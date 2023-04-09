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«Позволяет наносить хирургически точные удары»: в западной прессе сравнили БПЛА «Ланцет» с американским Switchblade-600

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«Позволяет наносить хирургически точные удары»: в западной прессе сравнили БПЛА «Ланцет» с американским Switchblade-600

Массовое применение беспилотников-камикадзе «Ланцет» приводит к ощутимым потерям ВСУ в боевой технике, в особенности страдает парк буксируемой артиллерии и САУ западного происхождения. Несмотря на умалчивание проблем в украинской армии, в западной прессе не могли обойти вниманием этот факт.


«Ланцет» используется с начала конфликта и превратился из оружия для нанесения локальных ударов в средство для срыва контрнаступления неприятеля

- указывается в издании Army Recognition.

Со слов автора, в течение лета 2022 года дроны стали применяться значительно чаще, а к осени был достигнут пик их боевой активности. Как отмечается, БПЛА имеет уникальную конструкцию под названием «Double X» («Двойной крест»):

Главной особенностью «Ланцета» является его способность маневрировать, что позволяет наносить хирургически точные удары, объясняя наименование беспилотника.


Автор полагает, что маневренность БПЛА обусловлена его нестандартной аэродинамической конфигурацией, называемой «Double X» («Двойной крест»), «которой нет у большей части современных беспилотников-камикадзе».

Это продольный биплан с двумя Х-образными плоскостями. Данная конструкция даёт возможность БПЛА пикировать на больших скоростях, «доставляя» к цели тяжелую полезную нагрузку

- поясняют в издании.

Со слов автора, «Ланцет» порой сравнивают с американским Switchblade-600, но последний не обладает функцией поражения вражеских БПЛА, а для их запуска в воздух необходим особый транспортно-пусковой контейнер (для российского аналога достаточно обычной катапульты), что затрудняет их использование в условиях интенсивного боя


В своей новейшей модификации «Ланцет-3» оснащен улучшенной оптикой, а наличие тепловизора даёт возможность беспилотнику работать круглосуточно, он не требует спутниковой навигации и способен самостоятельно вести разведку и атаковать цели.

За счёт увеличенной мощности боеголовки по сравнению с предшествующими модификациями, «Ланцет-3» стал более смертоносным

- указывается в издании.


Со слов автора, в рамках спецоперации ВС РФ могут использовать до 1,5 тыс. БПЛА в различных версиях, что даёт им возможность поражать любые цели, от ПУ ЗРК «Бук» до американских орудий M777 и польских 155-мм самоходных гаубиц Krab и складов с боеприпасами для них.

Украинцы до сих пор не смогли скопировать российскую тактику использования боеприпасов «Ланцет»

- пишет автор.

Как он поясняет, в октябре 2022 года ВСУ срочно запросили у США ещё 1,1 тыс. БПЛА-камикадзе Phoenix Ghost, хотя Вашингтон ранее уже передавал киевскому режиму 700 беспилотников данного типа, однако они в основном использовались для ведения разведки, а не наносили удары по российским позициям. По мнению автора, скорее всего, это может быть связано с развёртыванием работы систем РЭБ «Красуха», которая подавляет каналы управления дронами.

В настоящее время украинская армия также не смогла найти контрмеры против боеприпасов «Ланцет» из-за их бесшумности и отсутствия тепловой сигнатуры, что делает невозможным визуальное и радиолокационное обнаружение, позволяя им уничтожать цели там, где неприятель этого не ожидает

- делает вывод автор.

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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:00
    +4
    Кстати,использование ТПК является плюсом "выкидного ножика".Он позволяет оперативно применять на поле боя.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:13
      +3
      Нужно модификация Ланцета для уничтожения Леопарда с дальностью поражения хотя бы 150 км и боевой частью со взрывчаткой 20 кг.
      1. azkolt
        azkolt Сегодня, 13:21
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Нужно модификация Ланцета для уничтожения Леопарда с дальностью поражения хотя бы 150 км и боевой частью со взрывчаткой 20 кг.

        Хорошо бы, а то сначала даже бесило, что Ланцеты не приносят существенного вреда не только танкам, но даже БТР
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:26
          0
          Я не могу понять почему так трудно поставить на Ланцет боевую часть от ракет воздушного базирования Х-МД-Э и Х-50 (не путать с КР Х-50) ,созданных для применения с беспилотников.Там как раз масса боевой части 20кг -30 кг.

