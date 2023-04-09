Киев бросил под Артемовск элитные подразделения, которые готовил для контрнаступления

Украинское командование было вынуждено перебросить под Артемовск свои элитные подразделения, которые ранее предполагалось задействовать при готовящемся широкомасштабном контрнаступлении.Как сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на утекшие в интернет касающиеся Украины секретные документы Пентагона, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов предложил осуществить отправку элитных подразделений ВСУ, чтобы в двухнедельный срок оттеснить представляющие угрозу для оставшихся путей снабжения Артемовска российские войска. Также отмечается, что Буданов назвал положение украинской армии на этом участке фронта как "катастрофическое".Использование в боевых действиях под Артемовском элитных подразделений привело к стратегическим издержкам для украинского командования, которое рассчитывало сохранить наиболее оснащенные и подготовленные части для грядущего контрнаступления, которое предположительно может состояться в течение ближайших месяцев или даже недель.В настоящее время в Артемовске продолжаются ожесточенные бои. Бойцы российской ЧВК "Вагнер" продолжают продвижение от центра населенного пункта в направлении западных кварталов.Ранее сообщалось об утечке в сеть некоторого количества секретных документов американского военного командования, касающихся ситуации на Украине, Китае и Ближнем Востоке. Предположительно в открытый доступ могли попасть более ста секретных документов, в результате чего Пентагону был нанесен значительный ущерб.