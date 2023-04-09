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В ВС РФ начали подготовку специальных групп для борьбы с танками ВСУ западного производства

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В ВС РФ начали подготовку специальных групп для борьбы с танками ВСУ западного производства

В составе российских вооруженных сил созданы специальные противотанковые группы, предназначенные для противостояния поступившим на вооружение ВСУ танкам западного производства. Об этом сообщил начальник Центра боевой подготовки Вооруженных сил РФ Евгений Арифулин телеканалу «Звезда».


По утверждению военнослужащего, началась подготовка личного состава соответствующих групп. Арифулин назвал это большой государственной работой. Он отметил, что распоряжение о начале подготовки таких групп отдал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

В соответствии с его указаниями начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения. А Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь

- рассказал начальник Центра боевой подготовки ВС РФ телеканалу «Звезда».

Отметим, что страны НАТО объявили о передаче Украине танков Leopard-1 и Leopard-2 немецкого производства, Challenger британского производства. Также анонсированы поставки на Украину американских танков Abrams. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что его бойцы не только не опасаются западных танков, но очень ждут встречи с ними, так как за каждый такой подбитый или захваченный танк обещано солидное вознаграждение.

Тем не менее, игнорировать исходящую от таких танков опасность не стоит. Поэтому решение о подготовке специальных групп по борьбе с такими танками выглядит вполне обоснованным с практической точки зрения. Подробности о специальных группах пока не сообщаются.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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30 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:22
    0
    Хорошей идеей было бы вооружить их иранскими ПТРК Almas- копией спайка.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 10:27
      0
      Цитата: Болторез
      Хорошей идеей было бы вооружить их иранскими ПТРК Almas- копией спайка.

      интересно откуда они нашли спайк что скопировали? и на сколько копия эффективная. Есть боевое применение?

      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 10:42
        +3
        откуда они нашли спайк что скопировали?
        Их уже много по планете расползлось (36 стран). Официальная версия- подарок хезболлы. захватившей комплекс у ЦАХАЛ и преподнесшей его в подарок КСИР. Да и вороватый офицер в Эквадоре или на Филиппинах за миллион вам ракетку принесет.
        Есть боевое применение?
        Пока нет, но на учениях показал себя хорошо.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 10:46
          0
          Цитата: Болторез
          Пока нет, но на учениях показал себя хорошо.

          Значит хорошо скопировали.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:46
      +2
      Может начать встречать технику западного производства лучше на западной границе Украины ? Нет конечно можно и на линии соприкосновения но потерь военнослужащих гораздо больше am Все таки бои 76 мм артиллерии против "тигров" ушли в прошлое и превосходство в воздухе у ВКС России.
      1. Derbes19
        Derbes19 Сегодня, 10:51
        +1
        Дело осталось за малым, дойти до западной границы Украины.
      2. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 11:04
        +1
        Цитата: Silver99
        превосходство в воздухе у ВКС России.

        Нет его, увы. ПВО хоxлов( "выбитое" Конашенковым ещё в начале войны), до сих пор не дает нам полноценно использовать авиацию.
        По статье - почему созданием этих групп озаботились только после прибытия танков на Украину? Раньше не знали?
        В телеге гуляет ролик, как украинский танк в упор хоронит наших бойцов в окопе, а те лишь гранату в ответ кинули. Почему не было банального РПГ? Одни вопросы.
    3. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 10:50
      +1
      Звезда подготовила фильм про этих «охотников», кому интересно.
    4. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 10:55
      0
      Если бы так просто было бы копировать.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 11:03
        0
        ак просто было бы копировать
        Похожая система производится и в Сербии.
  2. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 10:22
    0
    Почему бы трофейные противотанковые комплексы неиспельзовать против них создать учебный фильм пособие для обучения.
    1. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 10:57
      +1
      Вообще-то ещё летом по ТВ говорили,что трофейные Джавалины и прч, передавали бойцам народной милиции ДЛНР
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 11:18
      0
      Почему бы трофейные противотанковые комплексы неиспельзовать против них создать учебный фильм пособие для обучения.
      Их не так много, чтобы централизованно готовить для них операторов. По мелочи их и так используют на ЛБС.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:23
    +4
    специальных групп для борьбы с танками ВСУ