          Из характеристик ракеты Х-МД-Э известно, что ее стартовая масса составляет 110 кг, максимальная дальность пуска – до 40 км. Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 30 кг, которая позволяют гарантированно уничтожать как танки противника, артиллерийские позиции, так и укрепленные объекты.

          https://m.gazeta.ru/army/2022/08/13/15269252.shtml


        2. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 13:27
          +1
          Цитата: azkolt
          Хорошо бы, а то сначала даже бесило, что Ланцеты не приносят существенного вреда не только танкам, но даже БТР

          Это легко решается заменой БЧ с фугасной на кумулятивную, для крышебоя даже тандема не надо.
      2. Магог_
        Магог_ Сегодня, 13:23
        +3
        Нужно модификация Ланцета
        То, что вы указываете, Ланцетом быть не может, т.к. потребуется другая энергетика, связь и управление. 150 км - дистанция нешуточная, а попасть надо в подвижную цель.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:38
          0
          Цитата: Магог_
          Нужно модификация Ланцета
          То, что вы указываете, Ланцетом быть не может, т.к. потребуется другая энергетика, связь и управление. 150 км - дистанция нешуточная, а попасть надо в подвижную цель.


          Почему не может ?Может быть Ланцетом-4 с более мощным электродвижком, более мощной боевой частью.Ну и чуть размеры можно увеличить и вес изделия ,если возникнет такая необходимость.Главное заинтересованность, заказ на подобную модификацию от МО РФ.
      3. Колхоз-дело добровольное.
        Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 13:24
        +1
        Непонятно в какой комплектации поставляются Леопарды и Челенджеры, но в укроСМИ проскакивала информация о доукомплектовании их доп. динамической защитой.
        Отсюда следует пожелание нашим операторам Ланцетов бить их в корму за башней.
      4. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:26
        +1
        Ну - думаю не очень сложно к нему прикрутить скажем гранату от РПГ-7. Как раз по массе подойдёт.. А в крышу - она поди любой танк возьмёт.
        1. Колхоз-дело добровольное.
          Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 13:38
          0
          От рпг-7 граната легковата, и трёх килограммм не весит, тандемная ЕМНИП - 4,5кг. , так же как и кумулятив от "Сапога". Хотя... лёгкая БЧ вероятно добавит дальности.
      5. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:35
        0
        Двадцати килограмм даже много.Десятка хватит
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 13:17
    +1
    Контрмеры против камикадзе, а точнее выстроить систему ПВО при большой протяженности линии фронта, не смога найти ни одна армия. Все дело в том, что они (так получилось) максимально воплотили в себе всю суть технологии Стелс. И существующие средства ПВО могут им противостоять фактически только в упор (на дистанции визуального поражения). В качестве исключения, но по сути подтверждающее это утверждение, является наша база Хмеймим в Сирии. Там в одной точке развернуто огромное количество разных комплексов ПВО для создания эшелонированный обороны. И они с задачей поражения БПЛА справляются. Но развернуть подобный укрепрайон на протяжении всей линии фронта, что бы создать сплошную непрерывную линию ПВО невозможно.

    Американцы темой беспилотников-камикадзе до украинского конфликта и не занимались особо. Они ушли в большие и тяжелые БПЛА. Ближайшим аналогом Ланцета является Израильская «мини Гарпия», но она чуть превосходит его по всем параметрам (масса БЧ, дальность, время барражирование). Именно израильские камикадзе применялись во второй Карабахской войне и стоят на вооружении Армии Китая.

    https://topwar.ru/154495-barrazhirujuschie-boepripasy-semejstva-iai-harpy-izrail.html
  3. maiman61
    maiman61 Сегодня, 13:18
    +1
    Его надо было назвать "Очиститель"! Очищает землю от бандеровской и западной сатаны!
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:22
    +1
    Да блин запад давно заслуживает...слуг в России нет!
  5. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 13:26
    0
    Таких "сюрпризов " для натовских укурторов ,не мало в России И мы берегем их ! hi
    Они хотят ,чтобы мы все раскрыли ..Фиг вам , мы это для вас берегем хоспода .
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:28
    +1
    Слово "пресса" уже тянет на свалку.