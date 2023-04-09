Военное обозрение
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Российские войска атаковали ВСУ в направлении Бердычей, заставив украинские формирования отойти с ряда позиций

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Российские войска атаковали ВСУ в направлении Бердычей, заставив украинские формирования отойти с ряда позиций

Подразделения российских вооруженных сил активизировали наступательную активность на ряде направлений Донецкого фронта. Это следует из анализа сообщений ряда российских военкоров и военных Telegram-каналов.


В частности, по состоянию на утро 9 апреля известно об активных штурмовых действиях российских военных в районе застройки в Марьинке, а также в районах Первомайского и Северного. Кроме того, российские войска атаковали ВСУ в направлении Бердычей со стороны села Красногоровка. В итоге они заставили украинские формирования оставить ряд позиций.

Но в районе Керамики добиться подобного эффекта, как сообщают военкоры, российским военным не удалось. Зато при поддержке артиллерии наши подразделения предприняли атаки в районе Победы, пытаясь вернуть те позиции, которые были ранее утрачены.


В юго-западном направлении от Артемовска (Бахмута) атакуют бойцы ЧВК «Вагнер». Здесь «музыканты» были активны в районе Ивановского, в самом Артемовске они также продолжали штурмовать позиции ВСУ. Как утверждает Telegram-канал WarGonzo, продвижение «вагнеровцев» в южной части Артемовска сегодня является наиболее опасным для ВСУ.

Военкоры подтверждают опубликованную ранее украинским генштабом информацию о штурмовых действиях в районе Богдановки, расположенной вблизи автомобильной дороги из Артемовска в Часов Яр. Но особого успеха на данном направлении наши войска не добились. Зато артиллерия ВС РФ продолжает обстреливать Константиновку, Часов Яр, Ступочки, Спорное и ряд других населенных пунктов, где еще находятся украинские формирования.

Также сообщается, что в Серебрянском лесном массиве на Луганском направлении российским войскам удалось занять ряд новых позиций. Имели место и попытки продвижения в сторону Макеевки, Невского, Торского, однако пока успеха на данном направлении добиться не удалось. Украинские формирования удерживают позиции уверенно. Для их оттеснения или уничтожения требуются значительные усилия.
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2 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:37
    +4
    То,что было утрачено прошлой осенью ой каа тяжело и кроваво возвращается назад...
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 10:58
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      То,что было утрачено прошлой осенью ой каа тяжело и кроваво возвращается назад...

      Зато они вот перед нами и врага видно в лицо ,чем потом гонятся за ними по всей окраине и в любой момент ожидая выстрела в спину ..Идет денацификация и уже перед Русскими маячут танки немецкие и прочии с крестами и т.д. Мотивация на высшем уровне ,как и у наших дедов и прадедов .
      И даже Кавказ наш с кем воевали кроваво ,встали с нами плечом к плечу .Понимаю какую участь эти крестоносцы нам всем несут .! Народ сплачивается и уничтожит этот филиал нацистской нечисти ..И где главное "осинное гнездо ,мы теперь знаем "