фейком, выдуманным врагами России и призванным поколебать непоколебимую веру ̶с̶о̶в̶е̶т̶с̶к̶и̶х̶ ̶л̶ю̶д̶е̶й̶ российского народа в мудрость и прозорливость нашей горячо любимой ̶с̶о̶в̶е̶т̶с̶к̶о̶й̶ власти.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:31
    -1
    Если бы ещё пленных не возвращали.

    Ждём их наступления, что бы организовать контрудар?
  5. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 10:42
    +1
    Очевидная манипуляция сознанием, которая не согласуется в реальными фактами. Отдельный эпизод преподносится как массовое явление. Поскольку если бы все было так как описывается в статье, то фронт был бы уже под Киевом. Заявления Пригожина о том, что враг никуда не бежит и бьется насмерть напротив согласуются с тем фактом, что продвижение наших идет медленно.