«Ланцет» используется с начала конфликта и превратился из оружия для нанесения локальных ударов в средство для срыва контрнаступления неприятеля

Главной особенностью «Ланцета» является его способность маневрировать, что позволяет наносить хирургически точные удары, объясняя наименование беспилотника.

Это продольный биплан с двумя Х-образными плоскостями. Данная конструкция даёт возможность БПЛА пикировать на больших скоростях, «доставляя» к цели тяжелую полезную нагрузку

За счёт увеличенной мощности боеголовки по сравнению с предшествующими модификациями, «Ланцет-3» стал более смертоносным

Украинцы до сих пор не смогли скопировать российскую тактику использования боеприпасов «Ланцет»

В настоящее время украинская армия также не смогла найти контрмеры против боеприпасов «Ланцет» из-за их бесшумности и отсутствия тепловой сигнатуры, что делает невозможным визуальное и радиолокационное обнаружение, позволяя им уничтожать цели там, где неприятель этого не ожидает