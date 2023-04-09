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«Саддам Хусейн уничтожил химическое оружие, но не сообщил об этом»: озвучена новая версия причин вторжения в Ирак

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«Саддам Хусейн уничтожил химическое оружие, но не сообщил об этом»: озвучена новая версия причин вторжения в Ирак

Западная пропаганда традиционно использует фальсификацию прошлого для оправдания действий «цивилизованного мира» на международной арене. Во многом исторические «сказки» базируются на лживых заявлениях официальных лиц, подменяющих достоверно известные факты беззастенчивым обманом. Так, новую «версию» событий, предшествовавших интервенции США в Ирак в 2003 году, решил изложить бывший министр обороны Австралии Роберт Хилл.


Теперь ясно, что в преддверии американского вторжения Саддам Хусейн выполнил указание Совета Безопасности ООН об уничтожении своего химического и биологического оружия

- говорит экс-министр [хотя ликвидация ОМУ произошла гораздо раньше, в соответствии с резолюцией СБ ООН 1991 года], слова которого приводит издание ASPI Strategist.

Однако, с его слов, об уничтожении ОМУ власти страны якобы никому не сообщили, так как «диктатор не хотел подавать иракцам сигнал о том, что он ослаб и поддался давлению со стороны ООН»:

Саддам Хусейн обманул свой собственный народ в этом, и он обманул мировое сообщество в этом [имеется ввиду, что не сообщал об ликвидации ОМУ]. Я считаю, что решение, которое мы приняли в то время, было правильным решением, основанным на имеющейся у нас информации. Союзники США, включая Австралию, верили, что у него есть химическое и биологическое оружие.


На фоне подобных речей имеются многочисленные заявления иракских властей после войны в Персидском заливе 1990-1991 годов о том, что Багдад не обладает оружием массового уничтожения и вообще любыми другими запрещёнными средствами ведения войны. Теперь же, со слов экс-министра, получается, что это не США пытались обмануть мир, утверждая о наличии у Ирака ОМУ, а напротив лгал Багдад, не сообщая о ликвидации химического и биологического оружия. Тут только напрашивается поговорка: не хочешь слушать, как люди врут, – ври сам.

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35 комментариев
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  1. михаил3
    михаил3 Сегодня, 14:40
    +5
    Он уничтожил, но не сообщил народу. Но тем, кто вот-вот его атакует (что секретом отнюдь не было) он тоже не сообщил? Тогда зачем было уничтожать? Все равно же атакуют? Или сообщил? И зачем, после сообщения, было атаковать, и размахивать пробиркой с трибуны?
    Как правило, западная пропаганда умом и логикой не отличается. Это не нужно для ее целей. Просто потому, что западному человеку не нужны обьяснения. Ему нужны оправдания. А в оправдывающие заявления ХОЧЕТСЯ верить. Это желание легко преодолевает логические нестыковки и все доказательства. Так что свою роль этот абсурд выполнит.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 14:49
      0
      hi короче! Всё равно Саддам сам во всем виноват!(сарказм) Австралия подхалимничает перед штатами. К чему бы это? recourse Что поклянчить хочет...что ли
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 14:59
        +1
        Цитата: Reptiloid
        hi короче! Всё равно Саддам сам во всем виноват!(сарказм) Австралия подхалимничает перед штатами. К чему бы это? recourse Что поклянчить хочет...что ли

        Поляки перед гегемоном из штанов выпрыгивают, лишь бы заполучить ярлык на княжение в Европе, вот и кенгуру туда же, смотрящими в своих краях хотят стать...
      2. Oleg812spb
        Oleg812spb Сегодня, 15:39
        0
        Австралия подхалимничает перед штатами. К чему бы это?

