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Британский военный эксперт: Расширение НАТО приведет к новой холодной войне, но без буферной зоны

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Британский военный эксперт: Расширение НАТО приведет к новой холодной войне, но без буферной зоны

Присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу было самым быстрым в истории военно-политического блока. Но главным последствием этого решения будет исчезновение буферной зоны между НАТО и Россией. Об этом рассуждает британский военный аналитик Шон Белл на канале Sky News.


Как отмечает британский военный эксперт, Западу, прежде чем радоваться по поводу появления в составе НАТО еще одной европейской страны, стоит задуматься, является ли вступление Финляндии в альянс поводом для радости. Ведь теперь НАТО имеет еще более протяженную границу с Россией.

Ранее между Североатлантическим альянсом и Россией существовала буферная зона в лице стран, не входивших в альянс. Изначально, после распада СССР, это были та же Финляндия, бывшие советские республики и социалистические страны Восточной Европы.

Затем альянс стал расширяться, включив в свой состав Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Литву, Латвию и Эстонию. Теперь в НАТО вступила Финляндия, на принятии в альянс настаивают Украина и Молдавия. В скором времени решится вопрос о приеме в Североатлантический альянс Швеции.

Шон Белл отмечает, что членство в НАТО дает Финляндии беспрецедентные гарантии безопасности. Но стоит задуматься и о негативных для Запада последствиях. Это не только увеличение границы альянса с Россией, но и риск консолидации незападных стран. Теперь Россия будет тяготеть к альянсу с Китаем, Ираном и КНДР.

В итоге мир может разделиться на два конкурирующих глобальных альянса, что подготовит почву для столкновения уже совершенно иного масштаба, с непредсказуемыми последствиями. Тем самым, расширение НАТО Белл называет прямым шагом к новой холодной войне Запада и Востока, но уже без буферной зоны.
Использованы фотографии:
Миссия США при Североатлантическом альянсе / https://nato.usmission.gov/
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28 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:55
    +4
    В Европе идет "горячая"война России с НАТО.Он что,проснулся,но глаза не протер?
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:08
      +2
      ....расширение НАТО Белл называет прямым шагом к новой холодной войне Запада и Востока, но уже без буферной зоны.

      Верно сказал. И кому от этого станет лучше жить, безрассудное действие.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 12:34
        +1
        Только беда в том что против России воюют наёмники не только с НАТО, но и с других частей нашей планеты. Вот представляю вам....Бразильский снайпер. Баба. Еще и бывшая модель. Вчера под Харковом под Российскую ракету попала. Хорошо было бы создать статью о смерти наёмников которые вооюют в Украине. Там кого только нет. Тут дело не только Украина и НАТО тут многие
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 12:36
          +3
          Вчера под Харковом под Российскую ракету попала

          Этой новости год в обед
          1. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Сегодня, 12:46
            +1
            Ну я не из России, у меня в новостях вспыло что вчера умерла.
        2. Аргон
          Аргон Сегодня, 12:42
          +1
          Вы спали целый год? Тогда совет вам. Не спите много.
          1. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Сегодня, 12:47
            0
            Цитата: Аргон
            Вы спали целый год? Тогда совет вам. Не спите много.

            я не спал целый год. я впервые ее вижу и эту новость, вот и подумал свежее....не надо утрировать моё сообщение. Сдохла год назад ну и чёрт с ней. Суть моего сообщения была в том чтобы одну статью из разных наемников из разных стран....посмотрели бы кто там вооюет ещё
            1. Ныробский
              Ныробский Сегодня, 13:20
              0
              Цитата: Azerbaijan2023
              я не спал целый год. я впервые ее вижу и эту новость, вот и подумал свежее....не надо утрировать моё сообщение. Сдохла год назад ну и чёрт с ней.

