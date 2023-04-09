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Территория шиноремонтного завода в Марьинке перешла под контроль ВС РФ

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Территория шиноремонтного завода в Марьинке перешла под контроль ВС РФ

Российским военнослужащим удалось полностью взять под контроль территорию шиноремонтного завода в Марьинке. Согласно предварительным данным, территория предприятия была взята в результате штурма, при этом потерь с российской стороны нет.


Взятие под контроль территории предприятия поможет лучше держать под контролем западные окраины города в районе улиц Лесной и Урожайной, где ещё продолжается сопротивление подразделений украинской армии.


Также сообщается, что в Марьинке в результате плотного огня российской артиллерии противник несет значительные потери. В прошедшие сутки на Донецком участке фронта отмечается снижение интенсивности наступательных действий ВС РФ. Однако, в западной части Марьинки и в районе населенного пункта Первомайское при поддержке артиллерии и авиации российским войскам удалось достичь некоторого продвижения.

На Первомайском направлении ВС РФ незначительно продвинулись в направлении Северного. На Лиманском участке линии боевого соприкосновения продолжаются бои на отрезке фронта от Макеевки до реки Северский Донец.

Также сообщается об усилении активности воздушно-космических сил России в районе Авдеевки. Российская военная авиация практически беспрерывно наносит удары по укрытиям для украинской боевой техники, опорным пунктам и пунктам временной дислокации ВСУ.

Командование ВСУ не способно организовать действия своих армейских подразделений в Авдеевке, из-за чего многочисленные группы военнослужащих попадают под удары российской артиллерии.
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3 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:42
    0
    Хотелось бы верить.Что при штурме нет потерь..Ни раненных,ни тем более убитых..
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 15:52
      0
      Хотелось бы верить.Что при штурме нет потерь..Ни раненных,ни тем более убитых..


      В том числе и среди обороняющихся...так как там их возможно и не было.


      Вроде бы Пушилин объявлял о 2/3 освобожденной Марьинки, а здесь центр поселка. Надо же Пушилину заявить о "своих успехах".
      Неплохо было бы раскрыть источник информации.
  2. БойКот
    БойКот Сегодня, 15:50
    0
    Хорошая новость, нет потерь - значит всушники срыли, не выдержав давления. Неужели дождёмся перелома? Будем посмотреть...