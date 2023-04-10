10 апреля – Международный день движения сопротивления

Изначально под Движением сопротивления понимали действия французских патриотов против фашистов, оккупировавших страну в годы Второй мировой войны. Нацистская Германия хозяйничала здесь с 1940 по 1944 годы.Но затем «сопротивлением» стали называть любое антифашистское и антимилитаристское движение в странах, находившихся под оккупацией немецких нацистов, итальянских фашистов и японских милитаристов.Борьба против Третьего Рейха велась в самых разнообразных формах. Подпольщики оккупированных стран вели антифашистскую агитацию, распространяли соответствующие листовки и литературу, совершали диверсионные акты на железных дорогах, военных аэродромах и предприятиях, выпускающих продукцию для армий оккупантов.В Дании, Норвегии и Голландии местное население организовывало в годы оккупации антифашистские митинги и забастовки.Активно велась борьба против фашизма и в самом его логове – гитлеровской Германии.Разведывательная информация, поступающая от участников Движения Сопротивления командованию Красной Армии и вооруженным силам других государств антигитлеровской коалиции, играла существенную роль и помогала приближать победу над захватчиками.В ряде стран развернулись широкомасштабные партизанские войны. Партизаны и подпольщики не давали покоя оккупантам, уничтожали вражеских солдат и офицеров, а также предателей из числа местных жителей, сотрудничавших с противником. Значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли советские партизаны.Особый размах Движение Сопротивления приобрело также в Греции, Югославии, Польше, Италии, Болгарии. Итальянцы, греки, сербы и другие народы развернули настоящие народно-освободительные войны против оккупантов. В Албании местные партизанские формирования даже сумели освободить свою страну самостоятельно, до того как подошли войска союзных сил.В некоторых государствах доходило и до всенародных вооруженных восстаний против захватчиков и местных коллаборационистов. В большинстве случаев это в значительной степени помогало Красной армии и союзникам освобождать Европу от нацистов.Сегодня мы, вспоминая участников Движения Сопротивления, испытываем глубокую благодарность к подпольщикам и партизанам советского Союза и других стран, ко всем, кто приближал нашу победу над фашизмом во всех его проявлениях.Вечная им память и слава! Низкий поклон от нас, благодарных потомков!