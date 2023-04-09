Американская пресса: Спецслужбы США прослушивали руководителей Южной Кореи

Разведка США занималась прослушиванием телефонных переговоров высокопоставленных чиновников Республики Корея. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на опубликованные недавно в социальных сетях секретные документы американского военного ведомства.Как стало ясно из прослушанных переговоров, южнокорейские власти настаивали, чтобы конечным потребителем продаваемых Вашингтону боеприпасов были именно США. В окружении южнокорейского президента Юн Сок Еля, тем не менее, сомневались в честности американской администрации и высказывали мнение, что снаряды для артиллерийских орудий могут быть перенаправлены украинской стороне.В частности, американской разведке удалось прослушать беседу тогдашнего секретаря по внешнеполитическим вопросам Ли Мун Хи с советником по национальной безопасности Ким Сон Ханом. Чиновник утверждал, что правительство Республики Корея очень сильно обеспокоено возможностью передачи снарядов Украине.Опубликованные документы показывают истинное отношение Вашингтона даже к ближайшим союзникам. Так, издание обращает внимание, что США подслушивали переговоры чиновников одного из своих самых главных партнеров в Восточной Азии. Поскольку оба чиновника уже покинули свои посты, комментарии прессе они пока давать не стали.Между тем, появилась информация о том, что в сеть могли утечь еще 100 документов военного ведомства, содержащие ценные сведения об американской политике в отношении Украины, стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и о вопросах взаимоотношений с Китаем.