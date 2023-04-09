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Украинское командование опубликовало видео боевого применения ЗРК NASAMS

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Украинское командование опубликовало видео боевого применения ЗРК NASAMS

ВСУ опубликовали первое видео боевого применения на Украине американо-норвежских ЗРК NASAMS. С начала ноября прошлого года украинской армией используются два поставленных США комплекса NASAMS.


В украинском командовании утверждают, что за пять месяцев боевой работы при помощи этих комплексов были сбиты около ста российских ракет и беспилотных летательных аппаратов.

На видео украинский военнослужащий делится впечатлениями от использования американской системы ЗРК. По его словам, радар NASAMS оснащен компьютером, способным оценивать и рассчитывать воздушную обстановку в радиусе действия зенитного комплекса, который составляет 120 километров.

Украинский оператор пусковой установки американской ЗРК на видеозаписи также утверждает, что при помощи этого комплекса было сбито шесть крылатых ракет, а также называет его "наиболее боевым". В связи с этим возникает закономерный вопрос: если максимальное количество ракет, сбитых одним из двух поставленных украинской армии американских ЗРК, равняется шести, то каким образом это может коррелироваться с официальными данными командования украинских ВВС о якобы сбитых около ста ракет и беспилотников?


Разработка ЗРК NASAMS началась силами норвежской компании Kongsberg Defense & Aerospace в сотрудничестве с американской Raytheon еще в начале 1990-х годов. Первое поколение NASAMS было принято на вооружение армией Норвегии в 1994 году. В 2006 году была введена в эксплуатацию усовершенствованная версия NASAMS 2, а третье поколение системы, NASAMS 3, было введено в эксплуатацию в 2019 году.
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7 комментариев
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 15:29
    -4
    "при помощи этого комплекса было сбито шесть крылатых ракет, а также называет его "наиболее боевым". В связи с этим возникает закономерный вопрос: если максимальное количество ракет, сбитых одним из двух поставленных украинской армии американских ЗРК, равняется шести, то каким образом это может коррелироваться с официальными данными командования украинских ВВС о якобы сбитых около ста ракет и беспилотников?"
    ха ха, ну это же элементарно, двенадцать подбитых ракет рикошетом сбили ещё по десять, даже больше получается
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:34
      +2
      Правда или нет, но очевидно что удары по инфраструктуре укровермахта случались последний раз очень давно.
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:30
    0
    На войне обе стороны всегда преувеличивают потери противника и преуменьшают свои. Это аксиома.
    В статье идет речь об оператору ПУ. Украине передали две батареи NSAM, по 12 ПУ в батарее. Т.е. речь о 24 ПУ. украинец в интервью говорит о 6 КР, пораженных именно ПУ. Мы противнику, конечно не верим, но ЗРК КР поражать способен. Рассказы про 100км дальности - чистая пропаганда, она конечно, есть, но по самолетам на высоте 10км. По КР абсолютно все комплексы в мире работают на дальностях 20-30км (без выноса РЛС на телескопических вышках, тогда еще +10…15км).
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:32
    +1
    Трудно все это комментировать. Мы проглотили обман с Минском 2, где Олланд в открытую называет действия Путина ошибкой.
    Мы глотаем непрерывные поставки западного ВПК. Интересно, в нашей элите когда нибудь зародится здравая военно-политическая мысль?
  4. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 15:43
    0
    " The Show must go on " . Фредди Меркури и группа " Queen". Вот шоу и продолжается.
    Только нашим теперь с осторожностью летать надо.
  5. Комментарий был удален.
  6. Tim666
    Tim666 Сегодня, 15:50
    +1
    Цитата: poquello
    "при помощи этого комплекса было сбито шесть крылатых ракет, а также называет его "наиболее боевым". В связи с этим возникает закономерный вопрос: если максимальное количество ракет, сбитых одним из двух поставленных украинской армии американских ЗРК, равняется шести, то каким образом это может коррелироваться с официальными данными командования украинских ВВС о якобы сбитых около ста ракет и беспилотников?"
    ха ха, ну это же элементарно, двенадцать подбитых ракет рикошетом сбили ещё по десять, даже больше получается

    Погуглите сколько в 2-х комплексах ПУ, в ролике как я понимаю не о комплексе в целом, а о ПУ на котором служит оператор. В принципе КР не является суперсложной целью даже для С-125, главная проблема обнаружить низколетящие КР, но если их ПВО помогают Аваксы... Главная опасность КР это их массовое одновременное применение, при массовых пусках ракет даже Железный купол не справляется.
  7. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:58
    0
    На войне обе стороны всегда преувеличивают потери противника и преуменьшают свои. Это аксиома.

    На видео хахол говорит о 6 сбитых КР именно ПУ. Мы ему, конечно не верим. Украине передано 2 батареи по 12 ПУ, итого 24 ПУ. Данный ЗРУ средней дальности является одним из самых современных у НАТО и сбивать КР может. Заказано еще 6 батарей, т.е. 72 ПУ.

    Про дальность в 100км - это пропаганда. Ракета АИМ-120 может поразить на такой дальности истребитель на высоте 10км. По КР абсолютно все ЗРК мира работают на дальности 20…30км, в случае, если РЛС вынесена на телескопическую вышку (на высоту 20-30м), то имеем еще +10…15км к дальности.