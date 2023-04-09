«Саддам Хусейн уничтожил химическое оружие, но не сообщил об этом»: озвучена новая версия причин вторжения в Ирак

Теперь ясно, что в преддверии американского вторжения Саддам Хусейн выполнил указание Совета Безопасности ООН об уничтожении своего химического и биологического оружия

Саддам Хусейн обманул свой собственный народ в этом, и он обманул мировое сообщество в этом [имеется ввиду, что не сообщал об ликвидации ОМУ]. Я считаю, что решение, которое мы приняли в то время, было правильным решением, основанным на имеющейся у нас информации. Союзники США, включая Австралию, верили, что у него есть химическое и биологическое оружие.