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Киев бросил под Артемовск элитные подразделения, которые готовил для контрнаступления

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Киев бросил под Артемовск элитные подразделения, которые готовил для контрнаступления

Украинское командование было вынуждено перебросить под Артемовск свои элитные подразделения, которые ранее предполагалось задействовать при готовящемся широкомасштабном контрнаступлении.


Как сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на утекшие в интернет касающиеся Украины секретные документы Пентагона, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов предложил осуществить отправку элитных подразделений ВСУ, чтобы в двухнедельный срок оттеснить представляющие угрозу для оставшихся путей снабжения Артемовска российские войска. Также отмечается, что Буданов назвал положение украинской армии на этом участке фронта как "катастрофическое".

Использование в боевых действиях под Артемовском элитных подразделений привело к стратегическим издержкам для украинского командования, которое рассчитывало сохранить наиболее оснащенные и подготовленные части для грядущего контрнаступления, которое предположительно может состояться в течение ближайших месяцев или даже недель.

В настоящее время в Артемовске продолжаются ожесточенные бои. Бойцы российской ЧВК "Вагнер" продолжают продвижение от центра населенного пункта в направлении западных кварталов.

Ранее сообщалось об утечке в сеть некоторого количества секретных документов американского военного командования, касающихся ситуации на Украине, Китае и Ближнем Востоке. Предположительно в открытый доступ могли попасть более ста секретных документов, в результате чего Пентагону был нанесен значительный ущерб.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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22 комментария
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  1. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 13:47
    +4
    Ну началось мужики Бахмутская мясорубка на радость англосаксам и их вассалам


    Работайте братья !!!
    А потом пойдем на "осинное гнездо " на западе ВМЕСТЕ !
    1. poquello
      poquello Сегодня, 13:59
      +1
      "Как сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на утекшие в интернет касающиеся Украины секретные документы Пентагона"
      этой новости недели две не менее, а бои то идут каждый день
    2. Rakovor
      Rakovor Сегодня, 14:00
      -9
      Ничего более дебильного не слышал.
  2. Kusja
    Kusja Сегодня, 13:55
    +4
    Это тоже может быть ходом укроконтрразведки. Так что ухи на востре держать ☝
    1. olezenka1
      olezenka1 Сегодня, 14:12
      +1
      Если это и ход, то никак не укроконтрразведки. Там есть игроки поважнее.
  3. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 14:03
    +1
    Предположительно в открытый доступ могли попасть более ста секретных документов, в результате чего Пентагону был нанесен значительный ущерб.
    и в чем конкретно заключается значительный ущерб?
  4. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 14:05
    +4
    Деза? А то что-то у этих обученных и укомплектованных ни бредлей ни леопардов замечено не было what
  5. Losyara
    Losyara Сегодня, 14:16
    +6
    Ой не верю. Хрень это. Стопудово развод. К правде дезу замещали. Усыпляют бдительность, это ж прям как перед Харьковской стратегической отступательной. Тоже видосы украинцы запиливали, какие они бедные, как командование их на убой отправляет. НЕ ВЕРЮ!
  6. parabyd
    parabyd Сегодня, 14:18
    +2
    Да это было заметно по некрологам. То "альфовцы", то какие-то шишки из их правого сектора и азова. Так что может там и были мобилизованные, да не только они явно.

    Сколько пафоса недавно было с видео о колонне Хаммеров. А на днях фото с развитой колонной те же хаммеры показало в несколько изношенном виде.

    Так что заявление, мол, мобилизованные выигрывают время, пока профессионалы отдыхают и готовятся, явно не полностью соответствует действительности. И там и там будет солянка
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 14:48
      +4
      Там дохнет очень много опытных нацистов тероризировавших республики с 14 года.
  7. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 14:25
    -3
    Ну давайтсь исголяйтесь и нойте .. МЫ работаем soldier !!! И храни Бог наших солдат hi
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 14:31
    +2
    "Как сообщает американское издание The New York Times" (с)
    А ссылочку можно увидеть?
    А то сегодня все наши СМИ, как по команде, рассказывают об этой новости, ссылаются друг на друга, и на "The New York Times".
    Только вот что интересно, что-то на страницах самой "The New York Times" ничего такого не нашел...
    Ключевые слова для поиска (Kyiv, elite, Bakhmut) ничего не дали
    Конечно, говорить о том, что новость - фейковая, не стану, наверняка я плохо искал
    Но очень-очень хотелось бы увидеть ссылку)
    1. Viktior Vinland
      Viktior Vinland Сегодня, 15:08
      +3
      Конечно, говорить о том, что новость - фейковая, не стану, наверняка я плохо искал
      Но очень-очень хотелось бы увидеть ссылку)


      Вот это может помочь?

      https://www.nytimes.com/2023/04/08/world/europe/bakhmut-battle-leaked-documents-us-war.html

      Там ссылка на эту страницу
      https://www.nytimes.com/2023/04/08/us/politics/leaked-documents-russia-ukraine-war.html

  9. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:37
    -2
    Похоже им так скоро нечем будет контрнаступ проводить.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:13
      -1
      Конечно, всё очень плохо у них, и даже хуже. Судя по заголовкам новостей на Русской Весне, всё именно так и обстоит. Странно, что на ВО более умеренная тональность заголовков.
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:47
    +3
    В случае ближнего разрыва осколочного артиллерийского или авиационного боеприпаса осколкам все равно элитный это был боец или обычный терробороновец. Все эти утечки, интервью, прогнозы - это все генералов/стратегов диванных войск - чтобы было что обсуждать. Время покажет что и как.
  11. VicVic
    VicVic Сегодня, 14:53
    +3
    Про эти, якобы утёкшие документы так много говорят, особенно наши враги, что складывается впечатление, что это спланированная операция врагов с подкидыванием дезинформации.
  12. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 15:14
    +1
    Специальный слив «секретных» материалов.
  13. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 15:18
    +3
    На этой неделе на канале Соловьёва слушал Шурыгина. С его слов, каждую неделю ВСУ теряет 1 бригаду. И кое-что из того, что было собрано для весеннего контрнаступа, уже не существует.
    1. Kusja
      Kusja Сегодня, 15:43
      0
      Шурыгин парень, конечно, хороший, но вот гляжу я на них в студии: ни один не может свои заявления и выводы, которые Соловьев начинает критиковать, аргументированно защитить..
  14. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 15:38
    -1
    Какой год уже Бахмут берут? Это миллионик какой-то ? Как такими темпами можно достичь каких -то целей ?
  15. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 15:46
    0
    Сейчас вбросов будет много , чтобы наши булки расслабили. После войны будет понятно кто, куда и кого бросил. А пока надо готовиться к худшему сценарию.