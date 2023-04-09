Российские войска атаковали ВСУ в направлении Бердычей, заставив украинские формирования отойти с ряда позиций

Подразделения российских вооруженных сил активизировали наступательную активность на ряде направлений Донецкого фронта. Это следует из анализа сообщений ряда российских военкоров и военных Telegram-каналов.В частности, по состоянию на утро 9 апреля известно об активных штурмовых действиях российских военных в районе застройки в Марьинке, а также в районах Первомайского и Северного. Кроме того, российские войска атаковали ВСУ в направлении Бердычей со стороны села Красногоровка. В итоге они заставили украинские формирования оставить ряд позиций.Но в районе Керамики добиться подобного эффекта, как сообщают военкоры, российским военным не удалось. Зато при поддержке артиллерии наши подразделения предприняли атаки в районе Победы, пытаясь вернуть те позиции, которые были ранее утрачены.В юго-западном направлении от Артемовска (Бахмута) атакуют бойцы ЧВК «Вагнер». Здесь «музыканты» были активны в районе Ивановского, в самом Артемовске они также продолжали штурмовать позиции ВСУ. Как утверждает Telegram-канал WarGonzo, продвижение «вагнеровцев» в южной части Артемовска сегодня является наиболее опасным для ВСУ.Военкоры подтверждают опубликованную ранее украинским генштабом информацию о штурмовых действиях в районе Богдановки, расположенной вблизи автомобильной дороги из Артемовска в Часов Яр. Но особого успеха на данном направлении наши войска не добились. Зато артиллерия ВС РФ продолжает обстреливать Константиновку, Часов Яр, Ступочки, Спорное и ряд других населенных пунктов, где еще находятся украинские формирования.Также сообщается, что в Серебрянском лесном массиве на Луганском направлении российским войскам удалось занять ряд новых позиций. Имели место и попытки продвижения в сторону Макеевки, Невского, Торского, однако пока успеха на данном направлении добиться не удалось. Украинские формирования удерживают позиции уверенно. Для их оттеснения или уничтожения требуются значительные усилия.