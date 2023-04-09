В ВС РФ начали подготовку специальных групп для борьбы с танками ВСУ западного производства

В соответствии с его указаниями начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения. А Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь

В составе российских вооруженных сил созданы специальные противотанковые группы, предназначенные для противостояния поступившим на вооружение ВСУ танкам западного производства. Об этом сообщил начальник Центра боевой подготовки Вооруженных сил РФ Евгений Арифулин телеканалу «Звезда».По утверждению военнослужащего, началась подготовка личного состава соответствующих групп. Арифулин назвал это большой государственной работой. Он отметил, что распоряжение о начале подготовки таких групп отдал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.- рассказал начальник Центра боевой подготовки ВС РФ телеканалу « Звезда ».Отметим, что страны НАТО объявили о передаче Украине танков Leopard-1 и Leopard-2 немецкого производства, Challenger британского производства. Также анонсированы поставки на Украину американских танков Abrams. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что его бойцы не только не опасаются западных танков, но очень ждут встречи с ними, так как за каждый такой подбитый или захваченный танк обещано солидное вознаграждение.Тем не менее, игнорировать исходящую от таких танков опасность не стоит. Поэтому решение о подготовке специальных групп по борьбе с такими танками выглядит вполне обоснованным с практической точки зрения. Подробности о специальных группах пока не сообщаются.