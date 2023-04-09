«Саддам Хусейн уничтожил химическое оружие, но не сообщил об этом»: озвучена новая версия причин вторжения в Ирак

Западная пропаганда традиционно использует фальсификацию прошлого для оправдания действий «цивилизованного мира» на международной арене. Во многом исторические «сказки» базируются на лживых заявлениях официальных лиц, подменяющих достоверно известные факты беззастенчивым обманом. Так, новую «версию» событий, предшествовавших интервенции США в Ирак в 2003 году, решил изложить бывший министр обороны Австралии Роберт Хилл.
Теперь ясно, что в преддверии американского вторжения Саддам Хусейн выполнил указание Совета Безопасности ООН об уничтожении своего химического и биологического оружия
- говорит экс-министр [хотя ликвидация ОМУ произошла гораздо раньше, в соответствии с резолюцией СБ ООН 1991 года], слова которого приводит издание ASPI Strategist.
Однако, с его слов, об уничтожении ОМУ власти страны якобы никому не сообщили, так как «диктатор не хотел подавать иракцам сигнал о том, что он ослаб и поддался давлению со стороны ООН»:
Саддам Хусейн обманул свой собственный народ в этом, и он обманул мировое сообщество в этом [имеется ввиду, что не сообщал об ликвидации ОМУ]. Я считаю, что решение, которое мы приняли в то время, было правильным решением, основанным на имеющейся у нас информации. Союзники США, включая Австралию, верили, что у него есть химическое и биологическое оружие.
На фоне подобных речей имеются многочисленные заявления иракских властей после войны в Персидском заливе 1990-1991 годов о том, что Багдад не обладает оружием массового уничтожения и вообще любыми другими запрещёнными средствами ведения войны. Теперь же, со слов экс-министра, получается, что это не США пытались обмануть мир, утверждая о наличии у Ирака ОМУ, а напротив лгал Багдад, не сообщая о ликвидации химического и биологического оружия. Тут только напрашивается поговорка: не хочешь слушать, как люди врут, – ври сам.