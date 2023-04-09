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На Купянском направлении ликвидированы две группы украинских диверсантов

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На Купянском направлении ликвидированы две группы украинских диверсантов

Военнослужащими ВС России на Купянском направлении были ликвидированы две группы украинских диверсантов. Боевики намеревались совершить атаку на наши позиции.

Об этом агентству РИА Новости сообщил глава пресс-службы российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Офицер рассказал, что замыслы противника были раскрыты разведкой. От нее артиллеристы получили точную информацию о местоположении боевиков, их количестве, вооружении, имеющейся технике и маршрутах передвижения.

Помимо этого, наши военные воспрепятствовали проведению боевиками ВСУ трех ротаций на передовой. Украинские военные безуспешно пытались провести ее в районе населенных пунктов Тимковка, Масютовка и Котляровка.

Также Вооруженные силы Украины атаковали на данном участке фронта наши позиции. При этом они использовали многоцелевые БПЛА «Фурия», «Валькирия» и другие летательные аппараты. Воздушная атака противника отражена российскими силами ПВО, атакующие беспилотники были перехвачены. Для этого наши военные задействовали зенитные ракетные комплексы «Тор»и «Бук».

В окрестностях Волчанских Хуторов расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил украинское артиллерийское орудие Д-30.

Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о пресечении бойцами подразделения «Восток-Ахмат» попытки ВСУ совершить контрудар на Запорожском направлении. В итоге неприятель понес потери в личном составе, а также лишился двух танков и бронемашины западного производства.
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8 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 14:06
    +7
    Хороните нациков, парни и берегите себя hi гордимся Вами
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 14:10
      +4
      Мочите нациков ! За наших дедов и прадедов ..Месть будет жесткая за всем ивсех И не будет пощады уже ,как в во времена Хрущева и т.д.
  2. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 14:13
    +2
    Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о пресечении бойцами подразделения «Восток-Ахмат» попытки ВСУ совершить контрудар на Запорожском направлении. В итоге неприятель понес потери в личном составе,
    \
    Аллах Акбар ,спасибо чеченцы ..Мочим их совместно шайтнов и бесов бешенных собак западных ..и прочих вахабитов
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:35
      0
      Цитата: Дед Пихто
      Аллах Акбар

      Для тебя?
      Цитата: Дед Пихто
      ,спасибо чеченцы

      Виталь, ты хоть раз слышал, что бы чеченцы сказали: "Спасибо, русские..."?
      1. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 15:31
        0
        А Вы как определяете? По словам или по делам? Отдавая жизни-это как то лучше слов. Но вам наверное главное "слово"." И тут Чапаю попёрла карта"
      2. frruc
        frruc Сегодня, 15:41
        +1
        мордвин 3 .....ты хоть раз слышал, что бы чеченцы сказали: "Спасибо, русские..."?

        Неуместное замечание. В "Восток-Ахмат " воюют не только чеченцы, так же как в других вооруженных подразделениях этнический состав бойцов разнородный. Кого там нет, так это евреев, я думаю.
  3. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 15:23
    -1
    Новости какие-то малоинформационные...
    " Две группы диверсантов были ликвидированы . Замыслы противника были раскрыты разведкой. От нее артиллеристы получили точную информацию о местоположении боевиков, их количестве, вооружении, имеющейся технике и маршрутах передвижения."

    А не затруднит ли автора сообщить нам хотя бы количество участвовавших диверсантов или количество уничтоженных?
  4. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 15:36
    0
    Я , по книгам Тамонникова, знаю, что в ВОВ с диверсионными группами, боролась контрразведка:"СМЕРШ", а если их артиллерией уничтожали,- уже не РДГ численностью до 15-20 человек, а крупное подразделение.
    Может, я ошибаюсь?