              Если быть точнее, то в июле прошлого года. Информация публиковалась тут, на Военном Обозрении -
              https://topwar.ru/198702-brazilskaja-fotomodel-i-snajper-pogibla-na-ukraine.html
              Цитата: Azerbaijan2023


              Суть моего сообщения была в том чтобы одну статью из разных наемников из разных стран....посмотрели бы кто там вооюет ещё
              Так то воюют представители из 50 стран. Тридцать из них только натовские + каждой твари по паре. В принципе, бессмертных среди них не выявлено и все дохнут одинаково и бессмысленно. yes
        3. konst
          konst Сегодня, 12:47
          -3
          Бравая девушка.Дави русских идиотов
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 13:07
            0
            Эту "бравую бабу"уже черви сожрали yes
          2. Ныробский
            Ныробский Сегодня, 13:23
            0
            Цитата: konst
            Бравая девушка.Дави русских идиотов

            Откуда вы, дуpень?
            1. Дед Пихто
              Дед Пихто Сегодня, 13:40
              0
              Цитата: Ныробский
              Цитата: konst
              Бравая девушка.Дави русских идиотов

              Откуда вы, дуpень?

              Из ботов Дмитрий ..Тут такие рвутся ,что даже своих мочат ..А там Аллах разберется ! laughing
              Это шутка такая есть wink
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:48
        0
        Цитата: frruc
        Верно сказал. И кому от этого станет лучше жить, безрассудное действие.

        Война идёт во всю, каждый день гибнут люди, ВПК Запада работает в полную силу, какая может быть болтовня о "холодной войне". Не ровен час, но всё идёт к ядерной войне на всём европейском континенте. С такими европравителями, осталось ждать не долго.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 12:13
      0
      НАТО уверяли всегда , что мол это не против СССР, а теперь и не против России , а про буферную зону говорят. По хорошему НАТО это вообще то всего-то щит для Америки, точнее мясо и 5я дерректива имеет свои скрытые ньюансы и доп устав о которых пинды не скажут членам о ее содержимом пока не начнется войнушка! laughing если углубляться , то НАТО создавалось против большевизма, который себя ещё 17м скомпрометировал. Это расстрельные кампании богатых, то бишь капиталистов. Теперь же , когда Россия стала снова капиталистической империей , вроде бы надобности в НАТО , как бы нет. Но тут много плюшек от этого альянса. Вот и развивается
  2. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 12:03
    +2
    Я знаю, что Пасха для вас на следующей неделе. Но для меня это сегодня, так что наилучшие пожелания всем вам и вашим семьям счастливой Пасхи. hi
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 12:11
      +1
      У нас Вербное воскресенье - въезду Иисуса в Иерусалим. Но за поздравления спасибо.
      По поводу Финляндии в НАТО.
      расширение НАТО Белл называет прямым шагом к новой холодной войне Запада и Востока, но уже без буферной зоны.
      О какой новой "холодной войне" они там говорят? Эта т.н. "холодная война" уже давно с горячим парком поддаваемым Западом и на грани начала горячей с полными "прелестями" войны, как таковой причем не только для России.
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 12:17
        0
        Цитата: rotmistr60
        к новой холодной войне Запада и Востока, но уже без буферной зоны.

        Будет и буферная радиоактивная зона , вот мелкобритании точно не будет .
        Мы про снаряды с обогащенным ураном , им никогда не забудем . hi
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:07
    0
    Die USA haben trotz ihrer gigantischen Militärmacht seid Ende
    des letzten Weltkrieges und hunderter angezettelter Rebellionen
    und Kriege gegen eindeutig schwächere Gegner NOCH NIE
    einen echten Sieg errungen, sondern mussten sich meistens wie
    geprügelte Hunde etwas aus Vietnam und zuletzt auch aus
    Afghanistan Hals- über Kopf flüchten...!!

    Es ist mir echt schleierhaft, warum es immer noch verantwortungslose
    Dummköpfe und Traumtänzer gibt, die sich mit der Nato, oder den USA auf der "Sieger-Seite" wähnen...?!?

