Российским военнослужащим удалось полностью взять под контроль территорию шиноремонтного завода в Марьинке. Согласно предварительным данным, территория предприятия была взята в результате штурма, при этом потерь с российской стороны нет.
Взятие под контроль территории предприятия поможет лучше держать под контролем западные окраины города в районе улиц Лесной и Урожайной, где ещё продолжается сопротивление подразделений украинской армии.
Также сообщается, что в Марьинке в результате плотного огня российской артиллерии противник несет значительные потери. В прошедшие сутки на Донецком участке фронта отмечается снижение интенсивности наступательных действий ВС РФ. Однако, в западной части Марьинки и в районе населенного пункта Первомайское при поддержке артиллерии и авиации российским войскам удалось достичь некоторого продвижения.
На Первомайском направлении ВС РФ незначительно продвинулись в направлении Северного. На Лиманском участке линии боевого соприкосновения продолжаются бои на отрезке фронта от Макеевки до реки Северский Донец.
Также сообщается об усилении активности воздушно-космических сил России в районе Авдеевки. Российская военная авиация практически беспрерывно наносит удары по укрытиям для украинской боевой техники, опорным пунктам и пунктам временной дислокации ВСУ.
Командование ВСУ не способно организовать действия своих армейских подразделений в Авдеевке, из-за чего многочисленные группы военнослужащих попадают под удары российской артиллерии.