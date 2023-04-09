ВКС РФ уничтожили скопление военной техники ВСУ в Орехове Запорожской области

В ночь на 9 апреля 2023 г. Воздушно-космические силы России нанесли серию мощных ударов по объектам военного назначения ВСУ на оккупированных украинскими формированиями территориях. В частности, было поражено большое скопление военной техники ВСУ в городе Орехов (Запорожская область России, временно оккупирован ВСУ). Об ударах сообщает Telegram-канал «Русская весна».
По утверждению военкоров, одной из бомб было поражено скопление бронетехники ВСУ под Ореховым. Также несколько ударов было нанесено и по окрестностям оккупированного украинскими формированиями города Запорожье, где также поражалась украинская военная техника.
Военкоры не уточнили, какая именно авиабомба применялась российской авиацией для нанесения удара. Но взрыв, судя по распространившимся в сети видеокадрам, был очень мощным. Украинская сторона пока последствия взрыва не комментировала. В последнее время СМИ Украины тщательно фильтруют публикуемую информацию после принятия Верховной Радой соответствующих законов.
Кроме того, стало известно, что ВКС РФ нанесли удар планирующей авиабомбой по складу боеприпасов украинских формирований в окрестностях Берислава на оккупированной ВСУ части Херсонской области. По имеющейся информации, на этом складе находились десятки тонн боеприпасов, переданных Украине западными странами.
Не исключено, что удары по складам и скоплениям военной техники ВСУ на контролируемых киевским режимом территориях Запорожской и Херсонской области носят превентивный характер перед анонсированным контрнаступлением украинских формирований. Российские вооруженные силы, тем самым, сокращают наступательные возможности ВСУ, лишая их внушительного количества боеприпасов и военной техники.