    Es kann auf der Welt keinen echten Frieden geben, bevor dieses
    Krebsgeschwür USA mit all seinen militärischen "Metastasen" und
    korrupten, Komplizen mit aller Gewalt ausgerottet werden...!!!
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 12:42
      0
      Да, беда современной Западной Европы заключается именно в полной безответственности государственных руководителей. Принять участие в украинской авантюре было огромной ошибкой для своего будущего.
  4. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 12:23
    +1
    Каких то тормознутых "експердов" без конца выискивают.
    Холодная война с 14 года пошла.
    Вспомннить - Посейдон, Буревесник, 2000 Армат ,тысячи Терминаторов, гиперзвуки везде, отряды СУ 57, шах и мат всем с СУ75, лошарики, С500, и главное: Детки елиты в НАТО...
  5. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 12:31
    0
    Только горячая и ядерная в самом центре Европы...все идет к этому
  6. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 12:42
    0
    Новой холодной войне? Он из какой берлоги вылез? Со стороны США холодная война де факто не заканчивалась вовсе. Россия, по своей наивности, одно время, вероятно, действительно решила, что может стать частью западного мира и занять в нем достойное место. Вопрос лишь в том, когда она освободилась от этих иллюзий: события в Сирии 2011г?
  7. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 13:03
    0
    Страны СЭВ, были своего рода Швейцарией наоборот.
    Но мир спал спокойно.
    Америка поставила Россию на грань существования, придвинув границы НАТО вплотную к Москве.

    Они ведут себя, как непослушный ребёнок, пытающийся засунуть гвоздик в розетку: "интересно, ударит током или нет".

    Сытые и спокойные 60-70 лет, воспитали в Европе поколения размягченных и "зажиревших" людей.

    Люди в нашей стране, наоборот, за эти годы чего только не перенесли.
    Денежные реформы (1961, 90-х годов), талоны на еду, геноцид русских в Туркестане (трупы целых семей выкладывали на асфальт в Ташкенте во время резни русских), Афганистан, развал СССР, две чеченские компании, предательство неблагадарных вассалов (бывшие соц.республики).

    Закаленный таким ходом нашей истории, Народ готов ко всему.
    Даже ошибки властей а порой и прямое предательство (Горбачев и Ельцин) не сломят волю к победе.

    Да есть небольшая, почти эфемерная ("спасибо" эффективным менеджерам) прослойка среднего класса, которому есть что терять.
    Исход сотен тысяч молодых людей после начала призыва на СВО выявил их точное количество.

    Остальным же просто нечего не остаётся, как бороться за свою жизнь, жизнь своих детей.
    Им нечего терять, кроме кредитов, полученных в МФО под грабительский процент.
    Спасибо Эльвире Набиулиной, заявлявшей о важной роли этих кровососов в экономике страны.
    У них нет коттеджей, дорогих машин, только крохотная квартирка, в которой ютятся три поколения.

    Вот перед кем теперь окажутся НАТОВские войска.

    Здесь им помогут только оставшиеся из-за своих преступлений обитатели Жуковки, Рублевки и Барвихи.

    Эти будут встречать НАТОВцев с цветами.
    1. Иван Пчелин
      Иван Пчелин Сегодня, 13:33
      0
      Я вот лично вполне себе не средний класс. Закалён всякой дрянью из Вашего списка. И совсем не понимаю, зачем надо было сначала всё разрушить и украсть, а потом ещё с важным видом затеять войну. Ну украли и разрушили, ладно, так хотя бы себе отдавайте отчёт в том, что из себя представляет ваша "держава". Слабо понимаю, что и кого здесь защищать. Денег от ресурсов и так не видно. Какую-то политическую самостоятельность и военный потенциал обратили против нас самих. С той стороны не нацисты, никто нас в лагеря смерти сгонять не будет. И вот, я не уехал и не уеду. Но то, что сделали с моей страной местные умники гораздо хуже того, что могут сделать чужаки.
      Русским языком, кстати, судя по ВО, толком не владеют ни комментаторы, ни даже авторы статей. Господь Бог тоже не в почёте. Не знаю, что можно такого ещё предложить.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:17
    0
    Британский эксперт спит в одном ботинке, уже привело
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:19
    0
    Если так боятся то буферные демилиторизованные страны самое оно. Если хотят драки,ищут общие границы для вторжения. А сегодня еще и рулевым от амерского впк страны для выкачивания денег на мнимую оборону нужны, а уж как истерию нагнать и заставить клиента поверить в этот развод,существуют целые институты. Самое интересное это то что они уверены на 100% что яо неприметит рф, а они себя точно стеснять такими мелочами не станут.
  10. notingem
    notingem Сегодня, 13:20
    0
    Ости видать знатно им по фаберже двинул. До сих пор держатся
    1. notingem
      notingem Сегодня, 13:22
      0
      Финн правда недоволен а шведу вроде понравилось