        Наверное, надеются на скидки стоимости подлодок и членства в AUKUS.
    2. Shelest2000
      Shelest2000 Сегодня, 15:18
      +1
      Если Запад нас называл Империей Зла,то его название - Империя Лжи
    3. frruc
      frruc Сегодня, 15:18
      +2
      Совсем не смешно, убили миллион иракцев, разгромили города и заводы, а Саддама повесили.
      По-моему, цинизм льется через край. Это преступление не имеет сроков давности и преступники должны быть публично наказаны
  2. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 14:42
    +3
    Дибилы западные пытаются оправдаться ! А МЫ ИМ УЖЕ не верим !!! ВООБЩЕ! Собаки чертовы ..
    Правильно нам про вас В Советском Союзе раскахывали ! ВСЕ сошлось ,черт побери ,а мы не верили ..
    Простите нас ,тех кого подставили в 90-х и т.д.
    Вернем все ,что сможем и отомстим чертям
    1. михаил3
      михаил3 Сегодня, 14:50
      0
      Кто - мы? Мы с вами? А вы что, тогда им поверили?! Ну знаете ли... Наши власти? А они "верят" тому, что им выгодно. И если прирост их нынешнего капитала...
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 14:57
        -1
        Цитата: михаил3
        Кто - мы? Мы с вами? А вы что, тогда им поверили?!

        Я поверили и многие со мной ..Но в душе НЕТ !
        Цитата: михаил3
        Наши власти? А они "верят" тому, что им выгодно. И если прирост их нынешнего капитала...

        Да пошел ты либер .. negative
        Я таких буду из Маузера буду стрелять ..Как вы нам жизнь испоганили и друним странам Своим нытьем о дербмократии западной чертоги ..Ненавижу вас чертей ноющих !!
        P.S. Хана вам всем "гражданам мира "
        Охота за вами начинается чертями
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 15:01
      0
      Цитата: Дед Пихто
      Простите нас ,тех кого подставили в 90-х и т.д.
      Вернем все ,что сможем и отомстим чертям

      Вот только отдуваться теперь придётся нашим детям, чтобы не пришлось отдуваться их потомкам...
    3. ettore
      ettore Сегодня, 15:14
      0
      Цитата: Дед Пихто
      А МЫ ИМ УЖЕ не верим !!! ВООБЩЕ!

      Но это не точно, достаточно ещё тех, кто верит им и эта вера непоколебима.
  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 14:44
    0
    Ну все. Подвиг Козьмодемьянской, когда они не сказала ни слова, можно забыть. Саддам был еще более скрытным.
  4. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 14:49
    +1
    лепят и лепят гору лжи ... чтобы через несколько лет уже и никто особо и не вспоминал их циничное враньё в ООН ... и миллионы убитых иракцев (включая женщин и детей) их пытки и издевательства в тюрьмах и прочее
  5. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 14:50
    0
    "Не запОстил – значит, не было!"
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 14:51
    +2
    Во все времена одна сторона конфликта приписывала второй весь набор смертных грехов.
    Когда-то сюда входило безбожие, предательство, поедание младенцев
    На сегодня этот стандартный набор содержит отсутствие демократии (это очень важно!), "неправильная" (или неустраивающая) идеология, разработка химического (бактериологического) оружия, черная трансплантология.
    Достаточно изредка перетасовывать эти аргументы в колоде - и можно устраивать очередной крестовый поход на любую, не устраивающую тебя страну, как говорится, за всё хорошее, и против всего плохого.
  7. isv000
    isv000 Сегодня, 14:56
    +2
    «Саддам Хусейн уничтожил химическое оружие, но не сообщил об этом»: озвучена новая версия причин вторжения в Ирак

    США не уничтожили химическое оружие и сообщили об этом, заявив всему миру: и чо?!
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:58
    +2
    Я считаю, что решение, которое мы приняли в то время, было правильным решением, основанным на имеющейся у нас информации.
    Ну а вы штаты всегда "правы", когда уничтожаете другие народы, как вы уничтожили хозяев земли Америки. Голем искусственно созданный Британией, может только уничтожать, но не созидать.
  9. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:01
    +2
    напротив лгал Багдад, не сообщая о ликвидации химического и биологического оружия
    С каких пор молчание стало называться ложью?
    И что за ОМУ в статье? Всегда была аббревиатура ОМП.
  10. К-50
    К-50 Сегодня, 15:11
    +3
    «Саддам Хусейн уничтожил химическое оружие, но не сообщил об этом»: озвучена новая версия причин вторжения в Ирак

