Немецкая пресса: После пожара на складах в Гамбурге образовалось облако ядовитого дыма

В немецком городе Гамбург – чрезвычайное происшествие. После крупного пожара на местных складах, образовалось облако ядовитого дыма. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.По информации немецкой прессы, пожар вспыхнул на двух складах. Судя по всему, на складах хранили химические вещества. Мало того, что пожар был очень сильным, так еще и ядовитый дым стал причиной специального оповещения местных жителей.Власти Гамбурга предупредили горожан, чтобы они не открывали окна и двери своих жилищ, отключили вентиляцию и кондиционеры и не выходили без надобности на улицу. По сообщению властей, можно отравиться дымовыми газами и химическими компонентами, которые сейчас находятся в воздухе. Гамбургская радиостанция NDR сообщила, что по некоторым данным произошла утечка сероводорода. Над местом возгорания, по сообщению немецкой прессы, висит «дымовой гриб».Пожар, произошедший в районе Ротенбургсорт, назван «крайней опасностью». На месте происшествия работают представители экстренных служб. Как сообщает немецкая пресса, пожарные могут работать на месте происшествия лишь в специальных противогазах. О том, что могло стать причиной возгорания, пока не сообщается.Между тем, подобные происшествия становятся все более частыми как в Европе, так и в США. В США, например, началась настоящая «эпидемия» крушений поездов, перевозящих опасные химические вещества.