Военное обозрение
Войти Регистрация

Губернатор Белгородской области выложил фотографии последствий обстрела ВСУ двух сел в регионе

12
Губернатор Белгородской области выложил фотографии последствий обстрела ВСУ двух сел в регионе

Сегодня ВСУ (вооруженные силы Украины) подвергли артиллерийскому обстрелу два населенных пункта в Белгородской области Российской Федерации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


Первым под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. В результате обстрела снаряды повредили 4 частных домовладения. В домах выбило стекла, были посечены осколками заборы и фасады.

К счастью, обошлось без пострадавших. Губернатор сообщил, что на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.


Затем ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Здесь, как сообщает Гладков, были повреждены 2 частных домовладения и их хозяйственные постройки.


Кроме того, была повреждена крыша сельскохозяйственного предприятия, ущерб нанесен и его стенам. В настоящее время представители администрации и оперативных служб продолжают подомовой обход в населенном пункте. По счастливой случайности, в Вознесеновке также обошлось без пострадавших.


Отметим, что с начала специальной военной операции украинские формирования регулярно обстреливают из артиллерийских орудий приграничные населенные пункты Белгородской, Брянской и Курской областей России. Также осуществляются попытки совершения диверсий с помощью беспилотных летательных аппаратов. В Брянскую область диверсионная группа украинских националистов совершала вооруженную вылазку, погибли мирные жители.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. azkolt
    azkolt Сегодня, 11:39
    +3
    Похоже за СБУ и ГУР Украины израильский президент нашего тоже попросил! request
  2. НСВ
    НСВ Сегодня, 11:40
    +4
    Да что показывать-то?!?!Это краснолинейщик должен смотреть!!!Уже не по коровникам прилетает,на днях и по расположению ВС находящемуся на территории РФ ,на"старой" территории,в Белгородской области!!!Прилетело.Разве это не считается нападением на страну,когда идёт огневое воздействие на войска которые расположены практически в ППД?!Правы выходит западные журналюги, когда пишут,что .....Коро... Краснолинейщик,то...голый,как это ни прискорбно осознавать...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:45
      -2
      Если разобраться,то что он может сделать?Приказать?Попростть(наверное может)..Что то у нас с соблюдением Конституции хреново стало.В части защиты государства.А!Ну,да.Писанс то она понятно для чего
    2. azkolt
      azkolt Сегодня, 12:14
      +1
      Так вчера они на территорию Брянской области снова заходили, видео в сети. Губернатор, вроде это признал. По телеку как в рот воды набрали.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:43
    0
    подвергли артиллерийскому обстрелу два населенных пункта в Белгородской области Российской Федерации
    После удара по Белгородской или Брянской обл. в обязательном порядке должна следовать серия жестких ударов по Киеву, Львову, Ивано-Франковску... причем включая административные здания где заседают откровенные нацики. Подстанции и единичные удары по предприятиям в отдельных городах конечно хорошо, но враг должен чувствовать опасность ежеминутно и в любом месте. Центр Киева не тронут, европейская камарилья спокойно приезжает, ходит пешочком по городу. А дай им возможность нанести удар по Москве, то они не стали бы переживать ни за народ, ни за исторические памятники, ни за мнение "международной общественности".
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:58
      0
      Вы совершенно справедливо ставите вопрос..Но вот какой то "заратустра"все не дает..Да и удары по инфраструктуре в последний месяц как то сникли.
      1. azkolt
        azkolt Сегодня, 12:20
        0
        Ну про удары по инфраструктуре, здесь как раз наоборот все понятно, боеприпасы берегут, да и дислокациям ВСУчек бьют почти каждый день. Но вот , уверен, что если они это в курсе где они концентирируются, то должны и знать, где находятся в областных городах места дислокации СБУ, ГУР и тем более военкоматов! Интересно, все теперь уверены, что мы выиграем войну с такими вождями и кормчими? Можно по разному относиться к Сталину и у меня к нему большие претензии, но здесь разница масштаба личности просто огромная, пропасть!
      2. Колхоз-дело добровольное.
        Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 12:27
        0
        А чем бить то? Если даже отсутствие подвоза боеприпасов в самое эффективное подразделение - ЧВК "Вагнер", у нас озвучивается как "личный конфликт" основателя и ГШ. Сказать, что их просто нет в наличии- это же госизмена. С ракетами такая же история. Копятся для очередного массированного налёта.
    2. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 12:00
      +2
      Новости же есть что Украина хочет снова экспортировать электроэнергию в соседние страны, ну вот можно понять какая была эффективность выноса их инфраструктуры ну или возможно не было расчёта по полному уничтожению. Зато зимой всякие "эксперты" в сми подсчитывали сколько осталось вынести чтобы там все сидели при свечах. Короче я уже перестал верить всему что пишется и говорится, только по факту.
  4. Ю-Р-И-Ч
    Ю-Р-И-Ч Сегодня, 11:52
    +1
    Простите, а это какой оттенок красного?
  5. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 12:03
    +2
    Я знаю, что Пасха для вас на следующей неделе. Но для меня это сегодня, так что наилучшие пожелания всем вам и вашим семьям счастливой Пасхи. hi
  6. Tim666
    Tim666 Сегодня, 12:31
    +1
    Цитата: НСВ
    Да что показывать-то?!?!Это краснолинейщик должен смотреть!!!Уже не по коровникам прилетает,на днях и по расположению ВС находящемуся на территории РФ ,на"старой" территории,в Белгородской области!!!Прилетело.Разве это не считается нападением на страну,когда идёт огневое воздействие на войска которые расположены практически в ППД?!Правы выходит западные журналюги, когда пишут,что .....Коро... Краснолинейщик,то...голый,как это ни прискорбно осознавать...

    Им прилетело, нам прилетело, вроде все по чесноку, не?