    Пин дос сия даже не уничтожила, а разрабатывает новые виды ХО, но никто на неё толпой не нападает.
    Видимо владение ХО всё таки не главный повод, а просто "ты виноват уже потому, что я хочу кушать..."?
  11. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:11
    +2
    Оооо, у американцев на каждый случай жизни десять объяснений приготовлено и все они единственно верные
  12. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 15:12
    +2
    А куда пробирку Пауэлла дели? Выбросили в мусорное ведро? feel
  13. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 15:15
    +2
    Империя лжи в своём ежедневном репертуаре.
  14. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 15:16
    +7
    Иракцы обязаны, засунуть в пятую точку.. любому кто утверждал, и утверждает Пауэлла версию.
  15. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 15:18
    +1
    Мразотству и лицемерию матрасников нет предела.... fool
  16. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 15:19
    +1
    то есть вся доблестная амерская разведка зиждется исключительно на словах глав правительств? Сказал Джордж Буш, что у Ирака есть ОМП - всё, разведка "выявила", что да, есть такое оружие у Ирака. Даже вон пробирочку для показать с трибуны организовали.
    Саддам Хусейн "не сказал о уничтожении ОМП" - опа, разведка США сумела выяснить, что да, оружие опять таки есть. А если что не так - сам Хусейн и виноват: надо было докладывать США резче, громче, отчётливее, чаще и т.д. Так, да?
  17. Master2030
    Master2030 Сегодня, 15:22
    +1
    -Обманула, обманула!-Кого?-Таксиста.-Как?-Десятку дала а сама не поехала.
    Дебилы
    Ceterum censeo Washington delendam esse
  18. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:22
    +1
    Тупое западное общество с заплывшим жиром мозгами нормально примет и такое объяснение. Впрочем, как и любой другой вариант властного бреда.
  19. Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр Сегодня, 15:25
    +1
    Наконец-то ы придумали версию, которая, как им кажется, оправдывает войну против Ирака. Им, конечно, нельзя было послать в Ирак специалистов для проверки наличия химоружия - а только собирать бандитов США и Европы и разрушить страну! На мой взгляд, все эти фашистские страны вполне достойны полностью сгореть в атомном котле!
  20. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:34
    0
    Я считаю, что решение, которое мы приняли в то время, было правильным решением, основанным на имеющейся у нас информации. Союзники США, включая Австралию, верили, что у него есть химическое и биологическое оружие.
    Ты виноват лишь в том, что хочется мне...
  21. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 15:37
    0
    Даже если бы сообщил этого ничего не изменило, если не химическое, так нашли бы другой повод. К тому же Ирак уничтожил и ракеты малой дальности который их попросил ООН, в общем Запад разоружал Ирак чтобы проще воевать США было.
  22. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 15:37
    +1
    короче позиция запада как всегда однозначна. "мы убили полмиллиона иракцев, но виноват в этом саддам хуссейн" лицемерие возведенное в принцип
  23. Авторитет
    Авторитет Сегодня, 15:38
    +1
    Т.е. когда Хусейн говорил, что в Ираке нет химического оружия и приглашал различные международные организации для проверки...
    Это было другое?
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 16:05
      0
      Не то что бы другое, но Асад выводы сделал и когда аналогичную свинью хотели подложить Сирии то фокус уже не прокатил т.к. за Сирию вписалась Россия и тут "бамц" и у западной коалиции что-то пошло не так.
  24. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 15:43
    0
    "... Но не написал об этом в инстаграм, пративный..."
  25. maiman61
    maiman61 Сегодня, 16:02
    0
    Хорошо быть западными идиотами, они считают, что все в мире верят их грязной сатанинской лжи!