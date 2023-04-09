Вот и сыплются на главного подрядчика кровавые награды заказчиков – польский орден Белого Орла, премия Карла Великого

В немецкой газете Bild сообщалось, что в мае украинский президент планирует посетить город Гамбург. Вероятно, его «потянуло к своим».Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о предстоящем визите Зеленского в Германию.Захарова отметила, что Киев и Берлин внесли некоторые изменения в план по формированию «нового порядка» на Европейском континенте, который около 80 лет назад пытались реализовать Гитлер и его сподвижники. Правда, тогда им помешала Красная Армия. Сегодня строить «новую Европу»поручено киевскому режиму.- отмечает Захарова.Такую реакцию спикера МИД России вызвала статья в немецкой издании Bild. В ней сообщалось, что украинский «гарант» прибудет в мае в Гамбург, чтобы ему там лично вручили престижную премию Карла Великого и одноименный орден. Обычно этим набором награждают лиц, которые внесли весомую лепту в «западноевропейское понимание». В числе лауреатов данной премии было несколько немецких канцлеров, в том числе Ангела Меркель, лидеры белорусской оппозиции, а также некоторые организации и неодушевленные предметы, к примеру, валюта евро и Европейская комиссия.В данном случае премия формально предназначена не лично Зеленскому, а всей украинской нации в его лице. Утверждается, что они не только стоят на защите своей страны, но также «защищают» Европу и ее ценности.