    Лучшее оружие против танков - противотанковые БПЛА камикадзе.
    Важно! Защищённые каналы связи. Лучше всего оптоэлектронные лазерные через БПЛА-ретранслятор.
    Только одна проблема - туман.
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:26
    +3
    История учит только одному - она никого ничему не учит. По итогам Второй Мировой все конструкторы танков старались избегать такого явления как заман. Англичане даже название ему дали shot trap - снарядная ловушка. Но в армиях мирного времени свои порядки и снова начали появляться ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ танки с невероятно выраженным заманом, что делает их приятно уязвимыми в лобовой проекции - снаряд срикошетит вниз, и как минимум оглушит мехвода. Или башню заклинит, превратив танк в мишень. Короче, будем интересно посмотреть wassat
  5. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 10:26
    +6
    Интересно, а чем специальные группы должны будут отличаться от штатных противотанковых подразделений?
    1. haron
      haron Сегодня, 11:00
      +1
      Цитата: 1 z1
      Интересно, а чем специальные группы должны будут отличаться от штатных противотанковых подразделений?

      Особенно в контексте того что Т-80, Т-90, Корнеты , Конкурсы лучшие из лучших.
      С какого перепугу готовить что-то не тривиальное.
      Опишите лучше причину необходимости подготовки таких групп.
    2. mark1
      mark1 Сегодня, 11:14
      0
      Цитата: 1 z1
      Интересно, а чем специальные группы должны будут отличаться от штатных противотанковых подразделений?

      Может знанием иностранных языков ?
  6. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 10:27
    +1
    "Летучие" группы с компактными ПТУРами и наблюдательними дронами.
    Будут больно жалить и не давать расслабиться.
    Но вот если пойдёт большой "наступ" , они ничего не решат.
    1. Derbes19
      Derbes19 Сегодня, 10:57
      +1
      На чем летучие группы "летать" будут, если противник поведет в наступление танки под прикрытием арт. огня и в сопровождении БМП и пехоты?
      1. Колхоз-дело добровольное.
        Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 11:10
        0
        Да вариантов много: квадрики , джипы, мотолыги. Сейчас гоняют.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:31
    0
    Показывали по ТВ наглядное изучение по плакатам уязвимых мест буржуинских танков и полноразмерные мишени с рисунком "Леопардов", Челленджеров".. для стрельбы по ним расчетов ПТУРС. Поэтому ребята активно тренируются и при появлении западных танков будут готовы к этому.
  8. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 10:37
    +4
    Уж лучше бы молчали подобные начальники. Нас с 45 года учили как бороться с танками вероятного противника, а это НАТО. Так что, последние 30 лет российская армия в песочнице игралась???
  9. кволту
    кволту Сегодня, 10:47
    +3
    а раньше с какими танками воевать собирались? к чему до СВО готовились? с африкой ?
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 11:00
      0
      Так и в Африке танки тоже есть. Даже сами производят. Колесные , но танки же.
  10. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 10:49
    0
    Не ради какой-то критики, просто не могу понять ,зачем вместо формирования более менее стандартных подразделений с необходимой боевой устойчивостью, в СВО сплошные спец. разных назначений. Или такое ощущение создаётся информационным полем ?
    1. Derbes19
      Derbes19 Сегодня, 10:59
      +1
      Скорее всего из за неумения командования вести нормальный общевоисковой бой.
  11. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 10:52
    0
    Весьма ,разумное решение . Заранее подготовиться к борьбе с:"Леопардами".
    Кажется,у Андреева чипотом н1941 наши бойцы сразу боялись немецких танков,а потом научились с ними бороться и охотились за ними
  12. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 10:54
    -1
    Главное экипажи добивать, что бы любой любитель на этом поездить знал, что его ждет.
  13. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 11:17
    0
    Ничего не понятно, каков состав и вооружение, какая численность, кому будут приданы (батальону, полку, армии или роте)? Такое ощущение, что сами толком ещё не определились.