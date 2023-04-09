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ВКС РФ уничтожили скопление военной техники ВСУ в Орехове Запорожской области

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ВКС РФ уничтожили скопление военной техники ВСУ в Орехове Запорожской области

В ночь на 9 апреля 2023 г. Воздушно-космические силы России нанесли серию мощных ударов по объектам военного назначения ВСУ на оккупированных украинскими формированиями территориях. В частности, было поражено большое скопление военной техники ВСУ в городе Орехов (Запорожская область России, временно оккупирован ВСУ). Об ударах сообщает Telegram-канал «Русская весна».


По утверждению военкоров, одной из бомб было поражено скопление бронетехники ВСУ под Ореховым. Также несколько ударов было нанесено и по окрестностям оккупированного украинскими формированиями города Запорожье, где также поражалась украинская военная техника.

Военкоры не уточнили, какая именно авиабомба применялась российской авиацией для нанесения удара. Но взрыв, судя по распространившимся в сети видеокадрам, был очень мощным. Украинская сторона пока последствия взрыва не комментировала. В последнее время СМИ Украины тщательно фильтруют публикуемую информацию после принятия Верховной Радой соответствующих законов.


Кроме того, стало известно, что ВКС РФ нанесли удар планирующей авиабомбой по складу боеприпасов украинских формирований в окрестностях Берислава на оккупированной ВСУ части Херсонской области. По имеющейся информации, на этом складе находились десятки тонн боеприпасов, переданных Украине западными странами.

Не исключено, что удары по складам и скоплениям военной техники ВСУ на контролируемых киевским режимом территориях Запорожской и Херсонской области носят превентивный характер перед анонсированным контрнаступлением украинских формирований. Российские вооруженные силы, тем самым, сокращают наступательные возможности ВСУ, лишая их внушительного количества боеприпасов и военной техники.

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16 комментариев
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  1. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 10:04
    +1
    Выждали момент ..Молодцы! Видать бахнули конкретно ,благодаря утечки из США .Отличная работа!
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 10:14
      +1
      А уж не та ли это техника, что губастый нар.деп. Алёша Гончаренко показывал?
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:38
      -8
      Цитата: Дед Пихто
      Отличная работа!

      У нас результат оценивался исключительно по данным аэрофотосъёмки. В боеголовках был гипс и весь огромный полигон в белых пятнах.))) Только так можно оценить отличная ли работа. Много на себя на диване берёте.
      Что значит попадание ОДНОЙ бомбы в скопление техники? Каков результат? Повреждён 1 танк и 1 пикап?))))
      При чём тут утечка? не смешите.
      З.Ы. "утечкЕ"! Быстро в школу сдавать ЕГ по русскому языку!
  2. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 10:05
    0
    Это однозначно было больно! В современной войне собирать в кучу технику глупо. Это как котёл.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:50
      -2
      Цитата: Azerbaijan2023
      собирать в кучу технику глупо.

      Да глупо. Если, например, 100 танков стоит на 100 метров друг от друга, да ещё окопаны. Это скопление?
  3. Andron78
    Andron78 Сегодня, 10:07
    0
    "Не исключено...", а мы то тут думаем, что ВКС просто так развлекаются, так сказать подбамбливают, чтоб не скучно было.
  4. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 10:13
    -11
    По утверждению военкоров, одной из бомб было поражено скопление бронетехники ВСУ под Ореховым.

    И сколько техники можно уничтожить ОДНОЙ бомбой?
    Где Искандеры с кассетной БЧ?

    Новость вроде радостная, но становится печально.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:18
      +2
      Запорожье чем обстреливают,ВКС туда не летают.В Запорожье передалась ваша печаль. lol
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 10:59
      0
      Цитата: Колхоз-дело добровольное.
      И сколько техники можно уничтожить ОДНОЙ бомбой

      Если эта техника с боеприпасами, то может быть очень много. Судя по картинке, там явно еще и детонация БК присутствовала.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:30
    0
    Будем надеяться, что угадали с западной техникой)
    Взрыв - фееричный!
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:31
    -5
    Почему до сих пор ни одного применения так называемой АВБПМ?
    Цели на тактической глубине до 10 км в избытке. Неужели нельзя даже локально над ЛБС придавить ПВО ВФУ? А может приделать к бомбе крылышки и превратить в планирующую хотя бы на 10 км.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 10:40
      0
      Почему до сих пор ни одного применения так называемой АВБПМ?
      Всему свое время. Возможно и до вакуумных повышенной мощности дойдет очередь. А пока начали активно использовать планирующие, которые раньше тоже не применяли.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 10:55
        -1
        Цитата: rotmistr60
        дойдет очередь

        Ну, да.
        "Русские долго запрягают"(С). Когда ехать быстро будем?
        "Мы ещё не начинали"(С)
  7. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 10:50
    +1
    Я очень рад за наших, что они начали применять планирующие бомбы, которые к тому же являются старыми переделанными бомбами, которых у нас очень много. Это просто супер.
    Но одно и то же видео прикладывать к ударам по разным местам? Сегодня уже была статья с этим же видео в котором утверждалось что склад уничтожен под Береславом. Ребята, мы так сами себя дискредитируем перед шумерами. Вот прямо сразу в голове рождается картинка, как в укровском ТВ передача вроде нашей Стоп фейк, и там ведущих приводит эти две статьи из одного информационного источника, как подтверждение лжи Московсковско режима.
    Как говорил Жванецкий: "Тщательней, надо ребята!"
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 11:18
      0
      У меня давно крадётся мысль , что новости тут выкладываются с очень скрытым смыслом. Скажи про евреев что , сразу предупреждение и бан. Про остальных говори что хочешь. Получается , что ? Либерасты рулят или массоны?
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:09
    0
    Любые потери противника "в кассу" - будь то личный состав, техника или боеприпасы. Очень надеюсь, что наше командование и войска готовы к наступлению бандерлогов. Хороший облом недонациков на полях СВО будет очень кстати, особенно перед выборами в пен достане и грядущей зимой.