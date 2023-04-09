Губернатор Белгородской области выложил фотографии последствий обстрела ВСУ двух сел в регионе

Сегодня ВСУ (вооруженные силы Украины) подвергли артиллерийскому обстрелу два населенных пункта в Белгородской области Российской Федерации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Первым под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. В результате обстрела снаряды повредили 4 частных домовладения. В домах выбило стекла, были посечены осколками заборы и фасады.К счастью, обошлось без пострадавших. Губернатор сообщил, что на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.Затем ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Здесь, как сообщает Гладков, были повреждены 2 частных домовладения и их хозяйственные постройки.Кроме того, была повреждена крыша сельскохозяйственного предприятия, ущерб нанесен и его стенам. В настоящее время представители администрации и оперативных служб продолжают подомовой обход в населенном пункте. По счастливой случайности, в Вознесеновке также обошлось без пострадавших.Отметим, что с начала специальной военной операции украинские формирования регулярно обстреливают из артиллерийских орудий приграничные населенные пункты Белгородской, Брянской и Курской областей России. Также осуществляются попытки совершения диверсий с помощью беспилотных летательных аппаратов. В Брянскую область диверсионная группа украинских националистов совершала вооруженную вылазку, погибли мирные жители.