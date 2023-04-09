На Купянском направлении ликвидированы две группы украинских диверсантов

Военнослужащими ВС России на Купянском направлении были ликвидированы две группы украинских диверсантов. Боевики намеревались совершить атаку на наши позиции.
Об этом агентству РИА Новости сообщил глава пресс-службы российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Офицер рассказал, что замыслы противника были раскрыты разведкой. От нее артиллеристы получили точную информацию о местоположении боевиков, их количестве, вооружении, имеющейся технике и маршрутах передвижения.
Помимо этого, наши военные воспрепятствовали проведению боевиками ВСУ трех ротаций на передовой. Украинские военные безуспешно пытались провести ее в районе населенных пунктов Тимковка, Масютовка и Котляровка.
Также Вооруженные силы Украины атаковали на данном участке фронта наши позиции. При этом они использовали многоцелевые БПЛА «Фурия», «Валькирия» и другие летательные аппараты. Воздушная атака противника отражена российскими силами ПВО, атакующие беспилотники были перехвачены. Для этого наши военные задействовали зенитные ракетные комплексы «Тор»и «Бук».
В окрестностях Волчанских Хуторов расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил украинское артиллерийское орудие Д-30.
Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о пресечении бойцами подразделения «Восток-Ахмат» попытки ВСУ совершить контрудар на Запорожском направлении. В итоге неприятель понес потери в личном составе, а также лишился двух танков и бронемашины западного производства.