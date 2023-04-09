Военное обозрение
Войти Регистрация

Американская пресса: Спецслужбы США прослушивали руководителей Южной Кореи

12
Американская пресса: Спецслужбы США прослушивали руководителей Южной Кореи

Разведка США занималась прослушиванием телефонных переговоров высокопоставленных чиновников Республики Корея. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на опубликованные недавно в социальных сетях секретные документы американского военного ведомства.


Как стало ясно из прослушанных переговоров, южнокорейские власти настаивали, чтобы конечным потребителем продаваемых Вашингтону боеприпасов были именно США. В окружении южнокорейского президента Юн Сок Еля, тем не менее, сомневались в честности американской администрации и высказывали мнение, что снаряды для артиллерийских орудий могут быть перенаправлены украинской стороне.

В частности, американской разведке удалось прослушать беседу тогдашнего секретаря по внешнеполитическим вопросам Ли Мун Хи с советником по национальной безопасности Ким Сон Ханом. Чиновник утверждал, что правительство Республики Корея очень сильно обеспокоено возможностью передачи снарядов Украине.

Опубликованные документы показывают истинное отношение Вашингтона даже к ближайшим союзникам. Так, издание обращает внимание, что США подслушивали переговоры чиновников одного из своих самых главных партнеров в Восточной Азии. Поскольку оба чиновника уже покинули свои посты, комментарии прессе они пока давать не стали.

Между тем, появилась информация о том, что в сеть могли утечь еще 100 документов военного ведомства, содержащие ценные сведения об американской политике в отношении Украины, стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и о вопросах взаимоотношений с Китаем.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Carol M. Highsmith
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:51
    +6
    После прослушки Меркель, в этом нет ничего неожиданного. Все слушают всех, кого можно.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 13:02
      -1
      Цитата: AlexGa
      Все слушают всех, кого можно.

      и пофиг им на типа "самостоятельность", лишний раз показывает какие взаимоотношения в странах западного блока, точнее отсутствие этих отношений и полное подчинение США
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 13:31
      0
      Цитата: AlexGa
      После прослушки Меркель, в этом нет ничего неожиданного. Все слушают всех, кого можно.

      laughing wassat crying
      Сноуден у нас и теперь мы все знаем ,как и что hi
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 12:52
    +4
    Тоже мне Америку открыли. Тут и ежу понятно, что пинды прослушивают всех своих "друзей", только "друзья" знают это и молчат, а их зомбонароды начинают удивляться только после таких скандалов
    1. Комментарий был удален.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 12:52
    +4
    Американская пресса: Спецслужбы США прослушивали руководителей Южной Кореи
    Да они ВЕСЬ мир прослушивают, внутри США за друг дружкой следят и на этом фоне чем вдруг корейцы лучше?
  4. Falx
    Falx Сегодня, 12:58
    +1
    Америку, как говорится, открыли. Матрасы весь мир прослушивают! и давно это не секрет. Гражданин РФ Эдвард Сноуден не даст соврать!
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 13:04
    0
    Мне немного смешно, это называется зависимостью от электронных гаджетов. У меня нет зависимости (скорее анти зависимость), даже если смотреть на это внимательно... мои внуки подарили мне смартфон, а он мне не нужен. Тупо не нужен. До сих пор лежит на полке. И вообще я с некоторой тоской вспоминаю времена СССР, ушел, значит ушел и не найдете вы меня.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 13:09
      -1
      Цитата: Сергей Аверченков
      Мне немного смешно, это называется зависимостью от электронных гаджетов. У меня нет зависимости (скорее анти зависимость), даже если смотреть на это внимательно... мои внуки подарили мне смартфон, а он мне не нужен.

      вероятно им надоело растягивать верёвку
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 13:10
      -1
      Тоже скучаю по тем временам. Но есть полезность в смартфонах. Особенно хороши были нокия. Пинды их разорили только из-за того что захотели захватить и это оружие,а фины в благодарность вступили в НАТО в качестве пушечного мяса!
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 13:09
    +1
    Какая "замечательная" страна Матрасляндия!!! Какие "порядочные" люди ей руководят!!! Просто восхищает то, что всё то у них с партнёрами выстроено "на доверии" и "взаимоуважении"!!!.
    И эти скунсы учат весь мир, как надо жить request
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:19
    0
    Глупые корейцы забыли прописные истины:

    Кто же на такие темы по телефону болтает.
    * ©(С.Лавров)
  8. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 13:39
    0
    Держи врагов близко к себе, а друзей еще ближе.
    Любая администрация США