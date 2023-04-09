Британский военный эксперт: Расширение НАТО приведет к новой холодной войне, но без буферной зоны

Присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу было самым быстрым в истории военно-политического блока. Но главным последствием этого решения будет исчезновение буферной зоны между НАТО и Россией. Об этом рассуждает британский военный аналитик Шон Белл на канале Sky News.
Как отмечает британский военный эксперт, Западу, прежде чем радоваться по поводу появления в составе НАТО еще одной европейской страны, стоит задуматься, является ли вступление Финляндии в альянс поводом для радости. Ведь теперь НАТО имеет еще более протяженную границу с Россией.
Ранее между Североатлантическим альянсом и Россией существовала буферная зона в лице стран, не входивших в альянс. Изначально, после распада СССР, это были та же Финляндия, бывшие советские республики и социалистические страны Восточной Европы.
Затем альянс стал расширяться, включив в свой состав Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Литву, Латвию и Эстонию. Теперь в НАТО вступила Финляндия, на принятии в альянс настаивают Украина и Молдавия. В скором времени решится вопрос о приеме в Североатлантический альянс Швеции.
Шон Белл отмечает, что членство в НАТО дает Финляндии беспрецедентные гарантии безопасности. Но стоит задуматься и о негативных для Запада последствиях. Это не только увеличение границы альянса с Россией, но и риск консолидации незападных стран. Теперь Россия будет тяготеть к альянсу с Китаем, Ираном и КНДР.
В итоге мир может разделиться на два конкурирующих глобальных альянса, что подготовит почву для столкновения уже совершенно иного масштаба, с непредсказуемыми последствиями. Тем самым, расширение НАТО Белл называет прямым шагом к новой холодной войне Запада и Востока, но уже без буферной зоны.