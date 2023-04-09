Военное обозрение
Войти Регистрация

«Потянуло к своим»: Захарова прокомментировала сообщение о предстоящем визите Зеленского в Германию

5
«Потянуло к своим»: Захарова прокомментировала сообщение о предстоящем визите Зеленского в Германию

В немецкой газете Bild сообщалось, что в мае украинский президент планирует посетить город Гамбург. Вероятно, его «потянуло к своим».


Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о предстоящем визите Зеленского в Германию.

Захарова отметила, что Киев и Берлин внесли некоторые изменения в план по формированию «нового порядка» на Европейском континенте, который около 80 лет назад пытались реализовать Гитлер и его сподвижники. Правда, тогда им помешала Красная Армия. Сегодня строить «новую Европу»поручено киевскому режиму.

Вот и сыплются на главного подрядчика кровавые награды заказчиков – польский орден Белого Орла, премия Карла Великого

- отмечает Захарова.

Такую реакцию спикера МИД России вызвала статья в немецкой издании Bild. В ней сообщалось, что украинский «гарант» прибудет в мае в Гамбург, чтобы ему там лично вручили престижную премию Карла Великого и одноименный орден. Обычно этим набором награждают лиц, которые внесли весомую лепту в «западноевропейское понимание». В числе лауреатов данной премии было несколько немецких канцлеров, в том числе Ангела Меркель, лидеры белорусской оппозиции, а также некоторые организации и неодушевленные предметы, к примеру, валюта евро и Европейская комиссия.

В данном случае премия формально предназначена не лично Зеленскому, а всей украинской нации в его лице. Утверждается, что они не только стоят на защите своей страны, но также «защищают» Европу и ее ценности.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:53
    0
    Там же его прикармливают.Отчего ему туда нп тянуться?
  2. Протон
    Протон Сегодня, 15:53
    +1
    Ну вот зачем эта петросяновщина в МИДе?
    Там конкурс на самое едкое высказывание?
  3. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:53
    0
    Вместе того чтобы помочь ему не долететь, мы будем упражняться в очередных саркастических заявлениях, так и победим. Рука-лицо...
  4. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 15:54
    0
    В числе лауреатов данной премии было несколько немецких канцлеров, в том числе Ангела Меркель, лидеры белорусской оппозиции, а также некоторые организации и неодушевленные предметы, к примеру, валюта евро и Европейская комиссия

    Этого списка достаточно, чтобы вычеркнуть данную награду из числа достойных negative
    Эх, когда же Зелибобика уже наградят «посмертно»?
  5. БойКот
    БойКот Сегодня, 15:54
    0
    они не только стоят на защите своей страны, но также «защищают» Европу и ее ценности.
    какие ценности, такие и защитники. Сеанс саморазоблачения, однако. Хотя ничего нового, давно уже все ясно.