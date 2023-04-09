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Немецкая пресса: После пожара на складах в Гамбурге образовалось облако ядовитого дыма

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Немецкая пресса: После пожара на складах в Гамбурге образовалось облако ядовитого дыма

В немецком городе Гамбург – чрезвычайное происшествие. После крупного пожара на местных складах, образовалось облако ядовитого дыма. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.


По информации немецкой прессы, пожар вспыхнул на двух складах. Судя по всему, на складах хранили химические вещества. Мало того, что пожар был очень сильным, так еще и ядовитый дым стал причиной специального оповещения местных жителей.

Власти Гамбурга предупредили горожан, чтобы они не открывали окна и двери своих жилищ, отключили вентиляцию и кондиционеры и не выходили без надобности на улицу. По сообщению властей, можно отравиться дымовыми газами и химическими компонентами, которые сейчас находятся в воздухе. Гамбургская радиостанция NDR сообщила, что по некоторым данным произошла утечка сероводорода. Над местом возгорания, по сообщению немецкой прессы, висит «дымовой гриб».


Пожар, произошедший в районе Ротенбургсорт, назван «крайней опасностью». На месте происшествия работают представители экстренных служб. Как сообщает немецкая пресса, пожарные могут работать на месте происшествия лишь в специальных противогазах. О том, что могло стать причиной возгорания, пока не сообщается.


Между тем, подобные происшествия становятся все более частыми как в Европе, так и в США. В США, например, началась настоящая «эпидемия» крушений поездов, перевозящих опасные химические вещества.

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9 комментариев
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  1. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 12:25
    +5
    Боширов, и Петров продолжают терроризировать Зап.Европу ??
  2. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 12:26
    +1
    Опять ВВП ? Эх немцы вас англосаксы обедняют и готовят для крестового похода на Россию .
    Схема ихвестная ! Гоните своего Шольща санными тряпками иначе уже будет поздно Россия добрая душа ,но до определенного предела и потом ненависть чистой энергии попрет soldier
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:27
    +1
    Это карма,герры бюргеры..За все сволочное,что творитп на Украине
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:38
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Это карма,герры бюргеры..За все сволочное,что творитп на Украине

      А всего то просили их подписать бумагу о ненападении и нераспространении, и подвинуться от нашего порога. А теперь что уж - кто не спрятался - мы не виноваты!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:29
    +4
    Оказывается и в Гамбурге могут гореть склады, а в Сша поезда сходить с рельсов. Что-то в Англии пока тихо, непорядок.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:36
      0
      Цитата: rotmistr60
      Оказывается и в Гамбурге могут гореть склады, а в Сша поезда сходить с рельсов. Что-то в Англии пока тихо, непорядок.

      Для Наглии уготовлен референдум в Шотландии. Многоходовочка...
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 13:04
        0
        Для Наглии уготовлен референдум в Шотландии. Многоходовочка...

        А чего бы Шотландии не отделяться,если шельф Северного моря с газом/нефтью к ним отойдет. Еще и военно морские базы Британские там. Англичане за аренду платить будут. Шикарно заживут шотландцы.
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 12:33
    0
    Между тем, подобные происшествия становятся все более частыми как в Европе, так и в США. В США, например, началась настоящая «эпидемия» крушений поездов, перевозящих опасные химические вещества.

    Дело Сидора Артемьича живёт и процветает!
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 12:48
    0
    Власти Гамбурга предупредили горожан, чтобы они не открывали окна и двери своих жилищ, отключили вентиляцию и кондиционеры и не выходили без надобности на улицу.
    У нас как то склад со стройматериалами горел. Сильно. Так те же требования власти высказывали. Сейчас, видимо любой пожар такие загрязнения в воздухе вызывает...химия правит миром